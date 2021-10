Potsdam

Großeinsatz für die Feuerwehr auf dem Berliner Ring (A 10) zwischen den Anschlussstellen Spandau-Süd und Potsdam-Nord. Grund war ein Lkw-Unfall in Fahrtrichtung Norden.

Die Feuerwehr schweißt die Leitplanke auf, um den Verkehr abzuleiten Quelle: Feuerwehr/Twitter

Der Laster war am frühen Montagmorgen umgekippt, hatte die Leitplanke niedergewalzt und ragte in die Gegenfahrbahn. Die Autobahn war während der Bergung in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, es kam zu langen Staus. Der Fahrer musste ins Krankenhaus.

Inzwischen hat die Feuerwehr die Leitplanke geöffnet, der Verkehr wird abgeleitet.

Von MAZonline