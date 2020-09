Innenstadt

Zwei bis drei Mal die Woche ist Volker Schlöndorff nach der Wende um den Griebnitzsee gelaufen. Etwa 15 Jahre lang. „Ich kenne dort jeden Stein und eigentlich auch jede Ente im See“, sagt er am Dienstagnachmittag im Filmmuseum. Hier stellt er seinen gut vier minütigen Kurzfilm vor, der sich thematisch mit dem Uferweg am Griebnitzsee auseinandersetzt.

Eine Fotomontage mit den Bildern des Astrophysikers Hans Oleak ist es geworden. Oleak (1930–2018) wurde im Jahr 2013 mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Potsdam und im Jahr 2018 mit dem Wilhelm-Foerster-Preis der Urania Potsdam geehrt, dessen Vorsitzender er lange war.

Der Film ist innerhalb der Einheitsexpo zu sehen

Im Winter nach der Wende, als der Uferweg für die Bevölkerung geöffnet wurde, nachdem er zuvor als Patrouillenweg der Grenztruppen genutzt worden war, nahm er viele Bilder rund um den Uferweg auf. Sie zeigen die Mauer, Wachtürme, kaum Menschen und viel Schnee. Oleaks Sohn habe die Negative im Keller gefunden – ein Glücksfall wie Schlöndorff sagt. „Das ist eigentlich das Beste an dem Film, dass er uns dieses Fundstück gebracht hat.“

Der Film entstand wie berichtet zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit auf eine Bitte des Vereins „Griebnitzsee für Alle“. Bis zum 3. Oktober ist ab sofort auf der LED- Leinwand des Vereins „Neues Potsdamer Toleranzedikt“ vor dem Filmmuseum zu sehen.

Der Kurzfilm ist auf der Videowand gegenüber des Filmmuseums zu sehen. Quelle: Varvara Smirnova

Schlöndorff setzt sich für einen offenen Uferweg ein

Er habe nicht den Anspruch, ein guter Film zu sein, sagt Schlöndorff, er sei vielmehr eine Erinnerungsarbeit, der er gerne nachgekommen sei.

Der Potsdamer Filmregisseur lebt selbst am Griebnitzsee und setzt sich für einen freien Zugang der Uferwege ein. Der Film sei ein Appell an den Anstand derjenigen Anwohner, die den Uferweg sperren, den Weg wieder freizumachen, sagt Schlöndorff am Dienstag. Mit juristischen Mitteln, so glaube er, sei da nichts mehr zu machen. Wie berichtet hatte erst im Dezember 2019 das Oberverwaltungsgericht innerhalb von zehn Jahren auch den zweiten Bebauungsplan kassiert, den die Stadt zur Durchsetzung des Uferweges aufstellte.

