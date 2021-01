Potsdam

Der Landesverband Freier Theater Brandenburg wendet sich mit einem Appell an die Öffentlichkeit, auch künftig die Arbeit der Mitglieder zu unterstützen. „Die derzeitige Ungewissheit stellt jegliche Planung auf eine harte Probe“, schreibt Frank Reich, Geschäftsführer der Interessenvertretung in der Jahresbroschüre 2021. Auf die Frage „Was wird wann, wie, für wen wieder möglich sein?“ antwortet er: „Wir wollen optimistisch in die Zukunft blicken, die Freien Theater werden auch die derzeitige Krise meistern.“

„ Brandenburg braucht Oper!“

Das liebevoll layoutete Heft im üblichen Querformat stellt jeweils auf einer Doppelseite 33 freie Theatergruppen, Spielstätten und auch Solisten vor. Neben längst durchgesetzten und erfolgreichen Ensembles wie dem Wandertheater Ton und Kirschen (Werder), dem Theaterschiff ( Potsdam), dem Theater des Lachens ( Frankfurt), dem theater 89 ( Nordwestuckermark) und dem Poetenpack ( Potsdam) finden sich auch Akteure, die mehr Beachtung verdienen. Die in Bad Freienwalde ansässige Wanderoper Brandenburg wirbt für sich mit den Worten: „ Brandenburg braucht Oper! Viel zu wenig davon gibt es in unserem Land!“. Und Einzelkämpferin Maren Strack ( Birkenwerder) wirbt für eine Tanzshow auf Rädern mit vielen Drehmomenten.

Nur fünf Prozent der Theaterförderung

Ein Drittel aller Theaterbesuche in Brandenburg galten 2019 Vorstellungen von freien Gruppen an 85 Spielorten, heißt es in einer Erklärung. „Mit Blick auf die gesamte Theatersituation in Brandenburg wird jedoch ein großes Ungleichgewicht deutlich zwischen den Angeboten, der Anzahl der Besucher und der öffentlichen Förderung. Hier gehen nur fünf Prozent der Theaterförderung des Landes Brandenburg an die Freien Theater“, so Frank Reich. Diese Situation müsse zwingend bedarfsgerecht verbessert werden, so dass die Angebote der Freien Theater gesichert und langfristige Planung ermöglicht wird, meint der Geschäftsführer des Landesverbandes.

Theater am Rand wurde Mitglied

In der Broschüre stellen sich auch Neugründungen vor, so die Andere Welt Bühne ( Strausberg), das Oranienwerk mit dem Traumschüff ( Oranienburg), die Comedie Soleil (Werder/ Havel) und das Hof-Theater Bad Freienwalde. Das bereits renommierte Theater am Rand (Oderaue) trat dem Verband bei und verweist auf ein Repertoire von 13 Inszenierungen.

info Die Broschüre ist als PDF abrufbar unter www.freie-theater-brandenburg.de

Auf Wunsch versendet die Geschäftsstelle des Landesverbands ein Print-Version und berät Besucher:innen oder Veranstalter:innen: post@freie-theater-brandenburg.de

Von Karim Saab