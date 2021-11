Neu Fahrland

Wer wollte nicht schon immer ein bisschen auf den Spuren von „Babylon Berlin“ wandeln? Im schicken Ambiente der 1920er Jahre einen Nachmittagstee trinken; am knisternden Kaminfeuer mit Blick auf die Potsdamer Seenlandschaft einen Kuchen genießen? Ab dem kommendem Wochenende wird das im Landhaus Adlon in Neu Fahrland möglich sein. Dann öffnet das neue „Sonntagscafé im Landhaus Adlon“ zum ersten Mal die liebevoll restaurierten Pforten der Villa. Von 14.30 bis 17.30 Uhr sind die Gäste willkommen – sogar eine eigene „Adlon-Torte“ wird kredenzt. „Wir wollen eine neue Potsdamer Tradition begründen“, sagt Hausherr Wilhelm Wilderink.

Vorbild: der britische „Afternoon Tee“, dessen Wurzeln bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückreichen. Um die lange Wartezeit bis zum Abendessen, das dem damaligen Brauch entsprechend erst zu später Stunde eingenommen wurde, zu überbrücken, ließ man sich am Nachmittag ein Tablett mit Tee, Brot, Butter und etwas Kuchen servieren. Familien wie die Adlons griffen den Brauch auch auf dem Kontinent auf.

Das Landhaus Adlon in Neu Fahrland. Quelle: Bernd Gartenschläger

Gemeinsam mit seiner Frau hat Wilhelm Wilderink in den letzten Jahren die ehemalige Dependance des Berliner Adlon-Hotels zum Gästehaus umgebaut. Dank der stilecht restaurierten Räumlichkeiten war das Anwesen schon zweimal Drehort für die Kultserie „Babylon Berlin“. Im Kaminraum sind sogar die Tapeten „filmreif“: Sie wurden für die Dreharbeiten aufgeklebt.

Einnahmen gehen an Bund für Umwelt und Naturschutz

Wilderink will mit dem Sonntagscafé nicht nur dem Potsdamer Norden eine neue gastronomische Facette hinzufügen. Inoffiziell könnte das Café auch unter dem Motto stehen: das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Denn Wilderink – von Hause aus Jurist und ein glühender Unterstützer von Naturschutzprojekten im Norden – will die Einnahmen der Veranstaltung an den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) spenden – zweckgebunden für Projekte in Neu Fahrland.

Wilhelm Wilderink auf der Insel Nedlitz. Quelle: Varvara Smirnova

Etliche Entwicklungen sind aus Wilderinks Sicht geradezu fatal für Neu Fahrland: Zum Beispiel die geplante Bebauung der Insel Nedlitz zwischen der B2 und dem Sacrow-Paretzer Kanal – von den Kritikern wird sie als zu massiv gegeißelt. „Mich stört extrem, dass hier einem Großinvestor durch die Stadtverwaltung auf Biegen und Brechen Baurecht eingeräumt wird – und zwar gegen den Willen von Stadtverordneten, gegen den erklärten Willen des Ortsbeirates Neu Fahrland und gegen den Willen der Anlieger“, begründet Wilderink seine Bedenken.

Wilderink: Nedlitz-Pläne verstoßen gegen Absprachen

Die favorisierten Pläne würden zudem gegen das Naturschutzrecht verstoßen sowie gegen die langjährigen Fachplanungen zum Flächennutzungsplan und gegen die „ausdrücklichen Absprachen im Eingliederungsvertrag zwischen Neu Fahrland und der Landeshauptstadt“, so Wilderink, der mit Gleichgesinnten gewillt ist, voll Kontra zu geben: Geplant sei eine „strafrechtlich relevante Anzeige gegen die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung“.

Auch das Schicksal von Krampnitz liegt Wilderink und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern am Herzen. Das angepeilte Ziel von 10 000 Einwohnern für das neue Quartier sei weder umweltverträglich noch mit der ohnehin schon prekären Verkehrssituation im Norden zu vereinbaren. Eine Klage des BUND, die auf Umweltaspekte der geplanten Großbaumaßnahme abzielt, sei bereits durchfinanziert, so Wilderink.

Für das Sonntagscafé ist eine Reservierung unter events@gaestehaus-lehnitzsee.de notwendig.

Von Ildiko Röd