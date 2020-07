Ladendieb gefasst: Täter schlug schon häufig zu

Potsdam

Ende des Beutezugs für einen Ladendieb in Potsdam. Als er sich am Dienstagmittag in einem Geschäft in der Brandenburger Straße bediente, ohne bezahlen zu wollen, wurde er erwischt.

Eine Mitarbeiterin meldete der Polizei den Ladendieb, der nach ihren Angaben fast täglich im Laden diverse Dinge entwenden soll. Dieses Mal konnte er gestellt und der Polizei übergeben werden.

Am Dienstag stahl er Waren im Wert circa 40 Euro. Zudem fand man in seinem Rucksack Diebesgut aus einem anderen Geschäft im Wert von 85 Euro.

Der Tatverdächtige wurde zur Durchführung eines sogenannten beschleunigten Verfahrens festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

