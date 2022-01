Potsdam

Nach dem Weggang von Richter Theodor Horstkötter ist es nun amtlich: Bodo Wermelskirchen (50) hat ab sofort den Vorsitz der 1. Großen Strafkammer am Landgericht Potsdam inne. Er folgt auf Theodor Horstkötter (60), der das Schwurgericht sechs Jahre lang leitete und nun zum Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht ernannt wurde. Zuletzt leitete Bodo Wermelskirchen als Vorsitzender die 3. Große Strafkammer.

Seit mehr als 20 Jahren am Landgericht Potsdam

Ans Landgericht Potsdam kam Wermelskirchen nach Jurastudium und Referendariat in Köln im Jahr 1999. Seither war er überwiegend in Strafkammern eingesetzt. Er war unter anderem Beisitzer in der Schwurgerichtskammer unter Theodor Horstkötter und auch schon unter dessen Vorgänger Frank Tiemann, der 2015 an den Bundesgerichtshof in Karlsruhe berufen worden war.

Die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Potsdam ist die Kammer, auf die sich die größte Aufmerksamkeit richtet, denn dort werden die schwersten Straftaten verhandelt. Der Kammer gehören drei Berufsrichter und zwei Schöffen an. Das Landgericht verfügt über insgesamt sechs Große und zwei Kleine Strafkammern. Hinzu kommen zehn Zivilkammern, zwei Kammern für Handelssachen, eine Strafvollstreckungs- und eine Kammer für Rehabilitierungssachen sowie eine Kammer für Steuerberater- und Steuerbevollmächtigungssachen.

Besonders schwere Straftaten

Eine Große Strafkammer ist für besonders schwere Straftaten zuständig, bei denen mehr als vier Jahre Freiheitsstrafe oder bestimmte Maßregeln wie die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder Sicherungsverwahrung zu erwarten sind.

Die 1. Große Strafkammer ist zudem eine Schwurgerichtskammer – eine solche ist zuständig, wenn die angeklagte Person ein Verbrechen begangen hat, bei dem das Opfer getötet werden sollte oder zu Tode gekommen ist.

Von Nadine Fabian