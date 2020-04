Potsdam

Vier weitere mit dem Coronavirus infizierte Patienten sind in den vergangenen 24 Stunden in Potsdam gestorben: jeweils zwei Personen am Bergmann- und am Josefs-Klinikum. Zwei Potsdamer sind unter den Corona-Toten sowie zwei Auswärtige. Diese Zahlen nannte Ralf Krawinkel vom Krisenstadt der Stadt am Samstagvormittag im Hauptausschuss.

Damit steigt die Zahl der in Potsdam gestorbenen Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, auf 55 (Freitag: 53) – unter ihnen sind 32 Potsdamer (Freitag: 31). Laut Stadt sind 58 Erkrankte wieder genesen.

Anzeige

Weniger Patienten auf den Stationen

Die Zahl der seit Februar mit dem Coronavirus infizierten Potsdamerinnen und Potsdamer beträgt laut Krawinkel nun 526 – das sind zwei mehr als am Freitagnachmittag (524). Etwas mehr als 500 Menschen befinden sich derzeit als Kontaktpersonen ersten Grades in häuslicher Quarantäne.

Weitere MAZ+ Artikel

In den Potsdamer Kliniken werden laut Stadt derzeit 98 Menschen (Freitag: 110) stationär behandelt. Davon werden 16 auf den speziellen Intensivstationen behandelt, 14 werden künstlich beatmet.

Lesen Sie weiter:

Von MAZonline