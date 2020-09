Potsdam

Zugegeben, das Landespolizeiorchester wehrt weder Gefahren ab, noch verhütet es Straftaten. Die Arbeitszeit der Musiker entfällt komplett auf Üben, Proben und Auftritte. Posaunisten und Klarinettisten gehen nicht etwa zwischendurch auf Streife. Ihre Aufgabe ist es, die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei zu unterstützen. In diesem Sinne umrahmt das Orchester Veranstaltungen der Landesregierung oder bereichert das Kulturprogramm in den Kommunen.

Dennoch trägt das Ensemble durchaus zur Sicherheit der Bevölkerung bei. Etwa die Hälfte seiner Auftritte sind Präventionsarbeit in Kindergärten, Schulen und Altersheimen des gesamten Bundeslandes.

Senioren werden nebenbei vor dem Enkeltrick gewarnt

Für Senioren hat das Landespolizeiorchester das Programm „Ohne Krimi geht die Mimi...“ auf die Beine gestellt, wo vor dem Enkeltrick und ähnlichen Gaunereien gewarnt wird. An jüngere Schulkinder richtet sich das Programm „Ein ganz normaler Tag“. Es handelt von einem kleinen Jungen, der sich allein auf dem Weg in den Kindergarten bewähren muss. Ab der vierten Klasse kommt das Präventionskonzert „Emil und die Detektive“ infrage, in dem es um Gefahren wie Taschendiebstahl geht.

Momentan sind die Schulkonzerte jedoch auf Eis gelegt. „Die Zeit ist noch nicht reif dafür. Die Lehrer haben jetzt andere Dinge im Kopf“, sagt Christian Köhler, der künstlerische Leiter des Orchesters. In den vergangenen Monaten hätten die Musiker aber nicht etwa blaugemacht. „Während des Lockdown gaben wir Online-Konzerte aus den eigenen vier Wänden“, so Köhler. „Später bildeten wir Zweier-Teams, um landesweit in Heimen für Senioren oder Behinderte zu musizieren. Wir haben über 250 solcher Mini-Konzerte gegeben. Das ist ganz toll angekommen.“

Eigenen Konzertreihe in Potsdam

Christian Köhler leitet das in Potsdam ansässige Orchester seit 2011. Seither wuchs die Bekanntheit des Ensembles, da er eine eigene Konzertreihe im Potsdamer Nikolaisaal eingeführt hat. Letzten Sonntag durften zwar wegen der aktuellen Abstandsregeln nur 150 Besucher in dem Saal. Doch immerhin konnte das Orchester mit 45-köpfiger Besetzung, also voller Bläser-Wucht, anrücken.

Gegeben wurde die Premiere des neuesten Präventionsprogramms, das sich der Internet-Kriminalität widmet. „Wir sind das erste deutsche Polizeiorchester, das sich mit diesem herausfordernd abstrakten Thema auseinandersetzt“, erzählt Christian Köhler. Dafür holte man sich einen Fachmann zur Seite: den Cyber-Kriminologen Thomas-Gabriel Rüdiger von der Oranienburger Polizei-Hochschule.

Cyberkriminologe informiert über Pädophile im Internet

Rüdiger, der sich als unterhaltsamer, aber auch ausschweifender Redner erwies, wandte sich vor allem an die Eltern. Besonders liegt ihm die Warnung vor dem Posten von Kinderfotos am Herzen – gefundenes Fressen für Pädo-Kriminelle, die sich laut Rüdiger „wie die Piranhas“ im Internet tummeln. Auch das Verpixeln bringe nichts, könne doch entsprechende Software die Gesichter problemlos entschlüsseln. „Die Risiken sind schwer abzuschätzen, so dass man es bleiben lassen sollte“, lautet Rüdigers Fazit.

Das Landespolizeiorchester ergänzt Rüdigers Ausführungen mit einem originellen Soundtrack von „Miss Marple“ bis zu „ Star Wars“. Und viele Eltern etwa fühlen sich im Internet so fremd wie ein „Englishman in New York“, hier durch ein jazziges Saxophon-Solo bereichert. Das Blasorchester zeigte sich von seiner besten Seite, bietet einen satten Sound, präzises Zusammenspiel und treibende Grooves.

„Watchmen“ erschütterte auch die Musiker

Das gewichtigste Stück des Abends war „Watchmen“, das der amerikanische Komponist Mark Camphouse missbrauchten Kindern widmete. „Die Proben waren auch für die Musiker erschütternd“, erzählt Christian Köhler über die Musik, die wimmernde Flöten, Wiegenlied-Bruchstücke und beißende Dissonanzen vereint. Am Pult ist der Dirigent klar und schnörkellos zugange. Das Polizeiorchester reizt den düsteren, martialischen Tonfall und die wuchtige Intensität der Musik voll aus.

Doch unterm Strich stimmte die Balance zwischen Ernst und Unterhaltung. Der Besucher fühlt sich am Ende nicht erschlagen, sondern hat ein schönes Konzert erlebt und dabei etwas gelernt.

Sobald es wieder möglich ist, will das Landespolizeiorchester mit dem Thema Internet-Sicherheit durch die Schulen touren. Im Potsdamer Nikolaisaal hat das Ensemble in dieser Saison drei weitere Veranstaltungen geplant: Am 20. Dezember gestaltet es ein Weihnachtskonzert. Ende Januar gibt es das Neujahrskonzert mit Operettenschlagern und italienischen Arien. Im Mai erklingt dann UfA-Filmmusik.

Von Antje Rößler