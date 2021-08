Ladendiebe in Potsdam mehrfach beobachtet

Babelsberg

Ein Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes in Babelsberg merkte am Samstag um 10.40 Uhr, dass unbekannte Täter Zigaretten stahlen. Die drei Täter nahmen die Zigaretten und legten sie in eine Einkaufstüte. Der Diebstahl wurde nicht bemerkt, konnte aber über Videoüberwachung nachvollzogen werden.

Bereits in der vergangenen Woche wurden diese Täter bei einem Diebstahl beobachtet. Die Polizei beschreibt sie so: 1. Person: Bauchtasche quer über den Oberkörper, weiße Shorts, dunkles T-Shirt, dunkle Haare; 2. Person: weißes T-Shirt, rote Shorts, Bauchtasche, Bart; 3. Person: blaue Jeans, schwarze Schuhe und T-Shirt, weißes Cap, dunkler Rucksack. Um Hinweise wird gebeten.

Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder die Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter 0331/5 50 80 zu melden oder alternativ das Hinweisformular im Internet zu nutzen. Das findet sich im unter www.polizei.brandenburg.de

Von MAZonline