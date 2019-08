Potsdam

Viele Fahrzeughalter in Deutschland klagen im Zuge des Abgasskandals gegen die Autohersteller – die zuständigen Gerichte sind dabei allerdings mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs. Das zeigt eine Auswertung des Potsdamer Verbraucherportals rightnow.eu, die der MAZ vorliegt.

Demnach dauert ein Prozess von der Einreichung der Klage bis zum Urteil in Deutschland durchschnittlich 278 Tage. Am schnellsten urteilen die Richter am Landgericht Heilbronn (157 Tage), gefolgt von Frankenthal/ Pfalz (168) und Paderborn (187 Tage). Auf Platz 4 in der Rangliste (von 42) liegt das Landgericht Potsdam, wo Kläger nach 211 Tagen mit einem Urteil rechnen dürfen. Deutlich länger als ein Jahr müssen sich klagende Autofahrer demnach in Hamburg (418 Tage), Siegen (392) und Dortmund (385 Tage) gedulden.

Mehr als 1000 Verfahren

Vom Dieselskandal betroffene Fahrzeughalter können die Auszahlung des Kaufpreises ihres Fahrzeuges beim jeweiligen Hersteller verlangen und ihr Auto dafür zurückgeben. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, das Fahrzeug weiter zu nutzen und einen Teil des Kaufpreises als Entschädigung zu erstreiten.

Rightnow.eu hat nach eigenen Angaben im Rahmen des Dieselskandals mehr als 1000 Urteile erwirkt. Ausgewertet wurden nur jene Gerichte, an denen das Verbraucherportal mindestens drei Verfahren zum Abschluss geführt hat.

Von MAZonline/tk