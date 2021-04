Potsdam

Die Inzidenz ist zu hoch, Potsdam muss erneut in den verschärften Lockdown gehen – und damit den Vorgaben der Brandenburgischen Eindämmungsverordnung folgen. Das hat der Sprecher des Gesundheitsministeriums Gabriel Hesse auf MAZ-Anfrage bestätigt. Eine Ausnahme, wie sie Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Mittwoch für Potsdam gefordert hatte, wird es nicht geben. Ab Freitag, das verkündet am Donnerstagvormittag nun auch die Stadt Potsdam, „müssen die Läden wieder vorübergehend schließen“. Einen Tag später, als es die Regeln des Landes verlangen.

Denn eigentlich – in diesem Punkt ist die Verordnung des Landes laut Hesse eindeutig – hätte Potsdam aufgrund der Infektionslage bereits am Mittwoch verkünden müssen, dass die Geschäfte ab Donnerstag wieder schließen. Das tat die Stadt nicht, bat das Land stattdessen mit Blick auf die bevorstehende Bundes-Notbremse um eine Ausnahmegenehmigung. Damit wolle man, so die Argumentation der Stadt, ein unnötiges Hin und Her und Abweichungen der Länder vermeiden.

Land: Kein Spielraum für Potsdamer Sonderregelungen

Zum Hintergrund: Die Verordnung des Landes sieht eine verschärfte Notbremse mit erneuter Schließung des Einzelhandels bereits vor, wenn die Inzidenz in einer Stadt drei Tage hintereinander über 100 liegt. Die kurz vor der Umsetzung stehende Bundes-Notbremse hingegen, lässt bei Inzidenzen zwischen 100 und 150 eine Öffnung des Einzelhandels unter Auflagen – nur mit Termin (“Click & Meet“) und negativem Schnelltest – weiterhin zu. Für Potsdam mit einer aktuellen Inzidenz von 116,5 – am vierten Tag in Folge über 100 – heißt das: Die Geschäfte müssen jetzt schließen, können aber voraussichtlich in Kürze nach den Regeln der Bundes-Notbremse wieder öffnen.

„Den dadurch entstehenden Eindruck von Hü und Hott der staatlichen Ebenen binnen ein oder zwei Tagen wollten wir vermeiden, weil es nicht zu mehr Nachvollziehbarkeit und Vertrauen der Bevölkerung in die Entscheidungen beiträgt“, erklärt Schubert. Doch das sieht das Land anders. „Unsere Eindämmungsverordnung lässt der Stadt Potsdam hier keinen Spielraum. es muss geschlossen werden“, erklärt Hesse. Das sei der Stadt Potsdam per E-Mail auch am Mittwochabend um kurz vor 19 Uhr bereits mitgeteilt worden. Gelesen, so die Stadt, habe man diese Mail allerdings erst am Donnerstag.

Von Anna Sprockhoff