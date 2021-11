Potsdam

Es ist womöglich die Sensationsnachricht des Tages: Nach MAZ-Informationen wird das Rechenzentrum nicht vom Brandenburgischen Landesdenkmalamt unter Schutz gestellt. Wie berichtet, hat es einen Vorstoß der Potsdamer Linken gegeben, das DDR-Bauwerk unter Denkmalschutz stellen zu lassen. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hatte zudem vorher bereits vorgeschlagen, den Denkmalschutz für das gesamte Plantagen-Areal prüfen zu lassen – inklusive Rechenzentrum. In diesem Zuge hatte er die Entscheidung, das Glockenspiel zu schützen, scharf kritisiert.

OB Schubert (SPD) hatte sich für Teilerhalt ausgesprochen

Hinzu kommt: Schubert hatte ein Bekenntnis zum Erhalt des Rechenzentrums an der Breiten Straße ausgesprochen. Zur Festveranstaltung am sechsten Geburtstag des Kreativhauses hatte er sich vor einiger Zeit für einen „Teilerhalt“ ausgesprochen und zugleich am Wiederaufbau des Turms der Garnisonkirche festgehalten. Linken-Stadtfraktionschef Stefan Wollenberg sagte damals, dies sei ein „klares Bekenntnis“ des Oberbürgermeisters zum Zentrum.

Wie berichtet, hatten die Potsdamer Linken beantragt, das Rechenzentrum unter Denkmalschutz zu stellen. Der damalige Bundestagsabgeordnete Norbert Müller und der Fraktionsvorsitzende in der Stadtverordnetenversammlung, Stefan Wollenberg, hatten diesen Plan vorgestellt.

Wollenberg und Müller stellten in einem entsprechenden Antrag an das Landesdenkmalamt gleichermaßen auf den künstlerischen Wert des ohnehin bereits denkmalgeschützten Mosaiks „Der Mensch bezwingt den Kosmos“, auf die besondere Architektur und auf die gesellschaftliche Funktion des Rechenzentrums ab. „Als einer der wenigen verbleibenden DDR-Sonderbauten aus den 60er und 70er Jahren in der Potsdamer Innenstadt besteht ein besonderes städtebauliches, zeithistorisches und künstlerisches Interesse“, schrieben sie in ihrem Antrag. Das Bauwerk sei „in seinen Metamorphosen ein einzigartiges Zeugnis der jüngeren Potsdamer Stadtgeschichte“.

Blick auf Potsdamer Plantage mit Turm der Garnisonkirche und Rechenzentrum. Quelle: Peter Degener

Das Rechenzentrum sei laut Antragstellern „vor allem auch ein Ort, der durch aktives bürgerschaftliches Engagement einer gesellschaftlichen Nutzung mit hoher Anziehungs- und Strahlkraft zugeführt wurde, ein Ort, den sich die Stadtgesellschaft erobert hat. Mithin steht das Rechenzentrum wie kaum ein anderer Ort für die positiven politischen Veränderungen und die aktiv gestaltende Teilhabe der Bürgerinnen, die durch die politischen Veränderungen nach 1990 erst möglich wurden.“

Die Linken sehen Rechenzentrum als Symbol

Die überraschend erfolgte Eintragung des Glockenspiels der Garnisonkirche als Denkmal (MAZ berichtete) habe diesen Schritt offenbar motiviert. Die Linken sahen mit ihrem Antrag keines der Bauwerke an der Plantage als vom anderen unabhängig: „Das ungewollte Ensemble symbolisiert für sich jahrzehntealte stadtpolitische Auseinandersetzungen, die voller Brüche und Widersprüche stecken. Wird das Rechenzentrum abgerissen, verschwindet jener Kulminationspunkt, der die bisherigen gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse überhaupt erst sichtbar und zukünftige verhandelbar macht.“

Von Ildiko Röd