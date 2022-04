Ladendiebe erbeuten in Babelsberg Zigaretten für Tausende Euro

Babelsberg

Einen Einbruch in einen Einkaufsmarkt in Babelsberg Süd meldeten Zeugen am frühen Dienstagmorgen. Unbekannte Täter hatten die Eingangstüren aufgebrochen und im Kassenbereich Tabakwaren gestohlen. Dabei wurde offenbar der Alarm ausgelöst.

Polizei konnte Täter nicht stellen

Als die Polizei verständigt wurde, waren die Täter nicht mehr am Ort. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Am Tatort wurden Spuren gesichert. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Von MAZonline