Potsdam

Seit der allerersten Wahl zum Brandenburger Landtag war der Wahlkreis sozialdemokratische Bank: Drei Mal errang Herbert Knoblich das Direktmandat für die SPD, drei Mal Klara Geywitz. Rund 51 000 Menschen in Babelsberg, der Innenstadt sowie den Vorstädten im Norden und Westen Potsdams entscheiden am 1. September, ob das so bleibt – oder ob der grüne Bundestrend durchschlägt und die 28-jährige Informatikerin Marie Schäffer als erste ein Direktmandat für die Öko-Partei in Brandenburg holt.

Zumindest hinter vorgehaltener Hand geben sich ihre Parteikollegen selbstbewusst: „Ich gehe davon aus, dass wir den Wahlkreis gewinnen“, sagte ein Grünen-Mitglied gegenüber der MAZ. Marie Schäffer selbst stapelt etwas tiefer. „Ich will derzeit keine echte Prognose abgeben, aber es wird spannend und wir haben eine ordentliche Chance.“ Auch Klara Geywitz, die mit dem zehnten Listenplatz bei der SPD alles andere als ein sicheres Ticket für fünf weitere Jahre im Parlament hat, sagt: „Ich kämpfe um jede Erststimme und dann sehen wir den Rest am Wahlabend. Dieses Mal wird sicher ein knappes Rennen.“

Wer welche Chancen hat

88 Mandate werden bei der Landtagswahl insgesamt vergeben, jeweils die Hälfte über die Direktmandate in den 44 Wahlkreisen, die mit der Erststimme vergeben werden, und die Landeslisten – hierfür gilt die Zweitstimme. Wer als Kandidat einen Wahlkreis gewinnt, ist sicher im Landtag. Die restlichen Plätze der jeweiligen Partei werden dann der Reihenfolge nach über die Landesliste vergeben. Das bedeutet vereinfacht gesagt: Je mehr Direktmandate eine erfolgreiche Partei erringt, umso weniger Abgeordnete ziehen über die Landesliste in den Landtag ein. So hatte die SPD bei der Wahl 2014 Anspruch auf insgesamt 30 Mandate, davon wurden 28 an Direktkandidaten vergeben. Wenn also ein Direktkandidat einen Wahlkreis nicht gewinnt, kann er nur mit einem vorderen Listenplatz auf ein Mandat hoffen.

Für die Kandidaten im Potsdamer Wahlkreis bringt dieses Verfahren unterschiedliche Aussichten. Faktisch ohne Chance sind der AfD-Kandidat Helmar Wobeto ( Listenplatz 33), Andreas Menzel von den Freien Wählern (Platz 38) und CDU-Mann Clemens Viehrig (Platz 30). Auch der FDP-Landesvorsitzende Axel Graf Bülow (Platz zwei) wird möglicherweise nicht im Landtag landen, denn seine Partei schrammt in den Umfragen knapp an der Fünf-Prozent-Hürde und damit an der grundsätzlichen Frage, ob sie überhaupt im neuen Landtag vertreten sein wird.

Gute Aussichten hat indes Isabelle Vandré auf Listenplatz sieben der Linkspartei, die letzte Forsa-Umfrage prognostizierte 14 Prozent Zweitwählerstimmen – das reicht der Potsdamerin. Auch Marie Schäffer wird sich wohl keine Sorgen machen müssen: sie steht bei den Grünen ebenfalls auf Listenplatz sieben.

Von Saskia Kirf