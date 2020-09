Potsdam

Yvonne Katalowski hatte sich auf die Schule gefreut. Aufs Lesen und aufs Schreiben, auf die bunte Zuckertüte und auch ein bisschen auf das, was die Erwachsenen den Ernst des Lebens nennen – und von dem Yvonne so viel mehr abbekommen sollte als all die anderen Kinder in ihrer Klasse. Das Lesen und Schreiben fliegen ihr nicht zu. Die Treffer der ABC-Schützin landen oft daneben. Sie vergisst und vertauscht Buchstaben. Sie liest langsam und stockend – ihr Leseverständnis ist eingeschränkt, selbst einfachste Texten kann sie sich nur mit Mühe erschließen, manchmal auch gar nicht. „In der 1. und 2. Klasse ging’s noch irgendwie“, erzählt Yvonne Katalowski. „In der 3. Klasse haben die Lehrer dann meine Eltern informiert.“ Es folgen Tests und Untersuchungen. Man will die Hirnströme messen, doch das Kind weigert sich. Die Experten sind dennoch einig: Yvonne hat eine Lese-Rechtschreib-Schwäche, kurz LRS.

Mit Angst zur Schule

Legasthenie muss keine Katastrophe sein – doch für Yvonne Katalowski ist die Lernstörung genau das. Die Mitschüler beginnen, sie zu mobben. Die beste Freundin wendet sich ab. „Ich habe alles erlebt“, sagt Yvonne Katalowki. „Ich bin beschimpft worden, man hat mir Kaugummi ins Haar geklebt und die Federtasche in den Müll geworfen.“ Obwohl das alles schon lange her ist, schildert Yvonne Katalowski (35) das Durchlittene mit belegter Stimme. „Ich bin mit Angst zur Schule gegangen. Manchmal bin ich aus dem Unterricht raus und nach Hause.“ Sie verlässt die Schule mit einem Förderschulabschluss.

Anzeige

Das Bildungsforum am Platz der Einheit beherbergt nicht nur Bibliothek und VHS, sondern auch die Lerncafés des Grundbildungzentrums. Quelle: Bernd Gartenschläger

Weitere MAZ+ Artikel

Mit dem ist es nicht einfach, an einen Ausbildungsplatz zu kommen, schon gar nicht an den, den man sich wünscht. Das kapiert Yvonne schnell. Sie möchte gern Sozialassistentin werden. Dafür aber braucht sie mindestens den Hauptschulabschluss – der Traum muss ein Traum bleiben. Erst einmal. Bis Yvonne Katalowski dort angelangt, wo sie heute ist, dauert es Jahre. Ihr Weg führt sie über viele Stationen der Berufsorientierung und Berufsvorbereitung, über Gelegenheits- und Aushilfsjobs.

Das meiste von dem, auf das man die junge Frau festlegen will, interessiert sie nicht – Hauswirtschaft zum Beispiel. „Ich habe dazu einfach keinen Bezug. Aber ich dachte: besser als gar nichts“, sagt Yvonne Katalowski. Anspruchsvollere Aufgaben, etwa im Verkauf und im Büro, bleiben ihr verwehrt – zu schwer für sie, heißt es. Yvonne fügt sich in das Schicksal, das ihr die Geht-nicht-Sager auferlegen. „Dabei hätte ich es mir wenigstens mal angucken wollen“, sagt sie. „Wenn ich für mich selbst zu dem Schluss komme, dass es zu schwer ist, ist das etwas ganz anderes.“

Jahrelang auf fremdbestimmten Wegen

Als sich ihr die Möglichkeit bietet, eine Weiterbildung zur Alltagsbegleiterin zu absolvieren, zögert sie nicht lange, arbeitet im Pflegeheim: Gespräche, Spiele, Spaziergänge – sie ist für die Bewohner da, wenn es um die Dinge geht, die über die Pflege hinausgehen. Nach Jahren auf fremdbestimmten Wegen fühlt sich Yvonne Katalowski – vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben – anerkannt. Aber glücklich ist sie nicht. Sie will mehr. Sie will den Hauptschulabschluss.

Bei „WorkIn Potsdam“, einem Projekt der Landeshauptstadt, findet sie eine Ansprechpartnerin, die an sie glaubt, sie bestärkt – und ihr rät, mal im Lerncafé im Grundbildungszentrum vorbeizuschauen. Yvonne Katalowski hat heute vergessen, wie oft sie vor der Tür stand. „Gehst du? Gehst du nicht? Gehst du? – Ich bin so oft wieder abgehauen, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich nicht wusste, wer alles da ist, ob man mich auslacht.“

Das Progamm zum Welt-Alphabetisierungstag Anlässlich des Welt-Alphabetisierungstags am 8. September plant die Volkshochschule ( VHS) von 10 bis 17 Uhr mehrere Lese-Flashmobs. Mitarbeiter und Lernende des Grundbildungszentrums der VHS setzen sich unter freiem Himmel zum stillen Lesen hin und machen auf das Thema Analphabetismus aufmerksam. Unterstützt werden sie von bekannten Potsdamerinnen und Potsdamern. Die Aktion weist vor allem auf die in Potsdam bestehenden Hilfsangebote hin. Von 10 bis 10.30 Uhr findet der Lese-Flashmob vor dem Rathaus statt. Unterstützer ist Schauspieler René Schwittay vom Hans-Otto-Theater. Von 11 bis 11.30 Uhr ist der Flashmob auf dem Wochenmarkt auf dem Bassinplatz zu Gast. Pate: René Schwittay. Von 12.30 bis 13 Uhr ist Halt an der Ecke Brandenburger-/ Jägerstraße. Pate: HOT-Schauspieler Arne Lenk. Von 14 bis 14.30 Uhr geht’s am Platz der Einheit/Wilhelmgalerie weiter – mit Marion Mattekat, Chefin der Stadt- und Landesbibliothek. Von 15.30 bis 16 Uhr ist der Flashmob vor dem Bildungsforum zu erleben – mit der Beigeordneten Noosha Aubel. Von 16.30 bis 17 Uhr ist Finale vor dem Bahnhof Charlottenhof – noch einmal mit Arne Lenk. Von 13 bis 15.30 Uhr hat Grubiso Clowns eingeladen, um auf dem Schlaatz-Marktplatz mit Zauberei, Musik und Quatsch die Lust am Lernen zu wecken. Von 16 bis 19 Uhr gibt’s im Lerncafé im Erlenhof 32, Spiele und Basteleien. nf

Die Besucher des Lerncafés lachen sie nicht aus. Yvonne Katalowski fühlt sich dort sofort angenommen: „Sie haben die gleichen Problem wie ich. Wir unterstützen uns. Jeder hilft jedem.“ Wenn LRS die Katastrophe ist, dann ist das Lerncafé die Rettung. Seit 2017 übt Yvonne Katalowski dort Lesen und Schreiben – und wieder an sich zu glauben. 2018 ist sie von ihren Fortschritten so motiviert, dass sie sich an der Schule des Zweiten Bildungswegs „ Heinrich von Kleist“ anmeldet und zuerst den Haupt- und dann den Realschulabschluss nachholt. Gerade hat sie die 11. Klasse begonnen.

Sie muss immer mehr machen als die Menschen ohne LRS

Dennoch besucht Yvonne Katalowski noch immer das Lerncafé: Dienstag steht Mathe auf dem Programm, Mittwoch sind Lesen und Schreiben dran. Donnerstag schaut sie beim Grundbildungsprojekt im Schlaatz vorbei. Yvonne Katalowski weiß, dass sie immer mehr machen muss als die Menschen ohne LRS. Dass sie dranbleiben und trainieren muss. Sie kommt aber auch ins Lerncafé, weil es zu ihrem Leben gehört, weil sie die anderen Lerner mag und im Café einen allerbesten Kumpel gefunden hat – Uli. „Wir haben uns gleich am ersten Tag kennengelernt“, erzählt Yvonne Katalowski.

Mit Uli unternimmt sie jedes Wochenende Tretroller-Touren: „Wir wollen ja sportlich bleiben.“ Durch den Park Sanssouci, raus nach Bornstedt, zur Glienicker Brücke: „Uli zeigt mir immer neue Wege“, sagt Yvonne Katalowski. Was sie auch von Uli gelernt hat, aber tief drinnen immer wusste, spricht sie nun ganz selbstbewusst aus: „Man darf nicht auf die anderen hören. Nicht auf die, die sagen, dass man es nie zu etwas bringt, sonst glaubt man das wirklich. – Man kann immer etwas!“

Von Nadine Fabian