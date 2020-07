Mitte

Aufsehenerregender Besuch in Potsdam: Obwohl die Landeshauptstadt kein Haltepunkt für Intercity-Express-Züge ist, hielt einer gestern an mehreren Stellen in der Stadt für längere Zeit. Bei genauerem Hinsehen fiel auf, dass er nicht die typischen roten Streifen an den Seiten trägt, sondern silberne und eine technische Aufschrift: „advanced TrainLab“.

Er ist der Versuchszug der Deutschen Bahn, der sich bis auf die Farbgebung äußerlich nicht von anderen ICE unterscheidet. Das ändert sich, sobald sich die Türen öffnen, denn der Zug dient ausschließlich als fahrendes Labor. Die Bahn bietet mit ihm der gesamten Branche die Möglichkeit, Zukunftstechnologien unabhängig vom normalen Bahnbetrieb zu erproben.

Zug wird zur Hinderniserkennung genutzt

Vor allem zur Erkennung von Hindernissen auf der Strecke werden seine Apparate getestet, sagte der Technik-Sprecher der Deutschen Bahn, Philipp Neumann, der Märkischen Allgemeinen Zeitung. „Auch die Motorverträglichkeit von Biokraftstoffen oder Diesel mit höherem Bioanteil wird getestet.“ Der Zug habe aber keinen konkreten Auftrag in Potsdam gehabt, sagte Neumann: „Der fuhr nur von A nach B.“ Dass er längere Zeit stand auf den Potsdamer Schienen, lag einfach nur daran, dass er keinen festen Fahrplan hat und sich immer irgendwo dazwischen schieben muss.

Ausgemuster ICE ist jetzt ein Labor

Bei dem Testzug handelt es sich um einen ICE-TD der Baureihe 605, der zuvor bei der DB Fernverkehr AG außer Dienst gestellt wurde. Ein weiterer Triebzug dient als Reservefahrzeug. Der diesel-elektrische Antrieb ermöglicht Einsätze im gesamten Streckennetz der Deutschen Ban, unabhängig von der Stromzuführung über Oberleitungen. Die Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometern erlaubt eine breite Palette an Versuchen unter rollendem Rad. Der 107 Meter lange Zug mit einer Achslast von 15 Tonnen besteht aus zwei Mittel- und zwei Endwagen. Damit steht ein großzügiger Innenraum mit ausreichend Platz für Instrumente und Versuchsanordnungen zur Verfügung.

Forschung zu führerloser Fahrt

Dazu wurde und wird der im Jahr 2001 für den Personenfernverkehr auf nicht elektrifizierten Strecken gebaute Zug nun mit einer leistungsfähigeren Bordnetzspannung, größeren Arbeitsplätzen, zahlreichen Antennen und Sensoren sowie einem großen Datennetzwerk im Zug ausgestattet. Neuartige und oder im deutschen Schienennetz schwer zu erprobende Fahrerassistenzsysteme können auf speziell ausgewählten Strecken getestet und von Experten an Bord ausgewertet werden. Zudem werden Kooperationen mit Hochschuleinrichtungen zu Forschungs- und Entwicklungszwecken angeboten.

2020 sind mit dem advanced TrainLab weitere Erprobungen im Bereich Sensorik für Objekt- und Hinderniserkennung geplant, ebenso für die Signal- und Umfelderkennung. Auch Versuche zur Positionsbestimmung von Zügen in Echtzeit sind vorgesehen. Weiterhin sind Tests für den Datenaustausch zwischen Zug, Auto und Infrastruktur zum Beispiel an Bahnübergängen angedacht. Aufsehen erregte das advanced TrainLab, als es im März 2019 das planmäßig nicht mehr befahrene Gleis zwischen Berlin-Wannsee und Berlin-Lichterfelde West befuhr.

Kameras, Antennen, Rechentechnik

Gemeinsam mit Siemens Mobility wird seit Anfang 2019 das „Advanced Driver Assistance System“ (ADAS) im Rahmen des Siemens-Programmes „Driverless and unattended driving for mainline” getestet. Das System besteht aus einer Kamera für den Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichts, einem Radar-Sensor sowie einem Lidar-System. ADAS kann das Auffahren auf Prellböcke oder Hindernisse im Gleis verhindern und soll perspektivisch das teilautomatisierte Fahren zum Ab- und Bereitstellen von Zügen möglich machen. Gleichzeitig können auch andere Dinge getestet werden, etwa Umwelteinflüsse wie Luftströmungen und Aerodynamik, aber auch Messungen der Lautstärke des Zuges.

Von Rainer Schüler