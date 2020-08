Groß Glienicke

Alarmstufe Rot auf dem Gutshof von Groß Glienicke: Zwar muss Potsdams Stadtverwaltung den Bebauungsplan „Alter Schießplatz“ so ändern, dass auch das Landgut mit dem Kinderbauernhof darauf erhalten bleibt, doch das Planungsprozedere wird mindestens zwei Jahre brauchen. Dann wird der Hofbetrieb weitgehend gestorben sein, denn bereits jetzt soll der Besitzer alles ausräumen, was er selber nutzt. „Die Räumungsverfügungen der Stadt zum 16. September bestehen immer noch“, sagt Michael Fruth: „Nächste Woche fangen wir an mit dem Ausräumen von allem, was der Familie gehört.“ Der Kinderbauernhof der Kita „Spatzennest“ darf vorerst bleiben.

Fruth erhebt Verfassungsbeschwerde

Am 16. August hat Fruths Anwalt Beschwerde erhoben vor dem Verfassungsgericht des Landes Brandenburg. Das höchste Gericht des Landes soll das Oberverwaltungsgericht auffordern, die Stadt um einen Aufschub der Räumungsverfügungen zu bitten, bis der neue Bebauungsplan geklärt hat, was zulässig und möglich ist auf dem Landgut und was nicht.

Kinderbauernhof derzeit nicht in Gefahr

So scheint zwar der Umzug des Kinderbauernhofes zum früheren Schießplatz auf der anderen Seite der Landesstraße 20 vom Tisch und der Bestand auf dem Fruth-Hof sicher, doch muss die Einrichtung für Kinder der Kita „Spatzennest“, aus dem Ort und anderen Ortsteilen Potsdams dafür aus dem Landschaftsschutzgebiet „ Königswald mit Havelseen und Seeburger Agrarlandschaft“ herausgelöst werden.

Blick aus einem Therapieraum im umgebauten Schweinestall hinaus in die grüne Hoflandschaft. Quelle: Rainer Schüler

Den Teil des Hofes aber, der die Ein-Zimmer-Wohnung und die Therapieräume von Fruths Tochter enthält, die Ställe der Therapie-Pferde, die Autowerkstatt und eine Werkstatt zur Pflege des Hofes, will die Stadt nicht ausgliedern, weil die ihrer Ansicht nach nicht in ein Landschaftsschutzgebiet passen. Dieses Schutzgebiet jedoch beginnt schon etwa 200 Meter hinter dem Gartenbaubetrieb Buba an der Bundesstraße 2 und enthält bereits Wohn- und Gewerbeobjekte.

Flüchtlinge als Lehrlinge

Wenn es nicht noch ein Stopp-Signal gibt, räumt Fruth also demnächst auch seine Autowerkstatt, die er wegen der bedrohten Zukunft inzwischen nur noch allein betreibt; er hatte mal drei Angestellte. Nach einem Lehrling aus Syrien kommt nun ein Flüchtling aus Tschetschenien, um Kenntnisse der Automechanik zu vertiefen, die er wohl schon in der Heimat betrieb.

Fahrzeugwerkstatt auf dem Hof Fruth Quelle: Rainer Schüler

Fruth hat schon viele Immigranten und deutsche Jugendliche zu Praktika bei sich gehabt, teils bis zu einem Jahr. Damit könnte es bald vorbei sein.

Enorme Vernichtung von Werten

„Dann muss ich alles entsorgen und verschrotten: die beiden Hebebühnen, Werkzeug und Diagnosegeräte im Wert von mehreren hunderttausend Euro“, sagt er. Geleert wird dann auch die Werkstatt mit den landwirtschaftlichen Maschinen, die man zum Unterhalt und zur Bewirtschaftung der Flächen des Hofes braucht, auch des Kinderbauernhofes. Damit sind seine berufliche Existenz und der Ausbildungsplatz zerstört, und der Kinderbauernhof hat dann technisch keine Möglichkeiten mehr, seine bei Fruth gemieteten Flächen angemessen zu pflegen. Es fehlen schlicht die Geräte und Maschinen.

Zur Galerie Das Landgut Fruth ist an Stelle eines Schweinemastbetriebes aus DDR-Zeiten entstanden. Abgerissen und umgebaut wurde zwar mit mündlicher Billigung der Stadt, aber ohne schriftliche Genehmigung.

Folgen nicht nur für die Kita-Kinder

Das Aus für den Fruth-Hof träfe nicht nur die Kita, sondern auch rund 50 andere Kinder und Jugendliche, die jede Woche aus Groß Glienicke und Orten der Umgebung kommen zum Reiten, zur Pflege der Tiere und zur Erholung. Sogar alte Menschen aus einer Tagespflegeeinrichtung im Ort werden regelmäßig zum Hof gebracht, falls es Transportkapazitäten für sie gibt. Das therapeutische Reiten für Kinder findet montags, mittwochs und freitags statt und wäre mit der Räumung beendet.

Die Kinder füttern gerne das Shetland-Pony Pedro des Kinderbauernhofes. Quelle: Rainer Schüler

Dezernenten waren nie vor Ort

Wenn die Bildungs- und Jugendbeigeordnete Noosha Aubel behaupte, der Kinderbauernhof werde nur durch die Kita und den Hort „Spatzennest“ genutzt, sei das falsch, sagt Fruth. Weder Aubel noch Baudezernent Bernd Rubelt seien jemals auf dem Hof gewesen, ebensowenig die meisten Stadtverordneten. Einzelne Abgeordnete der Linken und der CDU waren da und die gesamte Fraktion von Die Andere. „Die meisten, die hier über uns entscheiden“, sagt der Hofbetreiber, „wissen gar nicht, worüber sie da reden.“

Ponyhof schon vor dem Kauf durch Fruth

So werde immer wieder ignoriert, dass es vor dem Hof Fruth schon seit 2004 einen Ponyhof „Lilliput“ gab, der lange vor der Eingemeindung nach Potsdam durch die selbständige Gemeinde Groß Glienicke aus einem Landschaftsschutzgebiet herausgelöst wurde, das seit 1998 besteht. Doch nach der Anbindung an Potsdam 2003 war das Areal wieder drin. Fruth kaufte das Objekt im November 2008, weil er seine Autowerkstatt an der Potsdamer Chaussee aufgeben musste: Die Söhne seines Vermieters hatten ihren Vater erschossen.

Gewerbeerlaubnis für Autowerkstatt

Für die Werkstatt am neuen Ort hat Fruth eine Gewerbeerlaubnis. „Niemand hat mit jemals gesagt: Das geht alles nicht, Sie sind im Landschaftsschutzgebiet!“, sagt der Hofbetreiber: „Die haben all die Zeit diverse Steuern von uns kassiert, über 50.000 Euro pro Jahr. Es gab Kontrollen und nie einen Einwand.“ Als er einige alte Ställe abreißen und andere sanieren wollte, waren 2008 acht Vertreter der Stadt aus der Bau-, der Umwelt- und der Finanzverwaltung vor Ort. Keiner sah Probleme, alle nickten Fruths Sanierungspläne ab; er verließ sich auf die mündliche Zustimmung und stellte keine Bauanträge – ein Fehler.

Der durch Nachreichen der Anträge heilbar wäre, finden die drei Stadtverordneten-Fraktionen, die jetzt durchgedrückt haben, dass der alte Bebauungsplan von 1995, der für die anderen Straßenseite gilt, geändert wird und den Hof erfasst. Dessen Herauslösung aus dem Landschaftsschutzgebiet scheint inzwischen machbar; so etwas wird aus öffentlichem Interesse auch anderswo betrieben, in Fahrland etwa, wohin man die Straßenbahn verlängern möchte.

Flächennutzungsplan ist ungenau

Genauer formulieren müsste man für den Erhalt des Hofes den Flächennutzungsplan der Stadt, der an der Stelle Wald verzeichnet. „Das war nie Wald“, sagt Fruth: Es war im Zweiten Weltkrieg eine Flak-Stellung zum Schutz des Flugplatzes Berlin-Gatow und seit 1956 eine Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG). Der Flächenplan hat hier einen so genannten Darstellungsfehler, weil er Objekte unter einem Hektar Größe gar nicht gesondert zeigt. Der Hof ist kleiner und geht damit im Waldgebiet unter, zumindest auf dem Plan. Er ist auch kleiner geworden gegenüber der früheren Schweinezucht-Genossenschaft aus DDR-Zeiten.

Bebaute Fläche auf ein Drittel verkleinert

Fruth verweist auf einen „Zuordnungsbescheid“ vom 8. Januar 1999, der 3300 Quadratmeter Gebäudeflächen ausweist. Heute gibt es nur noch knapp 1000 Quadratmeter, weil der Rest abgerissen wurde. Der Hof-Eigner hat nur einige wenige alte Ställe teils bis auf die Grundmauern abgetragen und dann wieder aufgebaut; er hat keine Flächen neu bebaut und das Gelände naturnäher gemacht, als es je war.

Schießplatz voller Altlasten

Trotzdem trieb die Stadt einen Bebauungsplan „Alter Schießplatz“ voran, der schon in seinem Namen ein Problem trägt: Dort, wo neben den Trainingsflächen eines Groß Glienicker Trial-Motorradclubs und eines Modellsportclubs aus Berlin ein neuer Kinderbauernhof, eine Integrations-Kita und diverses Gewerbe angesiedelt werden soll, befindet sich nämlich eine Artillerie-Schießanlage aus dem Zweiten Weltkrieg.

Meterdicker Stahlbeton: Durch solche „Tore“ schoss man im Zweiten Weltkrieg zu Übungszwecken mit Kanonen. Daher hat der Bebauungsplan seinen Namen „Alter Schießplatz“. Quelle: Rainer Schüler

Begrenzt von meterdicken Seitenmauern und ebenso mächtigen Schießtoren aus Stahlbeton feuerte man einst auf Bunker, die heute versiegelt und unter Erde begraben sind. „Niemand in der Stadtverwaltung hat jemals den Aufwand zur Beseitigung dieser Anlagen geschätzt“, sagt Gerd Gröger, Ministerialrat a.D., Diplomingenieur und langjähriger Leiter des Referates „Oberste Bauaufsicht“ im Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung des Landes Brandenburg (1991 bis 2009), „von Munitionsresten ganz zu schweigen.“

Riesige Sickergruben im Wald

Und damit nicht genug, befinden sich im Plangebiet auch Bodenaltlasten unbekannten Ausmaßes. In fünf riesigen Erd-Absetzbecken versickerte die Gemeinde Groß Glienicke jahrzehntelang ihr grob vorgereinigtes Abwasser. In dem maroden „Emscherbrunnen“ – einer Anlage zur mechanischen Abwasserreinigung verrottet gerade ein ertrunkenes Tier, ein Wildschwein vermutlich. Die Ausläufe aus diesem Brunnen in die Absetzbecken sind überall im Niederwald zu sehen.

Alter Emscherbrunnen im B-Plangebiet „Alter Schießplatz“: Hier wurden jahrzehntelang Groß Glienickes Abwässer mechanisch gereinigt, ehe sie in riesigen Absetzbecken in den Boden versickerten. Quelle: Rainer Schüler

Gröger ist Baurechtsexperte und sicher, dass Fruth die nötigen Bauanträge nachreichen und man den Hof mit allen Bauten darauf aus dem Landschaftsschutzgebiet herauslösen kann. Dagegen kann man seiner Einschätzung nach nicht einen Gewerbetreibenden aus seinem Betrieb werfen, wenn das des Betreibers Existenz vernichtet, und keinen Mieter, der dann obdachlos wird: Fruths Tochter Lisa, die nebenberuflich mit vier Pferden therapeutisches Reiten anbietet und in einem behindertengerechten Therapiezentrum wohnt, das auf alten Grundmauern neu errichtet und wegen der baurechtlichen Querelen nie fertig wurde.

Eltern schwören auf Therapiereiten

„Wenn das hier geräumt wird, finden wir nichts Vergleichbares mehr“, sagt René Marks, dessen beiden Kinder gehandicapt sind, aber in der Reit-Therapie enorme Fortschritte in ihrer Körperbeherrschung und seelischen Stabilität gemacht haben: „Hier nimmt man sich viel Zeit, die scheuen Kinder langsam an den Umgang mit den Tieren heranzuführen.“

Therapiereiten mit gehandicapten Kindern und Tierfütterung auf dem Landgut Fruth in Groß Glienicke Quelle: Rainer Schüler

Heute reitet seine größere Tochter schon ohne Halteleine und ohne Sattel. Fünf bis sieben Kinder pro Stunde hat Lisa Fruth an den drei Abenden der Woche in den Kursen. Am Wochenende wird gerne auch mal ausgeritten ins Landschaftsschutzgebiet.

Private Fehden in der Stadtverwaltung

„Hier werden private Fehden ausgetragen“, sagt die Groß Glienicker Rentnerin Karin Lohmann, die eine Stiftung für krebskranke Kinder betreibt: „Da im Rathaus sitzen stärkere Leute als Michael Fruth.“

Karin Lohmann und Klaus Trapp aus Groß Glienicke fordern den Erhalt des Fruth-Hofes. Quelle: Rainer Schüler

Sie meint die Korruptionsaffäre um einen früheren Bauaufsichtschef, der von einem Mitarbeiter anonym denunziert wurde, er dulde Schwarzbauten auf dem Hof als Gegenleistung für Autoreparaturen und die Unterbringung eines Pferdes. Der Amtsleiter wurde suspendiert, Fruth wurde angezeigt. Die Unterstellungen ließen sich aber nicht beweisen, und die Korruptions-Staatsanwaltschaft Neuruppin stellte das Ermittlungsverfahren gegen den Ex-Amtsleiter und den Hofbesitzer ein. Somit müssen sie als unschuldig gelten. Doch der Bedienstete der Stadt hat heute einen anderen Job und Fruth bald keine Zukunft mehr.

Von Rainer Schüler