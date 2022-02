Babelsberg/Innenstadt

Kleine Wellen schwappen träge auf Sand. Dahinter junges Schilf in flirrendem Grün und das schattige Laub alter Eichen. Im Dunst auf der anderen Seite des Sees erhebt sich spitz inmitten von Bäumen der Turm eines Schlösschens. Auf dem Wasser spielt seine Spiegelung.

„Uferpartie“ ist der Titel des Bildes, das Carl Saltzmann (1847-1923) drei Jahre vor seinem Tod gemalt hat. Um die vorletzte Jahrhundertwende zählte der Künstler zu den bekanntesten Malern im deutschen Kaiserreich. Dem Potsdamer Hof und der Villenkolonie Neubabelsberg war er über Jahrzehnte eng verbunden.

Entdeckt von Kronprinzessin Victoria

Mit dem Ölgemälde von 1920, vom Förderverein des Potsdam-Museums in einem Berliner Auktionshaus entdeckt, konnte nun erstmals ein Saltzmann-Werk für die städtische Kunstsammlung erworben werden. Bekannt gegeben hat der Verein das in einem Report in der eben erschienenen zweiten Ausgabe seiner Zeitschrift „Atlas –Magazin für Kulturträger“.

Carl Louis Gustav Saltzmann, in Berlin-Mitte geboren, war ab 1867 Schüler bei dem Landschafts- und Marinemaler Hermann Eschke (1823-1900) an der Berliner Kunstakademie. Auf der Berliner Kunstausstellung 1878 wurde er von der Kronprinzessin und späteren 99-Tage-Kaiserin Victoria (1840-1901) entdeckt.

Saltzmann begleitete Victorias Sohn Prinz Heinrich von Preußen (1862-1929) auf einer zweijährigen Weltreise. Ab 1848 gab er auf Anregung des Prinzen in Potsdam Mal- und Zeichenunterricht, an dem auch dessen Bruder, der spätere Kaiser Wilhelm II. (1859-1941) teilnahm.

Auf Nordlandreisen mit Kaiser Wilhelm II.

Der Maler sollte zu einem engen künstlerischen Begleiter Wilhelms II. werden und das Staatsoberhaupt ab 1888 auf vielen seiner Nordlandreisen begleiten. Saltzmann-Gemälde hingen etwa im Sternsaal und im Marinesaal des Berliner Schlosses.

1890 errichtete der Maler sich eine Villa mit Atelier in der gerade entstehenden Villenkolonie Neubabelsberg am Südufer des Griebnitzsees. Nach dem Tod seiner Frau 1912 verkaufte er das Haus, blieb Neubabelsberg aber weiter eng verbunden.

Immer wieder malte er auch danach Familien und Villen aus der Nachbarschaft.

„Eine etwas idealisierte Darstellung“

In seinem Beitrag für das „Atlas“-Magazin führt der Fördervereins-Vorsitzende Markus Wicke den Nachweis, dass auch die „Uferpartie“ wohl vom Griebnitzsee inspiriert worden ist. Ein Vergleich mit alten Postkarten habe ergeben, dass es sich beim Schlösschen gegenüber um die „etwas idealisierte Darstellung“ einer später abgetragenen Villa Kayser nördlich des Bahnhofs Griebnitzsee handeln könnte.

Beerdigt wurde Carl Saltzmann schließlich nicht in Berlin sondern auf dem Friedhof in Klein Glienicke.

In Erinnerung blieb Carl Saltzmann so, wie ihn Philipp Fürst zu Eulenburg einmal beschrieben hat: „Sehr begabt, unendlich witzig, ein kleiner Mann von größter Natürlichkeit und so taktvoll im Auftreten, dass er ein Freund aller ist.”

Saltzmann-Ausstellung in der Villa am See

Die Villa Saltzmann in der Virchowstraße ist nach dem Mauerfall von dem Berliner Unternehmer Jörg Thiede erworben und saniert worden. Erstmals öffnete er das Haus 1996 zum Tag des offenen Denkmals für ein größeres Publikum.

Die von zahlreichen privaten Leihgebern unterstützte Ausstellung von Saltzmann-Werken im Sommer 2000 wurde ein Riesenerfolg. 2005 verkaufte Thiede den Villa an den bekannten Dirigenten Christian Thielemann.

Seine umfangreiche Kunstsammlung mit Werken unter anderem von Max Liebermann, Anton von Werner, Walter Leistikow und Carl Saltzmann stiftete Thiede Anfang 2014 der Berlinischen Galerie.

Mit dem Ankauf der „Uferpartie“ für die Sammlung des Potsdam-Museums „erfährt Carl Saltzmann knapp 100 Jahre nach seinem Tod eine kleine Würdigung“, schreibt Markus Wicke. Der Förderverein wirbt nun um Spenden zur Refinanzierung des Ankaufs und für die Restaurierung des Gemäldes.

