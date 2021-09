Potsdam

Am heutigen Sonntag, 26. September 2021, ist Bundestagswahl in Deutschland. Im Blickpunkt des Interesses steht unter anderem der Potsdamer Wahlkreis 61. Hier treten mit Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) die jeweiligen Kanzlerkandidaten als Direktkandidatin bzw. Direktkandidat ihrer jeweiligen Partei im Wahlkreis 61 bei der Bundestagswahl 2021 an. Ein Wahlsieg von Baerbock oder Scholz ist jedoch keine ausgemachte Sache. Die Konkurrenz ist namhaft und stark.

Live aus dem Wahlkreis 61

Stahnsdorf mit erstem Zwischenergebnis Erste Zahlen gibt es aus Stahnsdorf: 958 Wahlberechtigte konnten in dem ausgezählten Wahllokal ihre Stimme abgeben, 390 haben davon Gebrauch gemacht (40,7 Prozent). Ihre Zweitstimme haben sie zu 28,4 Prozent der SPD gegeben (+11,3), es folgen die CDU mit 19,6 Prozent (-9,6) und die FDP mit 19,3 Prozent (+7,4). Die Grünen schnitten hier mit 14,4 Prozent ab (+5,2), die AfD mit 10,8 Prozent (-4,0) und die Linken mit 2,6 Prozent (-10,2).

Ihre Erststimme gaben die Stahnsdorfer Olaf Scholz, SPD (33,6 %,), vor Armin Laschet, CDU (19,9 %).

In Stahnsdorf fehlen noch weitere 20 Wahllokale.

Noch keine aktuellen Zahlen aus Potsdam Wie hat die Landeshauptstadt gewählt? - Die Spannung steigt, aber noch immer liegen keine aktuellen Zahlen für die Potsdamer Wahlbezirke vor.

Es sei ein bitteres Ergebnis für die Menschen im Land, sagt Linken-Landesvorsitzende Anja Meyer. Jetzt spricht im Karl-Liebknecht-Stadion Direktkandidatin Anke Domscheid-Berg. Sie bekommen nicht mit den Zahlen vereinbart, was sie in den vergangenen Wochen auf den Straßen erlebt habe. Sie habe im Wahlkampf deutlich mehr positive Resonanz bekommen als vor vier Jahren. Sie denke, die Fokussierung auf drei Personen habe dazu beigetragen, dass viele Menschen taktisch gewählt hätten und sich taktisch verwählt hätten. Es habe eine Einmalige Chance auf ein sozialgerechtes Land gegeben. Es brauche die Linke in diesem Land, und deshalb müssen sie „drin bleiben“.

"Ein tolles Zeichen für Potsdam, dass Olaf Scholz in Potsdam angekommen ist und voraussichtlich den Wahlkreis holen wird", sagt Andreas Schlüter aus Potsdam-West bei der SPD-Feier in der Genusswerkstatt.

"Wir sind wieder da!“

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) leitet für die SPD trotz der Unsicherheit in Prognosen einen Auftrag ab. „Wir sind wieder da, Freunde!“, sagte der SPD-Landesvorsitzende eben bei der Wahlparty seiner Partei in Potsdam. Es gehe darum, dass sich die Menschen auch in Zukunft eine Wohnung leisten könnten, von ihrer Rente leben können müssten und dass das Klima geschützt werde, aber mit sozialem Augenmaß.



„Deswegen wird unser Auftrag sein jetzt in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten dafür zu sorgen, dass in der nächsten Bundesregierung diese Themen umgesetzt werden und dass wir Deutschland zusammenhalten. Das ist der Auftrag der Sozialdemokratie.“



Nach den Prognosen von ARD und ZDF um 18.00 Uhr liegen Union und Sozialdemokraten fast gleichauf vor Grünen und FDP. Die SPD kommt demnach auf 25 bis 26 Prozent, die Union auf 24 bis 25 Prozent. Julius Frick Dietmar Woidke am Sonntag in Potsdam

Im Wahlquartier der Linken läuft melancholische Musik, die Gäste wie der Potsdamer Andreas Meinhardt sind optimistisch. Volker Oelschläger

Als Annalena Baerbock und Robert Habeck auf dem Fernseh-Monitor auftauchen, wird im Wahlquartier der Linken im Karl-Liebknecht-Stadion der Ton weggedreht. Ein Satzfetzen von Annalena Baerbock: „Wir haben über 100.000 Menschen…“, dann läuft wieder Musik.

Kleiner Bildschirm statt große Leinwand Jubel bei der AfD in Potsdam. "Das ist doch ein gutes Ergebnis", sagt Dennis Hohloch, der Parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, als Reaktion auf die erste Prognose um 18 Uhr. "Wir können ruhig stolz sein." Dieses erste Ergebnis mussten sich die Wahlparty-Besucher auf einem Tablet ansehen, weil bis dahin der Beamer fehlte.

„Kein guter Abend“, sagt der Direktkandidat der Linken im Potsdamer Wahlkreis 61, Norbert Müller, auf MAZ-Anfrage: „Dass wir noch in den Bundestag kommen, klar, die Hoffnung habe ich noch. Aber so oder so, es ist ein schlechtes Ergebnis für uns.“ Die Prognosen seine allerdings noch sehr unsicher. In einigen Regionen habe es 50 Prozent Briefwahl gegeben, so Müller: „Wir warten mal ab. Ich glaube es ist zu früh, um die Sachen einzuschätzen.“

Patt-Situation Bei der FDP in Potsdam wird erstmal gegessen und getrunken, um sich zu stärken für einen langen Abend der Unwägbarkeiten. Die Liberalen wirken angespannt angesichts des Patts von 25 Prozent zwischen Union und SPD einerseits und andererseits, weil die AfD mit elf Prozent im Moment gleichauf liegt mit ihnen. Rainer Schüler Das Handy in der Linken, das Bier in der Rechten: Der Potsdamer FDP-Fraktionschef Björn Teuteberg verfolgt nicht nur die Wahlberichterstattung im Fernsehen, sondern auch die Online-Nachrichten.

Briefwahlkarten Damit auch wirklich alle Stimmen mitgezählt werden, haben um Punkt 18 Uhr die Rathäuser ihre Gemeindebriefkasten geleert. So geschehen auch in Stahnsdorf - Vizebürgermeisterin Anja Knoppke und Robert Fechner haben noch die letzten Briefwahlstimmen eingesammelt. Nun wird ausgezählt - bis jetzt liegen noch keine Ergebnisse vor. Dirk Pagels Stahnsdorfs Gemeindebriefkasten wird geleert.

Auszählung in vollem Gang

Auch Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert, Brandenburgs Kulturministerin Manja sowie Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sind zur Wahlparty der SPD ins Filmmuseum Potsdam gekommen. Julius Frick

Erste Reaktion von Linda Teuteberg

Die FDP-Direktkandidatin im Wahlkreis 61, Linda Teuteberg, freut sich über die erste Wahlprognose und das gute Ergebnis ihrer Partei.

Reaktionen der Brandenburger CDU

Der CDU-Landesvorsitzende Michael Stübgen fand klare Worte für seine Partei im Kutschstall am Neuen Markt : „Es ist einfach. Wir haben viele Stimmen verloren. Aber es war auch eine enorme Aufholjagd und es wird noch ein langer Abend. Wir wollen eine bürgerliche Politik in Deutschland."

Jan Redmann, Chef der CDU-Landtagsfraktion räumte ein: „Das ist kein Ergebnis, das uns zufrieden stellt. Wir haben als Volkspartei einen anderen Anspruch. Aber die Stimmung im Land in den letzten Wochen wollte uns in die Defensive drücken und wir sind standhaft geblieben, haben Charakter gezeigt und haben uns nicht entmutigen lassen. Wir stehen Kopf an Kopf gleichauf und die Wähler haben die Erwartung einer bürgerlichen Politik aus dem Kanzleramt.“

Die Direktkandidatin der CDU im Wahlkreis 61, Saskia Ludwig, sagte: „Wir sind angetreten um Rot-Rot-Grün zu verhindern, denn das wäre das Schlimmste, was unserem Land passieren kann. Wenn es möglich ist, mit diesem Wahlergebnis Rot-Rot-grün zu verhindern, müssen wir das als CDU in Deutschland auch tun.“ Auch sie gestand ein, dass das Wahlergebnis für die CDU schwach ist. „Wir müssen darüber reden, was wir tun müssen, um an Ergebnisse anzuknüpfen, die wir einmal hatten“, sagte Ludwig

Wann findet die Bundestagswahl 2021 statt?

Die 20. Wahl für den Deutschen Bundestag findet am 26. September 2021 statt – traditionell an einem Sonntag.

Was wird bei der Bundestagswahl gewählt?

Alle vier Jahre wird mit Beendigung einer Regierungsperiode in Deutschland der Bundestag gewählt. Der Bundestag ist das Parlament der Bundesrepublik Deutschland, das die Bundesregierung kontrolliert und den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin wählt.

Wer darf wählen?

Die Abgeordneten werden von allen wahlberechtigten Deutschen gewählt, die 18 Jahre alt sind, seit mindestens drei Monaten in Deutschland leben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Im Ausland lebende Deutsche können sich ebenfalls an der Bundestagswahl beteiligen.

Wie wird der Bundestag gewählt?

Die Wahl des Bundestages ist geheim. Jeder Wähler hat Stimmen: Persönlichkeitswahl (Direktkandidierende) und Verhältniswahl (Partei). Beide Stimmen können auf dem Wahlschein abgegeben werden. Es ist jedoch auch möglich, nur ein Kreuz zu machen, wenn man beispielsweise keinen der im jeweiligen Wahlkreis zur Verfügung stehen Direktkandidaten (Erststimme) oder keine der zur Wahl stehenden Parteien (Zweitstimme) wählen möchte. Die Wahl zweier Direktkandidaten oder zweier Parteien auf einem Wahlzettel ist nicht möglich.

Wie viele Wahlkreise gibt es?

Bei der Bundestagswahl 2021 ist Deutschland in 299 Wahlkreise unterteilt. Die wenigsten Wahlkreise hat Bremen (2), die meisten Nordrhein-Westfalen (64). In Brandenburg gibt es für die Bundestagswahl folgende zehn Wahlkreise:

Wahlkreis 56: Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I

Wahlkreis 57: Uckermark – Barnim I

Wahlkreis 58: Oberhavel – Havelland II

Wahlkreis 59: Märkisch-Oderland – Barnim II

Wahlkreis 60: Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I

Wahlkreis 61: Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II

Wahlkreis 62: Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I

Wahlkreis 63: Frankfurt (Oder) – Oder-Spree

Wahlkreis 64: Cottbus – Spree-Neiße

Wahlkreis 65: Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II

Welche Städte/ Gemeinden gehören zum Wahlkreis 61?

Zum Wahlkreis 61 gehören bei der Bundestagswahl 2021 die kreisfreie Stadt Potsdam, die amtsfreien Gemeinden Kleinmachnow, Michendorf, Nuthetal, Schwielowsee, Stahnsdorf, Teltow (alle Landkreis Potsdam-Mittelmark) und die amtsfreie Gemeinde Ludwigsfelde im Landkreis Teltow-Fläming.

Wer tritt im Wahlkreis 61 als Direktkandidat an?

Als Direktkandidaten im Wahlkreis 61 (Erststimme) treten an: Annalena Baerbock ​(Bündnis 90/ Die Grünen), Olaf Scholz ​(SPD), Saskia Ludwig (CDU), Tim Krause (AfD), Norbert Müller (DIE LINKE), Linda Teuteberg (FDP), Orson Becker (DIE PARTEI), Andreas Menzel (FREIE WÄHLER), Frank Ehrhardt (DKP), Daniel Margraf (ÖDP), Dorit Rust (dieBasis), Lukas Minogue (Die Humanisten), Benjamin Körner (Volt), Lu Yen Roloff (EINFACH MACHEN), Edmund Müller (Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung), Antje Grütte (Internationalistisches Bündnis) und Ingo Charnow (Parteilos).

Welche Parteien treten am 26. September zur Bundestagswahl an?

Im Potsdamer Wahlkreis 61 stehen bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 19 Parteien zu Wahl:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Alternative für Deutschland (AfD)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Die Linke (DIE LINKE)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Bündnis 90/ Die Grünen (GRÜNE/ B90)

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Freie Wähler (FREIE WÄHLER)

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Unabhängige für bürgernahe Demokratie (UNABHÄNGIGE)

Volt Deutschland (Volt)

So sieht der Stimmzettel im Wahlkreis 61 aus

Wie viele Abgeordnete gibt es im Deutschen Bundestag insgesamt?

Bei der Bundestagswahl 2021 werden mindestens 598 Abgeordnete gewählt: 299 Sitze sind für die Direktkandidaten (Wer die meisten Stimmen in seinem Wahlkreis, zieht in den Bundestag) reserviert. 299 Abgeordnete kommen über die so genannte Landesliste in das Parlament. Außerdem können durch Überhang- und Ausgleichsmandate weitere Abgeordnete in den Bundestag einziehen.

Wie viele Kandidaten aus Brandenburg bewerben sind insgesamt bei der diesjährigen Bundestagswahl?

Für die Bundestagswahl bewerben sich in Brandenburg 232 Menschen - 163 Männer und 69 Frauen. Damit stieg der Anteil der Frauen nach Angaben von Landeswahlleiter Bruno Küpper zwar im Vergleich zur letzten Bundestagswahl leicht von 28 Prozent auf 29,7 Prozent, aber nicht einmal jede dritte Kandidatur stammt von einer Frau. Bei den Landeslisten ist der Anteil der Kandidatinnen am geringsten bei der AfD und den Piraten mit jeweils 12,5 Prozent, am höchsten ist er bei der Partei Team Todenhöfer mit zwei Drittel - zwei von drei Bewerbungen insgesamt - und bei der Tierschutzpartei mit 55,6 Prozent. Der jüngste Wahlbewerber ist 18 Jahre alt und tritt auf der Liste der Partei Die Humanisten an, der älteste Bewerber ist 70 Jahre älter und kandidiert auf der Liste der DKP.

Welche Brandenburger verlassen den Bundestag?

Für Brandenburg sind derzeit 25 Abgeordnete im Bundestag. Einige Parlamentarier treten für die kommende Wahlperiode nicht mehr an: Ulrich Freese (SPD), Martin Patzelt (CDU), Roman Reusch (AfD), Klaus-Peter Schulze (CDU), Kirsten Tackmann (Linke) und Bundestagsvizepräsidentin Dagmar Ziegler (SPD).

Wie lief die Bundestagswahl 2017?

Vor vier Jahren holte die CDU 26,7 Prozent der Zweitstimmen in Brandenburg, gefolgt von der AfD mit 20,2 Prozent. Die SPD, die seit 1990 im Land mit wechselnden Partnern regiert, kam auf Platz drei mit 17,6 Prozent. Die FDP erreichte 7,1 Prozent, die Grünen lagen bei 5,0 Prozent.

Wie hat Potsdam bei der Bundestagswahl 2017 gewählt?

