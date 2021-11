Potsdam

Fällt dem Brandenburger Parlament das Dach auf den Kopf? Das Landtagsgebäude in Potsdam hat nur sieben Jahre nach seiner Eröffnung jedenfalls einen echten Dachschaden.

Scherze sind jedoch nicht angebracht. Die Fassade aus Sandstein, die dem historischen Potsdamer Stadtschloss nachempfunden ist und hunderte originale Bauteile mit Schäden aus dem Zweiten Weltkrieg enthält, leidet. Teile des Daches drücken auf die Barockfassade und sprengen ganze Brocken heraus.

1,5-Kilo-Sandsteinbrocken aus 14 Meter Höhe abgestürzt

Im Juni waren zwei Sandstein-Fragmente aus 14 Metern Höhe herabgestürzt. Eines davon war ein 20 Zentimeter langer und fünf Zentimeter dicker Stein mit anderthalb Kilogramm Gewicht – schwer genug, um einen Menschen zu erschlagen. Die Landtagsverwaltung reagierte damals prompt. Seit fünf Monaten sind die Fassaden mit Gittern abgesperrt. Zunächst waren nur die schadhaften Stellen betroffen, kurz darauf wurden bis auf die Ein- und Ausgänge alle Abschnitte im Hof und an der Außenfassade gesperrt. Aus gutem Grund, wie nun deutlich wird. In einem Brief der Landtagsverwaltung an alle Abgeordneten geht die Landtagsverwaltung erstmals auf mögliche Ursachen der Steinabbrüche ein.

Das vom Dach hängende Gesims und die Fassade zerdrücken sich gegenseitig

In dem Brief heißt es: „Bei sofortigen Kontrollen der Schadensbilder sowie einer Befahrung der Fassade wurde festgestellt, dass sich die notwendige konstruktive Fuge zwischen der stehenden Natursteinfassade und dem abgehängten Gesims am Großteil des Gebäudes geschlossen hat und sich somit die Natursteine gegenseitig zerdrücken. Dies führt zu Abplatzungen an den Sandsteinelementen.“ Tatsächlich weißt die Fuge „nur noch an wenigen Stellen der Fassade das geplante Maß“ auf. Und: „Die Ermittlung des Schadensumfangs, der eigentlichen Ursache und der Art und Weise der Beseitigung gestalten sich komplex.“

Das Gebäude wurde nicht vom Land, sondern in öffentlich-privater Partnerschaft durch die BAM Deutschland AG errichtet, die seit kurzem als ZECH Facility Management GmbH (ZECH FM) firmiert. Diese ist auch Betreiber des Hauses und vertraglich zu Instandhaltung und Reparaturen verpflichtet, wie im Brief an die Abgeordneten klargestellt wird.

Peter Kulka: „ Aber die letzte Verantwortung hat die BAM, das ist ganz klar.“

Architekt des Neubaus von 2014 mit historischer Fassade ist Peter Kulka aus Dresden. Von den im Juni aufgetretenen Schäden hört er am Mittwoch durch die Anfrage der MAZ zum ersten Mal. „Das ist sehr bedauerlich, aber man hat mich da noch nicht einbezogen. Ich habe den Schaden noch nicht gesehen“, sagt er. Zum Aufbau der Fassade des Stadtschlosses erklärt er: „Wir haben zwei Fassaden. Das eine ist eine tragende Betonwand. Und dann gibt es eine äußere Schicht, die historische Fassade. Dazwischen befindet sich eine Dämmung.“

Weil hier verschiedene Materialien zusammenkommen, die sich bei Frost und Wärme unterschiedlich verhalten, gibt es eine Fuge. Sie dient dazu, dass sich Sandstein, Dämmung und Beton ausdehnen und zusammenziehen können. „Das Gesims ragt weit über die tragende Wand hinaus und übt damit eine Gewalt aus, dehnt sich auch aus im Frost“, erklärt Kulka.

Architekt Peter Kulka hat den Entwurf für den Landtag geliefert. Quelle: Detlev Scheerbarth

Sein Architekturbüro war für den Entwurf des Gebäudes bis in die Ausführungsplanung verantwortlich. Die Bauleitung hatte die BAM Deutschland GmbH inne. „Es gab auch eigens eine Probefassade nach unserer Planung. Wie das dann tatsächlich ausgeführt worden ist, weiß ich nicht. Das muss jetzt geklärt werden. Aber die letzte Verantwortung hat die BAM, das ist ganz klar“, sagt Peter Kulka.

Bei Begehung weitere lockere Steine entdeckt und entfernt

Die Landtagsverwaltung fordert vom Betreiber ZECH FM, dass ein unabhängiger, öffentlich bestellter Gutachter die Ursache der Schäden ermittelt und auch „Möglichkeiten zur Behebung“ aufzeigt. Eine erste Begehung mit einem in Betracht kommenden Gutachter fand bereits statt. Dabei wurden mehrere weitere gelockerte Sandstein-Brocken entdeckt und entfernt. Die ZECH FM sucht nun nach Möglichkeiten, wie die Fuge wiederhergestellt werden kann und bereitet ein Monitoring zur Überwachung der Fuge vor.

Ob größere Bauarbeiten nötig werden und etwa Teile des Daches abgenommen werden müssen, um die Fassadenkonstruktion zu sanieren, ist noch völlig offen. Klar ist nur: Die Absperrungen bleiben zum Schutz vor herabstürzenden Sandsteinbrocken noch bis weit in das nächste Jahr stehen.

Von Peter Degener