Kurz vor dem Aus: Café Kellermann in Babelsberg bittet um Spenden

Uwe Kellermann steht vor einem dicken Minus. Die November- und Dezemberhilfen der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), mit denen er fest gerechnet hat, wurden nicht bewilligt. Ein Betrag in Höhe von 30 000 bis 35 000 Euro fehlt nun. Trotz corona-bedingter Schließung laufen die Kosten für sein Café Kellermann in Babelsberg jedoch weiter. Der Gastronom hält derzeit zumindest einen To-Go-Betrieb für sein Café aufrecht, dafür fallen Ausgaben an. „Ich muss außerdem die Gewerbemiete für die Räume zahlen, die Betriebskosten und meine sieben Festangestellten bezahlen, die nur teilweise in Kurzarbeit sind“, sagt Kellermann, der auch den Babelsberger Regioladen in der Rudolf-Breitscheid-Straße betreibt.

Der ist unter anderem mit ein Grund, weshalb er die Coronahilfen nicht bekommt: Beide Betriebe gelten zusammen als sogenannter Mischbetrieb, deren Umsätze als einer angerechnet werden. „Um die Hilfen zu erhalten, muss ich einen Umsatzrückgang von 80 Prozent nachweisen“, sagt Kellermann. Allein auf das Café bezogen, wäre das kein Problem, da der Regioladen aber weiterhin geöffnet ist und sogar einen Umsatzanstieg verzeichnet, ist der Gesamtumsatz immer noch zu hoch. Kellermann findet das unbegreiflich: „Mit dem Außerhausverkauf im Café generiere ich allerhöchstens 15 Prozent vom normalen Umsatz, ich habe aber monatliche Kosten von rund 6500 Euro, im November und Dezember waren sie sogar noch ein bisschen höher.“

„Das Geld ist einfach ersatzlos gestrichen, es gibt gar nichts.“

Die Krux ist außerdem, dass der Unternehmer für November und Dezember kein Kurzarbeitergeld für seine Angestellten beantragt hat, weil er fest von der Bewilligung der Hilfen ausgegangen ist. „Das Kurzarbeitergeld hätte ich in dem Fall zurückzahlen müssen, ich habe also alle voll bezahlt.“ Für Januar hat er den Antrag nun abgegeben, rückwirkend kann Kurzarbeitergeld jedoch nicht beantragt werden. „Mir erschließt sich nicht, dass ich nicht zumindest eine Teilzahlung der Hilfe erhalte“, sagt Kellermann. „Das Geld ist einfach ersatzlos gestrichen, es gibt gar nichts.“

Noch hat er zwar keinen offiziellen Ablehnungsbescheid erhalten, doch die ILB hat ihm schon sehr deutlich in einer Mail mitgeteilt, dass er sich keine großen Hoffnungen machen darf. „Und dass auch nur, weil meine Steuerberaterin explizit nachgefragt hat“, sagt Kellermann. „Ansonsten würde ich immer noch auf das Geld warten.“

In der Mail, die der MAZ vorliegt, heißt es: „Der gestellte Antrag wird im Fachverfahren frühestens ab dem 10.01.2021 bearbeitet bzw. bewertet werden. [...] Wir bitten Sie diesbezüglich um ein wenig Geduld. Voraussichtlich wird eine Ablehnung erfolgen. Von einer Beantragung der Dezemberhilfe sollten Sie vor der Entscheidung zum bereits gestellten Antrag absehen. Ein Rückzug des Antrages zur Novemberhilfe Ihrerseits ist nicht erforderlich.“ Ob in Kellermanns speziellem Fall nicht doch eine Ausnahmeregelung möglich wäre, ist bei der ILB angefragt, eine Antwort steht bisher noch aus.

Ein Bild aus besseren Tagen: Uwe Kellermann 2007 bei der Eröffnung seines Regioladens. Quelle: Joachim Liebe

Uwe Kellermann bittet um Spenden für sein Café

Weil er sich nicht anders zu helfen weiß, hat Uwe Kellermann nun online zu einer Spendenaktion aufgerufen. Das sei ihm nicht leichtgefallen, sagt er in einem entsprechenden Erklärvideo, doch die Existenz des Cafés stünde auf dem Spiel. Ein festes Spendenziel gibt es nicht, er hoffe einfach auf Solidarität.

Denn klar ist: Sollte der Lockdown weiter andauern, wird ihm irgendwann nichts anderes übrig bleiben, als Insolvenz anzumelden – sowohl für das Café als auch den Regioladen. „Klar kann ich mir jetzt auch Geld borgen, aber auch das muss ich irgendwann zurückzahlen, das Problem verschiebt sich nur immer weiter nach hinten.“ Das Café existiert erst seit 2017, auch die Kredite für den Umbau der ehemaligen Apotheke sind noch nicht abbezahlt. Und: Der Gewerbemietvertrag hat eine feste Laufzeit von insgesamt zehn Jahren, er würde also erst 2027 enden. „Ich kann das Café also auch nicht einfach nur schließen, weil ich weiter Miete zahlen müsste.“

Von Sarah Kugler