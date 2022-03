Michendorf

Weil der Volvo-Laster Schlangenlinien fuhr, fiel er am Freitagabend auf der Autobahn A10 Richtung Frankfurt/Oder auf. Ein Zeuge meldete das der Polizei, die den Truck-Fahrer dann am Rasthof Michendorf-Süd kontrollierte.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Beamten rochen Alkohol und unterzogen den 39 Jahre alten Fahrer kurz nach 21 Uhr einem Schnelltest: Der Man pustete sich auf 2,18 Promille, woraufhin man zu gerichtsfesten Beweiszwecken eine Blutprobe im Autobahnpolizeirevier Michendorf anordnete.

Dem Fahrer wurde sofort die Weiterfahrt untersagt. Das Fahrzeug wurde gesichert und der Halter informiert. Zur Sicherung des Strafverfahrens musste der Fahrer eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Er wurde im Anschluss aller Maßnahmen in die Obhut seines Kollegen übergeben.

Ähnliches passierte auf der A10 in Richtung Magdeburg am Samstag gegen 3.00 Uhr früh. Dort fiel ein Mercedes Sprinter wegen seiner Fahrweise auf und wurde auf dem Parkplatz Jühnsdorfer - Heide durch die Polizei überprüft. In seinem Atem wies man 1,08 Alkohol nach.

Auch in diesem Falle, wurde zur Sicherung des Ordnungswidrigkeitsverfahren eine Sicherheitsleistung erhoben. Man untersagte bis zur Ausnüchterung die Weiterfahrt.

Von maz-online/rai