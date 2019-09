Potsdam

Die Landeshauptstadt tickt politisch anders als das übrige Brandenburg. Deutlich wurde das einmal mehr zur Landtagswahl am Sonntag. Mit einer Wahlbeteiligung von 69,3 Prozent lag Potsdam deutlich über dem Landesdurchschnitt von 61,3 Prozent. Das sagte Stadt-Wahlleiter Michael Schrewe am Montag bei der Bekanntgabe der vorläufigen Wahlergebnisse.

Mit 75,9 Prozent lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 21 mit der Innen- und der Brandenburger Vorstadt sogar weit über dem Landesdurchschnitt. Es folgte Wahlkreis 19 mit dem Potsdamer Norden, Werder und Schwielowsee mit 70,2 Prozent. Unter Landesdurchschnitt hingegen war die Beteiligung mit gerade einmal 60,7 Prozent im Wahlkreis 22 mit dem Potsdamer Süden.

Zugleich bescherte der Wahlkreis 22 gleich mehreren Parteien ihr für Potsdam bestes Zweitstimmenergebnis: Die SPD kam hier auf 28,1 Prozent, die AfD auf 18,4, die Linke auf 18,1 und Die Partei auf 3,1 Prozent. Im Wahlkreis 19 holten CDU mit 17 Prozent, FDP mit 5,1 und BVB-Freie Wähler mit 4,1 Prozent ihr für Potsdam bestes Ergebnis.

Der landesweit beste Wahlkreis der Grünen

Die Grünen stellten im Wahlkreis 21 mit 29,1 Prozent aller Zweitstimmen nicht nur im Parteienvergleich für Potsdam den Rekord für diese Landtagswahl auf, es war auch landesweit ihr bester Wahlkreis. Zweitbester Wahlbezirk der Grünen ist Potsdam-Mittelmark IV mit den Städten Teltow und Kleinmachnow, wo sie 20,8 Prozent der Zweitstimmen bekamen.

Insgesamt wählten die Potsdamer auch bei den Zweitstimmen teilweise deutlich „gegen den Landestrend“, so Schrewe. Die „schärfsten Unterschiede“ gab es bei den Grünen, deren Stimmenanteil mit 22,2 Prozent in Potsdam mehr als das Doppelte des Landesdurchschnitts von 10,8 Prozent betrug. Ein ähnliches Bild mit entgegengesetzter Tendenz bei der AfD: Sie bekamen landesweit 23,5 Prozent, in Potsdam hingegen nur 13,6 Prozent der Stimmen.

Die SPD lag in Potsdam mit 26 Prozent knapp unter dem Landesdurchschnitt von 26,2 Prozent. Die CDU zeigte in Potsdam mit 12 zu 15,6 Prozent eine deutliche Abweichung nach unten, die Linke hingegen kam in Potsdam mit 14,3 Prozent deutlich über den Landesdurchschnitt von 10,7 Prozent.

Ein starker Gewinner, ein großer Verlierer

Mit den Grünen gibt es in Potsdam bei den Zweitstimmen auch im Vergleich zur Landtagswahl 2014 einen starken Gewinner: Sie konnten sich von 13,6 auf 22,2 Prozent verbessern. Ebenfalls, wenn auch längst nicht so deutlich, hat die AfD zulegen können, die sich von 9,4 Prozent im Jahr 2014 auf 13,6 Prozent verbesserte.

Größte Verlierer sind die Linken, die von 23,7 auf 14,3 Prozent abstürzten. Ihnen folgt die CDU, die von 17,7 auf 12 Prozent fiel. Auch die SPD musste mit einem Abfall von 28,6 auf 2 Prozent Federn lassen. Die FDP verbesserte sich in Potsdam zwar von 1,6 auf 4,6 Prozent, doch das reicht nicht für einen Wiedereinzug in den Landtag.

In absoluten Zahlen konnte die SPD in Potsdam 24.639 Stimmen für sich vereinigen. Es folgten die Grünen mit 21.019 Stimmen und die Linken mit 13.545 Stimmen. Die AfD kam mit 12.902 Stimmen auf Platz vier. Die CDU steht mit 11.356 Stimmen auf Platz fünf, danach kommen die FDP mit 4335 und BVB-Freie Wähler mit 2191 Stimmen.

Überraschungen in allen drei Wahlkreisen

Wie berichtet, endete auch die Wahl der Direktkandidaten in allen drei Potsdamer Wahlkreisen mit handfesten Überraschungen. Mit Saskia Ludwig ( CDU), Klara Geywitz ( SPD) und Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) unterlagen alle Kandidaten, die jeweils mit Blick auf frühere Landtagswahlen als haushohe Favoriten gehandelt worden waren.

Mit Uwe Adler ( SPD), Marie Schäffer (Grüne) und Daniel Keller ( SPD) wurden sie von einer neuen Politiker-Generation teils klar deklassiert. Lediglich zwischen Schäffer und Geywitz im Wahlkreis 21 hatte es ein Kopf-an-Kopf-Rennen gegeben.

Mit einem hauchdünnen Vorsprung von 144 Stimmen ist die 28-jährige Informatikerin die erste Grüne überhaupt, der über ein Direktmandat der Einzug in ein ostdeutsches Landesparlament gelungen ist.

Von Volker Oelschläger