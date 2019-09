Potsdam

Auch in der Landeshauptstadt hat es die SPD am Sonntag geschafft: Mit 26 Prozent der Stimmen holten die Sozialdemokraten bei der Landtagswahl in Potsdam die Mehrheit der Zweitstimmen (2014: 28,6 Prozent). Ein Sieg, der sich früh abzeichnete – ganz im Gegensatz zum Kampf um die Direktmandate. Dort entwickelte sich der Abend zu einem echten Wahlkrimi – mit einem Ende, das bei vielen Sozialdemokraten durchaus gemischte Gefühle auslöste.

So schaffte es Marie Schäffer im Wahlkreis 21, als erste Grüne überhaupt ein Direktmandat in Brandenburg zu gewinnen. Ein herber Verlust für die bisherige SPD-Abgeordnete Klara Geywitz, die das Duell denkbar knapp verlor. Dem gegenüber stehen zwei Überraschungs-Siege der SPD: So gewann in Wahlkreis 22 Daniel Keller gegen den ewigen Direktmandat-Inhaber Hans-Jürgen Scharfenberg von den Linken. Und im Norden musste Saskia Ludwig, die Favoritin der CDU, das Direktmandat im Wahlkreis 19 an den SPD-Herausforderer Uwe Adler abtreten.

Grünen holen in Potsdam Platz zwei

Wie erwartet deutlich besser als im Landesschnitt haben die Grünen in Potsdam abgeschnitten. Sie holten hier mit 22,3 Prozent der Zweitstimmen (2014: 13,6 Prozent) das zweitbeste Ergebnis und liegen damit weit über dem Brandenburg-Ergebnis von 10,X Prozent. Die Linken sicherten sich in Potsdam Platz drei mit 14,3 Prozent – mussten aber im Gegensatz zur letzten Landtagswahl herbe Verluste einstecken. Damals lagen sie mit 23,7 Prozent hinter der SPD noch auf Platz zwei.

Die AfD schnitt in Potsdam mit 13,6 Prozent der Zweitstimmen zwar wie erwartet deutlich schlechter ab als im Landesschnitt, legte aber im Vergleich zu letzten Wahl mit 9,4 Prozent auch in Potsdam deutlich zu.

Zu den Verlieren gehört auch in Potsdam die CDU mit einem Ergebnis von nur 12,0 Prozent, sie verlor 5,7 Prozentpunkte im Vergleich zu 2014 (17,7 Prozent). Klarer Gewinner ist die FDP. Sie hat in Potsdam ihr Ergebnis mit 4,6 Prozent im Vergleich zur letzten Landtagswahl (1,6 Prozent) fast verdreifacht. Die BVB/Freie Wähler legten ebenfalls zu und landeten bei 2,3 Prozent der Zweitstimmen (2014: 1,3 Prozent).

Schubert spricht von Erfolg mit Wermutstropfen

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) sagte zu den Ergebnissen für Potsdam am Sonntagabend: „Die SPD hat in Potsdam zukünftig zwei Wahlkreise. Das ist positiv.“ Doch es gebe „den Wermutstropfen, dass wir den Innenstadt-Wahlkreis erstmalig verloren haben. Das war eine sichere Bank.“ Potsdams SPD-Chef David Kolesnyk kommentierte: „Wir haben überall konstante Ergebnisse, anders als AfD, Linke oder Grüne, die oft nur in einem Teil der Stadt stark sind.“

Betretene Stimmung herrschte indes bei den Linken in ihrem Wahl-Quartier in der VIP-Longe des Karl-Liebknecht-Stadions. Landesgeschäftsführer Stefan Wollenberg sagte am Abend: „Wenn das Ergebnis bleibt wie es ist, haben wir in allen vier Wahlkreisen den Kampf um die Direktmandate verloren. Die Polarisierung der letzten Wochen hat uns und unseren Kandidaten keinen Dienst geleistet.“

CDU sucht nach Ursachen

Ursachenforschung auch bei der CDU: „Natürlich haben wir mehr erwartet“, sagte der CDU-Kandidat im Wahlkreis 21, Clemens Viehrig. „Man sieht, dass grüne Themen und der Angstwahlkampf der SPD gegen die AfD eine große Rolle spielen. Wir haben aber einen guten Wahlkampf gemacht und uns deutlich verbessert.“ In Potsdam sei das für die CDU schwer.

Der AfD-Landtagskandidat im Wahlkreis 22, Chaled-Uwe Said, sagte bei der Wahlparty in der Bischofshöhe in Werder: „Sehr bedauerlich, dass wir in Potsdam nicht mehr Wähler überzeugen konnten.“ Er glaubt: „Hätten wir mehr öffentliche Räume für Veranstaltungen bekommen, hätte das Ergebnis sicher anders ausgesehen.“ Gegen die AfD-Wahlparty demonstrierten am Abend rund 150 Menschen.

Von Anna Sprockhoff, Peter Degener, Ildiko Röd, Volker Oelschläger, Saskia Kirf und Jan Russezki