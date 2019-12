Geiselnahme: Ziehvater auf freiem Fuß

Potsdam

Er wird als Häftling in Handschellen in den Saal geführt – keine halbe Stunde später verlässt er das Landgericht Potsdam als freier Mann. Die 5. große Strafkammer hat den wegen Geiselnahme angeklagten Vakha K. (29)am Freitag zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt und diese auf drei Jahre Bewährung ausgesetzt. „Wir sind überzeugt, dass sich der Angeklagte das Verfahren als Warnung dienen lässt und keine weiteren Straftaten begeht“, sagte der Vorsitzende Richter Klaus Feldmann, „schon gar nicht solche zu Lasten seiner Familie.“

Auch wenn K. seiner Frau und den drei Ziehkindern nun nach sieben Monaten Untersuchungshaft in die Arme fallen kann: Er ist ein verurteilter Straftäter, das milde Urteil kein Freispruch. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass sich K. der Geiselnahme schuldig gemacht hat, als er am 14. Mai 2019 gegen 7.30 Uhr ohne Wissen und ohne Einverständnis der Mutter die drei Kinder aus der Grundschule abholte, ihnen erklärte, zu Freunden nach Berlin zu fahren, mit ihnen den Weg Richtung Hauptbahnhof einschlug – und der Mutter währenddessen via SMS drohte, die Kinder zu ertränken, sollte sie sich nicht auf ein Versöhnungsgespräch mit ihm einlassen.

Die Kinder blieben unversehrt

Den Kindern, die nicht K.s leiblichen sind, zu denen er aber ein gutes Verhältnis hat, geschah nichts, betont das Gericht – vermutlich haben sie von dem Drama, das sich zwischen den Erwachsenen abspielte, nicht einmal etwas mitbekommen. Gegen 8.40 Uhr beendete die Polizei den Vorfall – da war K., der seiner Frau inzwischen geschrieben hatte, die Kinder zurückzubringen, mit ihnen gerade auf dem Weg nach Hause. 300 Meter vor dem Asylheim, in dem die aus Tschetschenien ausgereiste Familie lebt, erfolgte der Zugriff.

„Eine Geiselnahme ist ein sehr schweres Delikt, das mit einer hohen Grundstrafe von fünf bis fünfzehn Jahren bedroht ist“, sagte Richter Feldmann. Es sei aber sowohl im Aktenstudium als auch in der Beweisaufnahme schnell klar geworden, dass es sich nicht um den klassischen Fall der Geiselnahme handelt, der dem Gesetzgeber vorschwebte, als er den betreffenden Paragrafen fürs Strafgesetzbuch formulierte.

Eine Tat aus Verzweiflung

Die Kammer wertet die Geiselnahme als minderschweren Fall. Der Angeklagte habe keinen körperlichen Zwang angewandt, habe den Kindern auch nicht mit Konsequenzen gedroht – sie seien freiwillig mitgegangen, er habe sie gut behandelt. Auch habe die Tat nur etwa eine Stunde gedauert: „Ein verhältnismäßig kurzer Zeitraum für eine Geiselnahme“, so der Richter. Es handle sich um eine Tat aus Verzweiflung. Der Angeklagte habe die Trennung, die ihn schwer belastete, abwenden, er habe aber keine niederen Motive – etwa Geld – erpressen wollen. „Er sieht ein, dass er Unrecht begangen hat“, so der Richter. „Er bereut seine Tat und hat sich bei den Kindern und bei seiner Frau entschuldigt.“ Das Gericht sei zudem überzeugt, dass K. entschlossen war, die Kinder zur Mutter zurückzubringen – dass er also bereits während der Tat tätige Reue zeigte. Die Mutter der Kinder – K. hatte sie in Todesangst versetzt – hat sich dem Vernehmen nach mit ihm ausgesöhnt. „Sie besucht den Angeklagten regelmäßig in der JVA“, so der Richter. Auch die Kinder seien schon dort gewesen: „Sie hängen an dem Angeklagten.“

Das Gericht stellt K. einen Bewährungshelfer an die Seite und empfiehlt eine Familientherapie, um das Geschehene aufzuarbeiten: „Wir hoffen, dass Sie das mit Ihrer Familie auf die Reihe bekommen, dass wir uns hier nicht noch einmal sehen und dass Sie auch nicht bei anderen Gerichten in Erscheinung treten.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Dagegen kann K. binnen einer Woche Revision einlegen.

Von Nadine Fabian