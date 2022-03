Landeshauptstadt Potsdam fordert: 8. März sollte Feiertag werden

Potsdam

Die Landeshauptstadt Potsdam fordert, den Internationalen Frauentag am 8. März auch im Land Brandenburg zum gesetzlichen Feiertag zu machen. Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Martina Trauth verweist darauf, dass Berlin 2019 als erstes Bundesland diesen Schritt gegangen ist. „Dies war ein wegweisender Erfolg für die Würdigung von Frauen und für Frauenarbeit“, sagt sie. Mecklenburg-Vorpommern werde 2023 folgen.

„Das System wäre zusammengebrochen“

„Auch im Land Brandenburg erfahren Frauen in vielen Bereichen strukturelle Benachteiligung und Diskriminierung“, so die Gleichstellungsbeauftragte. „Und gerade jetzt“, so Trauth, „wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt gewesen für die Politik, um solch einen Feiertag einzuführen. Denn in der Corona Pandemie hat sich doch ganz offensichtlich gezeigt, wer die Lasten hauptsächlich getragen hat: Die Frauen! Ohne die Frauen wäre das System zusammengebrochen.“

