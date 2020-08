Potsdam

Drei Dinge müsse er anerkennen. Dass er ein kranker Mensch sei. Dass er ein gefährlicher Mensch sei. Dass er auf Medikamente angewiesen sei. „Das zu akzeptieren, hat noch nicht die erforderliche Tiefe“, konstatiert Richter Theodor Horstkötter. „Obwohl es Ansätze gibt – allerdings noch zu schwankend, zu instabil.“

Die 1. Große Strafkammer am Landgericht Potsdam hat angeordnet, den jungen Mann, der Ende 2019 in eine Nauener-Vorstadt-Villa eingebrochen ist und die Hausherrin schwer verletzt hat, in der Psychiatrie unterzubringen. „Es kann derzeit noch nicht verantwortet werden, Ihnen ein Leben in Freiheit – also außerhalb eines psychiatrischen Krankenhauses – zu ermöglichen“, so der Vorsitzende Theodor Horstkötter. Erforderlich sei die Maßregel für eine unbestimmte, möglicherweise lange Zeit.

Die Hürden für eine Unterbringung sind hoch. Die Kammer muss im Sicherungsverfahren mit drei Berufsrichtern besetzt sein. Sie dürfen die Unterbringung nur anordnen, wenn zum einen der Beschuldigte bei Begehung der Anlass-Tat aufgrund eines psychischen Defekts schuldunfähig war. Zum anderen muss zwischen diesem psychischen Defekt und der Tat ein symptomatischer Zusammenhang bestehen – der Beschuldigte muss also krankhaft zu der Tat getrieben worden sein. Dieser Zustand muss zudem anhalten – von dem Beschuldigten muss also weiter eine Gefahr ausgehen. Genau so, meint das Gericht, verhält es sich im Fall von Lucas J. (26).

Entschuldigung wirkte auf das Gericht ernst gemeint und aufrichtig

Die Kammer folgt damit den Anträgen von Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung, setzt in der Begründung aber eigene Akzente. Die Bitte um Entschuldigung etwa – von der Nebenklage als bloße Taktik bezeichnet – habe auf die Kammer nie aufgesetzt gewirkt, sondern ernst gemeint und aufrichtig. „Das ist nicht selbstverständlich“, betont Horstkötter. Die Kammer habe schon viele Menschen erlebt, die wie Lucas J. „von einer psychischen Krankheit gezeichnet und getroffen“ waren: „Wie Sie die Entschuldigung rübergebracht und einen Ausgleich mit den Betroffenen gesucht haben – das verdient Anerkennung.“

Versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, eine weitere gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung: Die Taten, die J. begangen hat, sind erheblich. Er hat rechtswidrig und mit Vorsatz, wegen seiner Erkrankung aber ohne vorwerfbare Schuld gehandelt – er kann für das Unrecht und das anhaltende Leid, das er angerichtet hat, nicht bestraft werden.

Was der Vorsitzende nicht ausspricht, aber andeutet: Die Psychiatrie, die mit J.s Behandlung seit Ausbruch der Krankheit im Teenager-Alter bis zur Festnahme betraut war, trägt eine Mitschuld. Als J. der Klinik wegen anhaltender Aggressionen lästig wurde, habe man „eine sehr fragwürdige und medizinisch wenig fundierte Diagnose mit erheblichen Folgen“ gestellt. J. sei fortan nicht so behandelt worden, wie seine Psychose es erfordert hätte. Die Symptomatik sei daraufhin immer gravierender geworden und J. in einen Teufelskreis geraten.

„Die Krankheit beherrscht Sie noch immer“, so Horstkötter. „Sie müssen lernen, mit der Krankheit umzugehen, so dass Sie die Krankheit beherrschen. – Und das können Sie auch lernen. Sie müssen aber mitarbeiten und diese Situation als Chance begreifen.“

