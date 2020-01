Finanzausschuss bestätigt Machbarkeitsstudie zum Museum

Innenstadt

Klarer Punktgewinn für das Potsdam-Museum: Der Finanzausschuss hat am Mittwochabend einstimmig dafür votiert, mit einer Machbarkeitsstudie die Möglichkeiten eines Anbaus zur Präsentation der städtischen Kunstsammlung auszuloten.

Nach Angaben der Kulturbeigeordneten Noosha Aubel (parteilos), die im Ausschuss ausdrücklich für diese Prüfung warb, wird die Studie 10- bis 12.000 Euro kosten, die aus dem Budget ihres Verwaltungsbereichs finanziert werden könnten. Potenzielles Baugrundstück ist die Wiese hinter dem Potsdam-Museum. Ergebnisse sollen laut Beschluss im dritten Quartal dieses Jahres vorliegen.

Die Prüfungen berühren laut Aubel nicht die zwischenzeitlich bekannt gewordene Offerte der Wohnungsgenossenschaft „ Karl Marx“, die in einem Neubau Am Alten Markt 13/14 in Abstimmung mit der Stadt Räume für Kultur, Bildung oder Kunst anbietet. Das sei ein „gänzlich anderer Sachverhalt. Wir wollen einen Anbau prüfen“, so die Beigeordnete.

Interesse an den von der Genossenschaft angebotenen Räumen haben neben dem Potsdam-Museum das Autonome Frauenzentrum und das Poetenpack bekundet ( MAZ berichtete). Er sei „gespannt, wie das Ringen um diese delikate Fläche ausgeht“, sagte Daniel Zeller, Fraktionschef der Anderen, im Finanzausschuss. Die „schlussendliche Entscheidung“ über die Vergabe der Räume liege bei der Genossenschaft, sagte Aubel.

Matthias Deinhard als stellvertretender Vorsitzender des Museums-Fördervereins bezeichnete die 400 bis 600 Quadratmeter Ausstellungsfläche in diesem Neubau als „beste Lösung“ und als „derzeit greifbarste von mehreren denkbaren Möglichkeiten“, warb aber auch für die Studie. Dabei gehe es darum, „unverbindlich Realisierbarkeiten zu prüfen“.

Abgestimmt wurde über einen Antrag der Linken, der im Finanzausschuss im November schon einmal kontrovers diskutiert und dann zunächst vertagt worden ist.

Der Finanzbeigeordnete Burkhard Exner ( SPD) warnte damals, man könne „nicht so einfach ja sagen, denn davon haben wir auch kein zusätzliches Geld“. Selbst bei positivem Ergebnis stünde „auch mittelfristig kein Geld für den Anbau zur Verfügung“.

Von Volker Oelschläger