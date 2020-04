Corona: Läden öffnen wahrscheinlich Mitte nächster Woche

Potsdam

Die Bundesregierung hat Läden unter 800 Quadratmetern Verkaufsfläche die Wiedereröffnung schon für kommenden Montag erlaubt, unter den nötigen Hygienevorschriften natürlich. Doch die Länder treffen eigene Regelungen.

Wie die MAZ am Donnerstagabend auf Anfrage bei der Landesregierung erfuhr, wird das Kabinett am Freitag dazu einen Beschluss fassen. Der Wiedereröffnungstermin soll laut Regierungssprecher Florian Engels „im Interesse eines einheitlichen Vorgehens in der Region“ mit dem in Berlin zusammengelegt werden, um einen Einkaufstourismus in der einen oder anderen Richtung zu vermeiden. Dazu sei man auch in enger Abstimmung mit dem Handelsverband, sagte Engels gegenüber der Stadtredaktion Potsdam der MAZ. „Voraussichtlich werden deshalb die zusätzlichen Öffnungsmöglichkeiten am Mitte kommender Woche wirksam.“

Bei Auto- und Fahrradhändlern sowie Buchläden gibt es keine Verkaufsflächenbegrenzung.

