Am heutigen Sonntag, 26. September 2021, ist Bundestagswahl in Deutschland. Im Blickpunkt des Interesses steht unter anderem der Potsdamer Wahlkreis 61. Hier treten mit Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) tritt die jeweiligen Kanzlerkandidaten als Direktkandidatin bzw. Direktkandidat ihrer jeweiligen Partei im Wahlkreis 61 bei der Bundestagswahl 2021 an. Ein Wahlsieg von Baerbock oder Scholz ist jedoch keine ausgemachte Sache. Die Konkurrenz ist namhaft und stark.

Live aus dem Wahlkreis 61

Tipp des Wahlteams der Landeshauptstadt Potsdam

Aufgrund der unten geschilderten Corona-Maßnahmen sind lange Schlangen vor einem Wahllokal nicht unwahrscheinlich. Der Rat lautet daher: " Vermeiden Sie möglicherweise längere Wartezeiten bei der Stimmabgabe, indem Sie insbesondere den Wahlvormittag und die Zeit nach dem Mittag nutzen ." Aber nicht vergessen: Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Danach ist eine Stimmabgabe nicht mehr möglich!

Alle Wahllokale in Potsdam auf einen Blick

Wahlgang ohne Corona-Test

Ein Corona-Test ist für den Gang in ein Wahllokal nicht notwendig, da keine der „G“-Regeln gilt – das Wahllokal ist für jeden geöffnet außer für Menschen in Quarantäne oder akut an Corona erkrankte Personen.

Corona-Auflagen im Wahllokal

. Vor allem: Bringen Sie ihren eigenen Kugelschreiber mit!



In allen Wahllokalen herrscht zudem Maskenpflicht ! Demnach ist beim Betreten des Gebäudes ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Bitte bringen Sie eine persönliche Mund-Nasen-Bedeckung ins Wahllokal mit.



In allen Wahllokalen gilt eine Abstandsregelung (1,5 Meter) . Zudem ist die Anzahl der gleichzeitig in einem Wahllokal befindlichen Personen begrenzt: es dürfen sich im Wahllokal nur so viele Wählende aufhalten wie es Wahlkabinen gibt. Erfahrungsgemäß gibt es bis zu drei Wahlkabinen pro Wahllokal. Bei dieser Bundestagswahl gibt es coronabedingt einige Dinge zu beachten . Vor allem:In allen Wahllokalen herrscht zudem! Demnach ist beim Betreten des Gebäudes ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Bitte bringen Sie eine persönliche Mund-Nasen-Bedeckung ins Wahllokal mit.In allen Wahllokalen gilt eine. Zudem istErfahrungsgemäß gibt es bis zu drei Wahlkabinen pro Wahllokal.

Beim Gang ins Wahllokal nicht vergessen:

Für die Stimmabgabe in Ihrem Wahllokal benötigen Sie die Wahlbenachrichtigung und ein gültiges Ausweisdokument.



Wahllokale geöffnet

Ab sofort und bis 18 Uhr haben alle Wahllokale geöffnet.

Übrigens: Am heutigen Wahlsonntag können wir uns in unserem Wahlkreis auf schönes Wetter freuen. Die Sonne lacht (voraussichtlich ab dem späten Vormittag) und warme spätsommerliche Temperaturen werden erwartet, teilte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes Potsdam mit. Die Meteorologen erwarten in unser Region Höchsttemperaturen zwischen 22 und 26 Grad.



Welcher Politiker oder welche Politikerin heute ebenfalls strahlt, oder wem es im Laufe des Tages die Stimmung verhagelt und ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter macht, erfahren wir in einigen Stunden, wenn die Wahllokale geschlossen haben und die Stimmen ausgezählt sind.

Guten Morgen!



Heute findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Und diese Bundestagswahl ist etwas ganz Besonderes - bundesweit und gerade lokal hier in Potsdam.



In der Geschichte der Bundesrepublik hat sich bisher noch kein amtierender Bundeskanzler so ganz freiwillig aus dem Amt verabschiedet. Das ist in diesem Jahr anders: Bundeskanzlerin Angela Merkel tritt bei der heutigen Wahl aus freien Stücken nicht mehr an . Damit ist jedoch nicht gesagt, dass Merkel am morgigen 27. September im Ruhestand ist. Sie und ihre aktuellen Kabinettskollegen bleiben geschäftsführend im Amt bis eine neue Regierung und ein neuer Kanzler/ eine neue Kanzlerin vereidigt wurden. Wie lange das dauert? Wenige Wochen oder - siehe letzte Bundestagswahl - ein paar Monate. Soweit zur bundesweiten Besonderheit.



In Potsdam erleben wir heute zudem etwas sehr Ungewöhnliches und in der deutschen Wahlgeschichte Einmaliges .



Im Wahlkreis 61 stehen sich die beiden Spitzenkandidaten zweier Landeslisten gegenüber, die gleichzeitig auch Kanzlerkandidaten ihrer jeweiligen Partei sind: Annalena Baerbock (40) geht für Bündnis 90/ Die Grünen ins Rennen, für die SPD soll Olaf Scholz (63) das Direktmandat gewinnen.



In den letzten Umfragen vor der Wahl lag der Sozialdemokrat in der Gunst der Wähler zwar deutlich vorne, aber heute zählt es.



Heute ist Wahltag! Die MAZ berichtet live! Julius Frick Heute findet die Bundestagswahl 2021 statt.

Bundestagswahl am 26. September 2021

Hier finden Sie alle Nachrichten zu den Direktkandidaten aus dem Wahlkreis 61 und weitere Informationen zur Bundestagswahl im Herbst 2021.

Olaf Scholz hat jetzt eine "größere Schlumpf-Sammlung"

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der auch Direktkandidat im Wahlkreis 61 ist, äußerte sich am Sonnabend im Interview mit MAZ-Redakteurin Ildiko Röd über seine Gefühle am Wahlwochenende, Maskottchen und womit er am liebsten anstößt.



Herr Scholz, sind Sie nervös?



Olaf Scholz: Ich bin heiter und gelassen, seitdem ich kandidiere. Das ist die ganze Zeit so geblieben. Das, was ich an Rückmeldungen bekommen, ist ganz toll. Weil ich schon sehr lange Wahlkämpfe begleitet habe und oft zur Wahl gestanden habe, kann ich schon empfinden, dass es diesmal eine unglaublich freundliche Stimmung ist. Viele hoffen, dass jetzt ein Regierungswechsel stattfindet. Viele wünschen sich, dass ich derjenige bin, der gewählt wird – als Abgeordneter hier und als Kanzler in Deutschland.



Haben Sie einen Glücksbringer, ein Maskottchen?



Scholz: Nein, das habe ich nicht. Aber ich habe viele geschenkt bekommen, ganz unterschiedliche, überall in Deutschland. Schlümpfe habe ich sehr viele gekriegt. Ich habe jetzt eine größere Schlumpf-Sammlung.



Womit stoßen Sie an, sollte die Wahl aus Ihrer Sicht positiv ausgehen: Mit Potsdamer Stange, Wein aus der Toskana, Champagner, Rotkäppchen-Sekt oder Wodka Gorbatschow?



Scholz: Es wird dann wohl die Potsdamer Stange sein. Die ganze Zeit im Wahlkampf habe ich jetzt alkoholfreie Biere getrunken, aber irgendwann kann ich ja wieder einmal einen Schluck trinken mit Alkohol. Ildiko Röd Olaf Scholz am Samstag in Potsdam

Bei den Grünen brennt noch Licht Auch bei den Grünen ist noch nicht Feierabend. Am Annalena Baerbock-Lokal in der Friedrich-Ebert-Straße wurden noch einmal Info-Pakete geschnürt, die am Wahlmorgen verteilt werden sollen, sagt ein Mitarbeiter der Kanzlerkandidatin. Saskia Kirf

Liberaler Wahlkampf-Endspurt

Jetzt hat sich auch Linda Teuteberg, die Spitzenkandidatin der FDP, an ihrem letzten Wahlkampfstand eingefunden. Während ihr Team im Hintergrund auf Passanten am Otto-Braun-Platz wartet, streamt die Kandidatin live auf Instagram. Dort hat sie aktuell 40 Zuschauer. Saskia Kirf

Ganz beendet ist der Wahlkampf der Linken übrigens doch noch nicht, wie die Landtagsabgeordnete Isabelle Vandre, Direktkandidat Norbert Müller und Landtags-Fraktionschef Sebastian Walter gerade erklären: Heute Abend wird noch in den Kneipen und Bars der Stadt für Die Linke geworben. Saskia Kirf

Auch Die Linke beendet nun ihren Wahlkampf in Potsdam. Derzeit spricht die Spitzenkandidatin im Bund, Janine Wissler, an den Ringerkolonnaden. Saskia Kirf

Wann findet die Bundestagswahl 2021 statt?

Die 20. Wahl für den Deutschen Bundestag findet am 26. September 2021 statt – traditionell an einem Sonntag.

Was wird bei der Bundestagswahl gewählt?

Alle vier Jahre wird mit Beendigung einer Regierungsperiode in Deutschland der Bundestag gewählt. Der Bundestag ist das Parlament der Bundesrepublik Deutschland, das die Bundesregierung kontrolliert und den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin wählt.

Wer darf wählen?

Die Abgeordneten werden von allen wahlberechtigten Deutschen gewählt, die 18 Jahre alt sind, seit mindestens drei Monaten in Deutschland leben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Im Ausland lebende Deutsche können sich ebenfalls an der Bundestagswahl beteiligen.

Wie wird der Bundestag gewählt?

Die Wahl des Bundestages ist geheim. Jeder Wähler hat Stimmen: Persönlichkeitswahl (Direktkandidierende) und Verhältniswahl (Partei). Beide Stimmen können auf dem Wahlschein abgegeben werden. Es ist jedoch auch möglich, nur ein Kreuz zu machen, wenn man beispielsweise keinen der im jeweiligen Wahlkreis zur Verfügung stehen Direktkandidaten (Erststimme) oder keine der zur Wahl stehenden Parteien (Zweitstimme) wählen möchte. Die Wahl zweier Direktkandidaten oder zweier Parteien auf einem Wahlzettel ist nicht möglich.

Wie viele Wahlkreise gibt es?

Bei der Bundestagswahl 2021 ist Deutschland in 299 Wahlkreise unterteilt. Die wenigsten Wahlkreise hat Bremen (2), die meisten Nordrhein-Westfalen (64). In Brandenburg gibt es für die Bundestagswahl folgende zehn Wahlkreise:

Wahlkreis 56: Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I

Wahlkreis 57: Uckermark – Barnim I

Wahlkreis 58: Oberhavel – Havelland II

Wahlkreis 59: Märkisch-Oderland – Barnim II

Wahlkreis 60: Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I

Wahlkreis 61: Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II

Wahlkreis 62: Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I

Wahlkreis 63: Frankfurt (Oder) – Oder-Spree

Wahlkreis 64: Cottbus – Spree-Neiße

Wahlkreis 65: Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II

Welche Städte/ Gemeinden gehören zum Wahlkreis 61?

Zum Wahlkreis 61 gehören bei der Bundestagswahl 2021 die kreisfreie Stadt Potsdam, die amtsfreien Gemeinden Kleinmachnow, Michendorf, Nuthetal, Schwielowsee, Stahnsdorf, Teltow (alle Landkreis Potsdam-Mittelmark) und die amtsfreie Gemeinde Ludwigsfelde im Landkreis Teltow-Fläming.

Wer tritt im Wahlkreis 61 als Direktkandidat an?

Als Direktkandidaten im Wahlkreis 61 (Erststimme) treten an: Annalena Baerbock ​(Bündnis 90/ Die Grünen), Olaf Scholz ​(SPD), Saskia Ludwig (CDU), Tim Krause (AfD), Norbert Müller (DIE LINKE), Linda Teuteberg (FDP), Orson Becker (DIE PARTEI), Andreas Menzel (FREIE WÄHLER), Frank Ehrhardt (DKP), Daniel Margraf (ÖDP), Dorit Rust (dieBasis), Lukas Minogue (Die Humanisten), Benjamin Körner (Volt), Lu Yen Roloff (EINFACH MACHEN), Edmund Müller (Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung), Antje Grütte (Internationalistisches Bündnis) und Ingo Charnow (Parteilos).

Welche Parteien treten am 26. September zur Bundestagswahl an?

Im Wahlkreis 61 stehen bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 19 Parteien zu Wahl:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Alternative für Deutschland (AfD)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Die Linke (DIE LINKE)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Bündnis 90/ Die Grünen (GRÜNE/ B90)

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Freie Wähler (FREIE WÄHLER)

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Unabhängige für bürgernahe Demokratie (UNABHÄNGIGE)

Volt Deutschland (Volt)

Wie viele Abgeordnete gibt es im Deutschen Bundestag insgesamt?

Bei der Bundestagswahl 2021 werden mindestens 598 Abgeordnete gewählt: 299 Sitze sind für die Direktkandidaten (Wer die meisten Stimmen in seinem Wahlkreis, zieht in den Bundestag) reserviert. 299 Abgeordnete kommen über die so genannte Landesliste in das Parlament. Außerdem können durch Überhang- und Ausgleichsmandate weitere Abgeordnete in den Bundestag einziehen.

Wie viele Kandidaten aus Brandenburg bewerben sind insgesamt bei der diesjährigen Bundestagswahl?

Für die Bundestagswahl bewerben sich in Brandenburg 232 Menschen - 163 Männer und 69 Frauen. Damit stieg der Anteil der Frauen nach Angaben von Landeswahlleiter Bruno Küpper zwar im Vergleich zur letzten Bundestagswahl leicht von 28 Prozent auf 29,7 Prozent, aber nicht einmal jede dritte Kandidatur stammt von einer Frau. Bei den Landeslisten ist der Anteil der Kandidatinnen am geringsten bei der AfD und den Piraten mit jeweils 12,5 Prozent, am höchsten ist er bei der Partei Team Todenhöfer mit zwei Drittel - zwei von drei Bewerbungen insgesamt - und bei der Tierschutzpartei mit 55,6 Prozent. Der jüngste Wahlbewerber ist 18 Jahre alt und tritt auf der Liste der Partei Die Humanisten an, der älteste Bewerber ist 70 Jahre älter und kandidiert auf der Liste der DKP.

Welche Brandenburger verlassen den Bundestag?

Für Brandenburg sind derzeit 25 Abgeordnete im Bundestag. Einige Parlamentarier treten für die kommende Wahlperiode nicht mehr an: Ulrich Freese (SPD), Martin Patzelt (CDU), Roman Reusch (AfD), Klaus-Peter Schulze (CDU), Kirsten Tackmann (Linke) und Bundestagsvizepräsidentin Dagmar Ziegler (SPD).

Wie lief die Bundestagswahl 2017?

Vor vier Jahren holte die CDU 26,7 Prozent der Zweitstimmen in Brandenburg, gefolgt von der AfD mit 20,2 Prozent. Die SPD, die seit 1990 im Land mit wechselnden Partnern regiert, kam auf Platz drei mit 17,6 Prozent. Die FDP erreichte 7,1 Prozent, die Grünen lagen bei 5,0 Prozent.

Wie hat Potsdam bei der Bundestagswahl 2017 gewählt?

