Michendorf

In der Luckenwalder Straße von Michendorf ist am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ein Ladendieb erwischt worden. Der Detektiv eines Supermarktes ertappte ihn, als der Mann Waren im Wert von 108,80 Euro in einer präparierten Tasche deponiert hatte. Am Marktausgang stellte der Sicherheitsdienst den Dieb. Die hinzugerufene Polizei nahm den georgischen Staatsbürger zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens vorläufig fest.

Von MAZonline