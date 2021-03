Innenstadt

„Kinder sind unsere Zukunft“ und „Wir haben nur eine Kindheit“ steht in bunten Buchstaben auf den Pappschildern, die seit Montag vor dem Potsdamer Rathaus in der Friedrich-Ebert-Straße stehen. Um die Schilder verteilt liegt ein gutes Dutzend Stofftiere, darunter ein Fuchs, ein Panda und ein rosa Häschen. Mit der Protestaktion wollen die Initiatoren laut eigener Aussage auf die Probleme und Sorgen von Kindern in der Corona-Pandemie aufmerksam machen.

Kritik an den aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus dürfe geäußert werden, sagt Christiane Homann von der Pressestelle des Potsdamer Rathauses. „Uns ist bewusst, dass die aktuelle Pandemie-Situation eine große Herausforderung für viele Menschen – nicht nur in Potsdam, sondern in ganz Deutschland und auch weltweit - darstellt.“ Die Maßnahmen dienten aber dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung und fußen auf dem Infektionsschutzgesetz, erklärt die Sprecherin.

Streit um Holocaust-Symbolik

Was zunächst als harmlose Protestaktion daher kommt, hat in anderen Städten Brandenburgs bereits für Ärger und massive Kritik gesorgt. Anders als in Potsdam wurden in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) neben Plüschtieren auch Kinderschuhe auf der Treppe des Rathauses abgestellt. Nachdem Senftenbergs Stadtverwaltung die Gegenstände entfernen ließ, wurde Bürgermeister Andreas Fredrich (SPD) verbal attackiert und Ziel von Anfeindungen im Netz.

Auch in Schwedt (Uckermark) wurden Kinderschuhe vor dem Rathaus abgestellt, wie der rbb berichtet. Für die jüdische Gemeinde in Brandenburg ein Missbrauch der Symbolik des Holocaust, wie Diana Sandler, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde im Barnim gegenüber dem Sender sagte. „Dieses Gleichnis ist genauso geschmacklos und antisemitisch wie der Judenstern für Impfgegner“, sagte Sandler.

Verbindungen ins „Querdenker“-Milieu

Kinderschuhe haben einen besonderen symbolischen Stellenwert in der Erinnerungskultur des Holocaust. Im Nationalsozialismus verkaufte die SS gut erhaltene Kleidung und Schuhe ermordeter jüdischer Kinder, die zu Tausenden in den Konzentrationslagern ermordet wurden, im Deutschen Reich weiter. Nach der Befreiung der Konzentrationslager wurden Berge von Kinderschuhen entdeckt, die nicht mehr verschickt worden waren.

Lesen Sie auch: Festnahmen, Rangelei, Masken-Atteste: So lief die Demo der Corona-Kritiker in Potsdam

Hinter dem Protest steht der Verein „Eltern stehen auf“, der in der vergangenen Woche zu der bundesweiten Aktion aufgerufen hatte. Der Verein ist in den letzten Monaten als Netzwerk von Corona-Skeptikern mit Verbindungen ins Milieu der „Querdenker“ und Verschwörungsideologen in Erscheinung getreten. Nach Erkenntnissen der Rechercheplattform „Correctiv“ ist „Eltern steht auf“ Teil einer „großangelegten Desinformationskampagne“, die in der Corona-Pandemie Fake News unter anderem über Impfungen und das Tragen von Masken verbreitet hat.

Auch in Potsdam ist „Eltern steht auf“ in der Vergangenheit bereits in Erscheinung getreten. Im November organisierte die Gruppe eine Demonstration vor dem Brandenburger Landtag, an der auch Angehörige der rechten Szene teilnahmen. Im Netz positioniert sich „Eltern stehen auf“ gegen das Tragen von Masken und Corona-Tests an Schulen. „Testzwang für gesunde Kinder ist ein Verbrechen“, heißt es auf einem der zum Download bereit gestellten Flyer. Der Verein betreibt zudem mehrere Kanäle auf dem Messenger-Dienst Telegram, in denen unter anderem Informationen zur Umgehung von Quarantäneanordnungen und der Maskenpflicht geteilt werden.

Von Feliks Todtmann