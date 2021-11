Potsdam

Am Mittwochnachmittag tagen Potsdams Stadtverordnete in der Arena am Luftschiffhafen. Die Agenda umfasst rund 150 Tagesordnungspunkte. 

Mit Spannung wird unter anderem erwartet, wie die Potsdamer Stadtverwaltung hinsichtlich der Massenkündigung für die Bewohnerinnen und Bewohner der Josephinen-Wohnanlage zu agieren gedenkt.

Wir berichten live ab 15 Uhr.

Die Fragestunde hat begonnen.



Der Stadtverordnete Andreas Menzel (BVB/Freie Wähler) will wissen, inwiefern die Entwicklung des neuen Stadtteils Krampnitz auch von der Deutsche Wohnen und anderen Privaten finanziert wird, oder ob allein die Stadt die Entwicklung finanziert. Er verweist darauf, dass aus dem Treuhand-Vermögen schon rund 43,4 Millionen Euro öffentlicher Gelder investiert wurden. Der Baubeigeordnete Bernd Rubelt antwortet: " Beim Ankauf von Grundstücken wird es eine Beteiligung der Käufer an den Entwicklungsmaßnahmen durch sogenannte Ausgleichsbeiträge geben. Stand heute betragen diese etwa 26 Millionen, doch es ist eine dynamische sich noch entwickelnde Maßnahme. Es hängt auch von den Grundstückspreisen ab."

Die wichtigsten Punkte im Überblick: Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert soll sich zu dem „Erhalt der Landesmittel für Integration“ äußern, die Taxi-Tarife in Potsdam sind ein Thema, private Investitionen in Krampnitz und die Lichtverschmutzung in Potsdam.

Weiter auf der Tageordnung finden sich zudem das „Bündnis für lebendige Innenstädte“ und etwaige Fahrradzonen in Potsdam. Neue Anträge gibt es unter anderem zur Ehrenbürgerschaft von Joseph Goebbels, zur E-Scooter-Problematik in Potsdam, zu einer beschleunigten „Verkehrswende“, zum so genannten „Potsdam-Bonus“ bei der Wohnungssuche in Potsdam und zum Beschluss von zwei verkaufsoffenen Sonntagen im Dezember. Zudem stehen einige Personalien auf der Agenda. Es geht um nicht weniger als 15 Neubesetzungen in diversen Gremien.

Von Rainer Schüler, Ildiko Röd, Saskia Kirf, Peter Degener