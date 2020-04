Wieder sind mit dem Coronavirus Infizierte gestorben

Potsdam

Drei weitere mit dem Coronavirus infizierte Patienten sind in den vergangenen 24 Stunden in Potsdame gestorben: am Bergmann-Klinikum ein 83-Jähriger aus Potsdam-Mittelmark und eine 85-Jährige aus Potsdam, am St. Josefs-Krankenhaus ein 84-Jähriger aus Potsdam-Mittelmark. Wie die Stadt mitteilt, litten alle drei Patienten unter Vorerkrankungen. Damit steigt die Zahl der in Potsdam gestorbenen Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, auf 53 – unter ihnen sind 31 Potsdamer. Das Bergmann-Klinikum meldet, dass drei Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert waren, entlassen werden konnten.

Die Zahl der seit Februar mit dem Coronavirus infizierten Potsdamerinnen und Potsdamer liegt laut Stadt nun bei 524 – das sind 25 mehr als am Vortag. Etwas mehr als 500 Menschen befinden sich derzeit als Kontaktpersonen ersten Grades in häuslicher Quarantäne.

Anzeige

In den Potsdamer Kliniken werden laut Stadt derzeit 110 Menschen stationär behandelt: 70 von im Klinikum, davon 57 auf der Covid-Normal- und 13 auf der Intensivstation, davon 10 beatmet. Im St. Josefs-Krankenhaus der Alexianer sind es 40 Patientinnen und Patienten; alle werden auf der Covid-Normalstation behandelt.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline