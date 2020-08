Potsdam

Ein Streit um Rederechte in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung (SVV) und im Hauptausschuss beschäftigt am Donnerstag den Landtag. Auf der Tagesordnung steht eine kleine Anfrage von Peter Vida, Vorsitzender der Fraktion BVB/Freie Wähler, mit den Stichworten „Benachteiligung von Mandatsträgern in der SVV: Verstoß gegen Landesrecht“.

Die Anfrage bezieht sich auf mehrere Konflikte des fraktionslosen Potsdamer Stadtverordneten Andreas Menzel ( BVB/Freie Wähler) mit der Versammlungsleitung. So seien in einer Ausschusssitzung „bestimmten, einer parteipolitischen Richtung angehörenden Personen“ Rederechte gewährt worden, obwohl sie nicht Mitglied dieses Ausschusses waren, dem Vertreter von BVB/Freie Wähler hingegen nicht.

Anzeige

Rederecht für Hüneke und Frehse

In dem konkreten Fall gewährte Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) am 24. Juni im Hauptausschuss der Stadtverordneten Saskia Hüneke (Grüne) das Rederecht, obwohl sie nicht Mitglied des Ausschusses und drei reguläre Vertreter ihrer Fraktion anwesend waren. Menzel hingegen wurde ein Rederecht in dieser Sitzung verwehrt.

Weitere MAZ+ Artikel

Im nicht öffentlichen Teil, derselben Sitzung soll der Oberbürgermeister zudem dem fraktionslosen und ebenfalls nicht dem Ausschuss angehörende Stadtverordneten Alexander Frehse (Die Partei) das Wort mit der Bemerkung erteilt haben: „Wenn das mal nicht der Stadtverordnete Menzel erfährt.“

Schubert-Zitat bleibt unwidersprochen

In der Antwort auf eine kleine Anfrage Menzels zu diesen Vorgängen verwies das Büro des Oberbürgermeisters lediglich auf die Kommunalverfassung, nach der ein „umfassendes Mitwirkungsrecht“ nur den Mitgliedern der jeweiligen Ausschüsse zusteht.

Keine Stellung nahm das Büro in der Mitte Juli veröffentlichten Antwort zu der von Menzel in der Anfrage angesprochenen „Unterdrückung des Mitwirkungs- und Mitgestaltungsrechte einer Minderheit in der SVV“. Auch das von Menzel vorgebrachte Schubert-Zitat aus dem nicht öffentlichen Teil blieb unwidersprochen.

Heftiger Streit mit dem Vorsitzenden Heuer

Heftige Auseinandersetzungen Menzels gab es zuletzt in der Stadtverordnetenversammung am vergangenen Mittwoch, in der er gegen den Widerstand von Versammlungsleiter Pete Heuer ( SPD) auf die Abgabe persönlicher Erklärungen drang.

Auch dieser Konflikt findet sich in der kleinen Anfrage zur Landtagssitzung wieder: Peter Vida verweist darauf, dass laut Geschäftsordnung „persönliche Erklärungen zu jedem Tagesordnungspunkt abgegeben werden“ könnten, darüber hinaus auch „eine persönliche Erklärung zu allgemeinen politischen Inhalten der Stadt, auch wenn sie nicht auf der Tagesordnung stehen“.

„Nur eine persönliche Erklärung insgesamt“

Diese Rechte jedoch würden Menzel verwehrt, so Vida: „Ihm wird entgegen dem Wortlaut der Geschäftsordnung nur eine persönliche Erklärung insgesamt zugebilligt.“ Im Streit mit Menzel hatte Heuer als Vorsitzender der SVV am Mittwoch unter anderem auf die sehr umfangreiche Tagesordnung verwiesen.

Die kleine Anfrag von Vida ist auf den 20. August datiert. Sie nimmt damit unmittelbar Bezug auf die Stadtverordnetensitzung vom Vortag.

Lesen Sie auch: Live-Ticker aus der Potsdamer SVV

Von Volker Oelschläger