Berliner Vorstadt

In der Potsdamer Behlertstraße ist am Donnerstagmorgen ein Lastwagenfahrer zwischen seinem Fahrzeug und einem privaten Pkw eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst der Feuerwehr musste ihn in ein Krankenhaus bringen. Zum Zustand des Mannes ist bislang nichts bekannt.

Wie die Polizei in einer ersten Lageinformation gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung berichtete, war der Laster in einer Grundstückseinfahrt offenbar nicht richtig angebremst und geriet in Richtung Straße ins Rollen. Der Fahrer befand sich wohl in dem Moment vor dem Fahrzeug, das ihn gegen ein Auto schob und einklemmte.

Das Unglück ereignete sich gegen 8.40 Uhr.

Von Rainer Schüler