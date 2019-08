Babelsberg

Es ist ein wunderschöner Platz zum Leben, aber ein Platz auf der Sonnenseite ist es nicht. Denn die kommt von der Seite. „Dafür“, sagt Gebietsdenkmalpfleger Jörg Limberg, „ist der Altan gut auf der Seefront im Nordosten; der fängt die Sonne ein.“ Das Landhaus Schade van Westrum in der Virchowstraße hat so einen halbrunden Anbau auf der Gartenseite, die streng symmetrisch ist wie eine Villa und auf der Straßenseite asymmetrisch wie ein Landhaus.

DDR-Geschichte ist noch sichtbar

Zum Tag des offenen Denkmals am 8. September zeigen Caroline Flüh und ihr Mann das Landhaus und was es an Besonderem zu bieten hat. Den Rest eines propagandistischen Wandbilds etwa, das zu DDR-Zeiten entstanden ist, als die Villa der Staatssicherheit gehörte und womöglich Schulungszwecken diente: Marx, Engels, Lenin und Thälmann nebst historischem Panzerkreuzer sind noch zu sehen. Auch den Salon mit dem Kamin aus den 1930er Jahren darf man besichtigen, das Haus von außen, den gepflegten Garten und das Stück Uferweg am Griebnitzsee, das hergerichtet wurde für die Allgemeinheit, aber nutzlos bleibt, weil die Grundstückseigner links und rechts den Weg nicht weiterführen.

Denkmalpfleger für Lösung mit Berlin

Limberg ist das juristische Gezerre ums „Freie Ufer“ leid; er sähe es am liebsten, wenn Potsdam sich mit Berlin verständigt, den Uferweg auf der Berliner Seeseite so herzurichten, dass man die Villen auf der Seite Potsdams von dort betrachten kann.

Zur Galerie Das Landhaus ist auf der Straßenseite ein Landhaus und auf der Gartenseite eine Villa. Das privat genutzte Gebäude hat eine wechselvolle Baugeschichte und namhafte Besitzer und Nutzer gehabt.

Vor der jetzigen Villa hatte sich der Geheime Regierungsrat Anton Heyroth, der viele Jahre ehrenamtlich als Gemeindevertreter für Neubabelsberg tätig war, 1890 in der damaligen Luisenstraße zwei schiefergedeckte Holzvillen errichten lassen. Sie gehörten zu den ersten Holzbauten, die der Berliner Architekt Johannes Lange und die Wolgaster Aktien-Gesellschaft für Holzbearbeitung gemeinsam realisierten. Bekannt geworden sind beide vor allem durch die zahlreichen Holzvillen und die Seebrücke in Heringsdorf sowie die Rennbahnanlagen in Karlshorst.

Freuds Sohn entwarf die Villa

1921 verkaufte Heyroth einen Teil des Grundstücks mit der größeren Villa an Hermine Schade van Westrum aus Hamburg; die das Haus 1927 umbauen ließ. Den Entwurf lieferte der Architekt und Sohn Siegmund Freuds, Ernst Ludwig Freud (1892-1970). Dieser Umbau prägt noch heute wesentlich das Erscheinungsbild des Hauses.

Neben der künstlerischen und baugeschichtlichen Bedeutung trägt das Landhaus auch durch seine Bewohner maßgeblich zur geschichtlichen Bedeutung der Villenkolonie bei. Schon 1930 ging die Villa in den Besitz des jüdischen Rechtsanwalts Arno Wittgensteiner aus Berlin über. Zwei Jahre später verkaufte er an den auf internationales Recht spezialisierten Rechtsanwalt und Kunstsammler Udo Rukser aus Rehbrücke, Herausgeber der von ihm mitbegründeten „Zeitschrift für Ostrecht“. 1933 gab er diese Position auf, weil er die verlangte Trennung von seinen jüdischen Mitinhabern verweigerte. Er legte seine Anwaltszulassung nieder, zog sich als Obstbauer an den Bodensee zurück.

Rennfahrer Stuck als Mieter

Das Neubabelsberger Haus vermietete er an den Automobilrennfahrer Hans Stuck und dessen Ehefrau, die Tennisspielerin und Journalistin Paula Stuck von Reznicek. 1939 emigrierte Rukser mit seiner zweiten, jüdischen Ehefrau Dora Richter-Rothschild, Schwester des Filmpioniers und Malers Hans Richter, nach Chile.

Neuer Eigentümer seines Landhauses wurde der Verleger Erich Stückrath, der die kleine Holzvilla abbrechen und das Landhaus geringfügig umbauen ließ. Anfang der 1940er-Jahre hielt sich Erich Kästner hier auf und arbeitete an seinen Kriegstagebüchern.

Das Landhaus Schade van Westrum ist am Tag des offenen Denkmals von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Um 15 Uhr spielt hier ein Ensemble des Deutschen Filmorchesters Babelsberg und lädt alle interessierten Besucher zum Zuhören ein. Das vollständige Programm zum Tag des offenen Denkmals ist ab sofort in der Unteren Denkmalschutzbehörde Potsdam, dem Bürgerservice, als auch online unter www.potsdam.de/event/tag-des-offenen-denkmals erhältlich.

Von Rainer Schüler