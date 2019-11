Um Scheidung zu verhindern: Stiefvater nimmt drei Kinder als Geiseln

Potsdam

Wut? Rache? Nackte Verzweiflung? Was trieb einen jungen Mann dazu, die Kinder, die seine Frau aus erster Ehe mit in die Beziehung gebracht hatte, als Faustpfand einzusetzen und mit dem Tod zu bedrohen? – Mit einem von kulturellen Prägungen, von Religion und Traditionen befeuerten Familiendrama hat es das Landgericht Potsdam derzeit zu tun.

Angeklagt ist der aus Russland stammende und aus dessen Unruheprovinz Tschetschenien nach Deutschland ausgereiste Vakha K. – der Vorwurf gegen ihn: Geiselnahme. Der 28-Jährige soll die drei Kinder seiner Frau als Druckmittel eingesetzt haben, um die drohende Trennung abzuwenden.

Er kündigte an, die Kinder zu ertränken

Laut Anklage hat Vakha K. am Morgen des 14. Mai 2019 vorgegeben, einen dringenden Termin in Berlin zu haben, zu dem er seine Stiefkinder – zwei Mädchen und einen Jungen im Alter von dreizehn, zwölf und zehn Jahren – mitnehmen müsse. Nach MAZ-Informationen soll er die Geschwister von der Schule abgeholt haben und gegen 7.30 Uhr mit ihnen aufgebrochen sein – ohne Zustimmung und Kenntnis der Mutter.

Später habe er Vera Y. über das Handy kontaktiert. Dabei soll er ihr mehrfach und wie es in der Anklage heißt ernsthaft in Textbotschaften und mündlich gedroht haben, die Kinder zu töten. Dabei machte er konkrete Angaben, wie er das zu tun gedenke. So soll er angekündigt haben, die Kinder zu ertränken. Laut Anklage soll er von Vera Y. nicht nur gefordert haben, dass sie ihre Scheidungsabsicht zurücknehme, er soll zudem verlangt haben, dass sie ihm ein Kind gebäre.

Die Kinder blieben unversehrt – zumindest körperlich

Vakha K. sitzt beim Prozessauftakt am Montag zusammengesunken auf der Anklagebank, den Kopf beugt er tief auf die Brust – ein Bild voller Scham und offenkundiger Reue. Das blasse Gesicht verbirgt er immer wieder hinter seinen Händen. Es scheint ihm bewusst zu sein, wie schwer die Vorwürfe gegen ihn wiegen – und wie groß die möglichen Folgen sind. So hat er laut Anklage der Mutter die Nachricht „Ich werde lebenslang sitzen, aber du wirst nicht mit den Kindern glücklich leben“ zukommen lassen. Die Geiselnahme war laut Anklage relativ schnell beendet. Die Kinder blieben unversehrt – zumindest körperlich. Eine Geiselnahme wird mit einer mindestens fünfjährigen Freiheitsstrafe geahndet.

Der Angeklagte will sich über seine Verteidigerin äußern

Reden und Schweigen vor Gericht Alles, was ein Angeklagter vor Gericht sagt, kann und wird gegen ihn verwendet. Der Angeklagte kann, er muss sich aber nicht zu den Tatvorwürfen äußern. Ein Geständnis kann zu Gunsten des Angeklagten verwendet werden. Schweigen darf im Gegenzug aber nicht zum Nachteil des Angeklagten ausgelegt werden. Die mit dem Fall des Angeklagten Vakha K. betraute Kammer hat bereits in Aussicht gestellt, dass es sich womöglich nicht um eine klassische Geiselnahme laut Strafgesetzbuch, sondern um einen minderschweren Fall handelt. nf

Vakha K. sitzt seit dem 14. Mai in Untersuchungshaft. Seine Verteidigerin kündigte an, dass er sich am nächsten Verhandlungstag zu den Tatvorwürfen äußern wolle – sie bereite eine schriftliche Einlassung vor, die sie verlesen werde. Ob der Angeklagte auch persönlich Auskunft gibt und beispielsweise Fragen des Gerichts und der Staatsanwaltschaft beantwortet, ist derweil noch offen.

Die Verhandlung wird am 26. November fortgesetzt. Dann soll auch Vera Y. aussagen. Sie war bereits zum Prozessauftakt zugegen, wartete aber vor dem Verhandlungssaal und drückte der Verteidigerin ihres Mannes lediglich eine Wollmütze in die Hand – es sei kalt geworden.

