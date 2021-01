Innenstadt

Eigentlich sollte es eine spannende Aktion über bedeutende Frauen der Potsdamer Stadtgeschichte werden, doch nun steht das Projekt „Potsdamerinnen ins Licht!“ kurz vor Beginn auf der Kippe. Um fünf Potsdamerinnen wieder ins Gedächtnis der Öffentlichkeit zu rufen, wollen das Potsdamer Frauenwahllokal und die Potsdamer Bürgerstiftung am Sonntag eine fünfwöchige Aktion starten und entsprechende Porträts jeweils eine Woche lang täglich von 17 Uhr bis 22 Uhr auf die Wand des Klosterkellers in der Friedrich-Ebert-Straße projizieren.

Zusätzlich haben Ethnologin Jeanette Toussaint und Journalistin Stefanie Schuster zu jeder Potsdamerin einen kurzen Podcast aufgenommen, der per QR-Code abgerufen werden kann. Ein kurzes Begrüßungsvideo soll außerdem am Sonntag auf dem Youtube-Kanal der Bürgerstiftung zu finden sein. „Das ist eine ganz simple Geschichte aus Bild und Ton“, sagt die Potsdamer Sozialwissenschaftlerin Sabine Hering, die das Projekt initiiert hat.

Anzeige

Doch am Freitagabend intervenierte laut den Veranstaltern das Gesundheitsamt: Die Projektionen könnten zu viele Menschen dazu verleiten in der Friedrich-Ebert-Straße stehen zu bleiben, Grüppchen könnten sich bilden. „Uns wurde empfohlen, die Aktion um 14 Tage zu verschieben“, sagt Sabine Hering. Noch befinde sie sich wohl in Verhandlungen mit Potsdams Ordnungsdezernentin Brigitte Meier, ob „Potsdamerinnen ins Licht! wirklich am Sonntag starten könne, entscheide sich aber wahrscheinlich sehr kurzfristig.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nur eine kleine Auswahl

Wenn alles gut geht, wird Johanna Just (1861-1929) als erste vorgestellt, die eine Pionierin der Frauen- und Mädchenbildung war und nach der das Oberstufenzentrum in der Berliner Straße benannt wurde. Ab dem 7. Februar steht dann Anna Zielenziger (1867-1943) im Fokus. Es folgen Anna Flügge (1885-1968), Herta Hammerbacher (1900-1985), und Erika Wolf (1912-2003). Sie alle haben die Stadtpolitik mitgestaltet, Parteien mit gegründet, Entwicklungspolitik auf den Weg gebracht oder Potsdams Gärten gestaltet.

„Uns ist es wichtig, ein Spektrum zu zeigen“, sagt Sabine Hering, obwohl die Auswahl natürlich nur die Spitze des Eisberges sei, „es gab noch viel mehr Potsdamerinnen, an die wir erinnern könnten.“ Deswegen soll auch das Potsdamer Frauenwahllokal ausgeweitet werden, das sich 2018 anlässlich 100 Jahre Frauenwahlrecht gegründet hatte. Damals wurde das Eiscafé „Evas Sünde“ in der Dortustraße zum Frauenwahllokal umgestaltet, vor Ort wurde eine Ausstellung zum Thema gezeigt. Auch bei der Diskussion um die Benennung der Straßen rund um das neu entstehende Areal am Alten Markt engagierte sich das Frauenwahllokal.

So wir die Projektion von Anna Zielenziger geb. Landsberger (*1867 Glogau – †1943 Westerbork) ab 7. Februar an der wand des Klosterkellers aussehen. Potsdam Quelle: Susanne Stich

Verlorene jüdische Kultur

Sabine Hering ist gemeinsam mit Jeanette Toussaint eine der Initiatorinnen des Wahllokals gewesen. Die 73-jährige Wahlpotsdamerin wurde 2018 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und ist zudem Mitgründerin des Archivs der deutschen Frauenbewegung in Kassel sowie Mitglied im Beirat des Digitalen Deutschen Frauenarchivs. Dort, so sagt sie, könne man viele spannende Frauenbiografien nachlesen. „Meine Hoffnung ist, dass andere Städte unsere Idee aufgreifen und ihre vergessenen Frauen ebenfalls vorstellen.“

Die Geschichte von Anna Zielenziger hat es ihr besonders angetan, auch weil sie ein Beispiel dafür ist, wie viel jüdische Kultur und jüdisches Wirken Potsdam durch die Verbrechen des Nationalsozialismus verloren hat. „Das Tagebuch ihrer Tochter Lilli ist gut erhalten“, erzählt Hering. Somit sei das Leben nachvollziehbar dokumentiert.

Lesen Sie auch:

Ein Stolperstein erinnert an Anna Zielenziger

Anna Zielenziger war die jüngste Tochter einer einflussreichen jüdischen Bankiersfamilie im preußischen Glogau. Nach der Hochzeit mit dem jüdischen Kaufmann Julius Zielenziger kam die damals 21-Jährige 1888 nach Potsdam. Der Vater ihres Mannes betrieb hier seit 1848 eine Getreidegroßhandlung in der Französischen Straße 25. Julius Zielenziger selbst war unter anderem Abgeordneter der Deutschen Demokratischen Partei und Potsdamer Stadtrat, Vorsitzender der Synagogengemeinde Potsdam und Schatzmeister der Handelskammer.

Anna Zielenziger engagierte sich im „Israelitischen Frauenverein“, der 1851 in Potsdam gegründet wurde und deren Mitglieder für wohltätige Zwecke sammelte. Unter anderem um Studium und Berufsausbildung junger Frauen zu unterstützen. Von 1906 bis 1933 war sie Vorsitzende des Vereins und nahm außerdem viele repräsentative Pflichten gemeinsam mit ihrem Mann wahr – neben der Organisation des privaten Haushaltes und der zwei Kinder selbstverständlich.

„Umso erschütternder ist es, dass sie ab 1933 keiner mehr kennen wollte und ihr auch niemand half“, sagt Sabine Hering. Nach dem Tod ihres Mannes 1938, emigrierte Zielenziger zu ihrem Sohn nach Amsterdam. Doch nach der deutschen Besetzung der Niederlande wurde sie im Mai 1943 in das polizeiliche Durchgangslager Westerbork deportiert, wo sie im November verstarb. Ein Stolperstein in der Potsdamer Gutenbergstraße 61 erinnert seit 2009 an sie.

Von Sarah Kugler