Anwälte der städtischen Wohnungsgesellschaft Pro Potsdam drohen einer Mieterin in den Behlerthöfen in Potsdam mietrechtliche Konsequenzen an, falls es erneut zu einer Verdunklung von Wegelampen kommt. Anwohner hatten im Dezember 2021 orangefarbene Mülltüten über die Laternen gezogen, um die Wohnungen vor nächtlicher Ausleuchtung von außen und die Vogelwelt zu schützen. Rotkehlchen hatten wegen des nächtlichen Tageslichts schon um zwei Uhr nachts mit dem Zwitschern begonnen, bei dem „gedimmten“ Licht aber sofort damit aufgehört.

► Ärger in den Behlerthöfen: Laternen der Pro Potsdam bringen Anwohner und Vögel um die Nachtruhe

Vermieter ließ Aktion beenden

Am 27. Dezember 2021 schickte die ProPotsdam Mitarbeiter, um die Tüten zu entfernen. Die „Pro“ erklärte über ihre Anwälte nun einer Mieterin, die Verhüllung der Leuchten sei ein „vertragswidriges Verhalten“. Die Malerin Angela Kaiser hatte der Gesellschaft vorher angekündigt, man werde die Lampen abdunkeln, was ihr mündlich untersagt wurde mit der Begründung, dann bestehe Verletzungs- und womöglich Lebensgefahr für Menschen, falls sie mangels Licht stürzen. Dafür wurde sie nun vom Vermieter abgemahnt. Man drohte ihr mit Schadenersatzforderungen, falls es eine weitere Verdunklung gibt. In der Sache selbst gab es keinen Versuch einer Verständigung.

Das Umweltamt der Stadt Potsdam erklärte der MAZ gegenüber, es gebe keine Erkenntnisse über Auswirkungen nächtlicher Standardbeleuchtung auf wild lebende Tiere im Stadtgebiet. Momentan werde jedoch das Bundesnaturschutzgesetz neu gefasst. „Dort werden aber in erster Linie naturschutzrechtliche Schutzgebiete und der Insektenschutz in den Fokus genommen“, sagte Stadtsprecherin Christine Homann.

Keine Vorgaben für Vermieter

Ihren Worten zufolge gibt es „keine rechtlich belastbare Grundlage“, Vorhabensträger wie die ProPotsdam zu einer bestimmten Art Beleuchtung zu verpflichten. „Eine verpflichtende Vorgabe von Land und Stadt gibt es bezüglich der Lichtfarbe nicht.“ Dennoch befinde sich der Entwurf der Lichtschutzleitlinie im politischen Abstimmungsprozess. In dieser werde grundsätzlich der Einsatz von statischem warm-weißen Licht empfohlen, „welches etwa einer äquivalenten Farbtemperatur von 2000 Kelvin bis maximal 3000 Kelvin entspricht.“

Bei der Beleuchtung von Wegen und Straßen müsse immer ein Kompromiss zwischen dem Schutz vor übermäßiger Lichtverschmutzung und einer ausreichenden Sicherheit gefunden werden, so Homann. Bei den Sicherheitsansprüchen an Beleuchtung gebe es allerdings klare gesetzliche Vorgaben.

Anwohner fordern orangenes Licht

Die Anwohner fordern, in den Behlerthöfen ein „orangenes“ Licht – wie an vielen Potsdamer Straßen – zu installieren, doch dieses Licht wird schrittweise abgeschafft. „Das deutlich orangefarbene Licht der öffentlichen Straßenbeleuchtung wird durch die konventionellen Natriumdampflampen erzeugt“, berichtete Homann. Etwa 58 Prozent der Potsdamer Straßenbeleuchtung würden noch so betrieben, doch seit einigen Jahren werde diese eigentlich schon energiesparende Beleuchtung durch noch sparsamere und insektenfreundlichere, warmweiße LED-Leuchten ersetzt: „Dabei sind momentan circa 6,5 Prozent mit einer Farbtemperatur von 3.000 Kelvin (auf Hauptverkehrsstraßen) und 35,5 Prozent mit 2.700 Kelvin (Nebenstraßennetz) ausgestattet.“

Warmes Licht wird abgeschafft

Es ist laut Homann beabsichtigt, jährlich etwa zehn bis zwölf Prozent auf LED-Technik umzurüsten. Die Preise variieren der Sprecherin zufolge je Leuchte und Straßenkategorie, sind aber auch vom Umfang der erforderlichen Arbeiten abhängig, so dass hier kein Preis pro Leuchte genannt werden könne. Mit Einsparungen an Strom- und Wartungskosten - etwa durch eine deutlich längere Lebensdauer der LED-Leuchten – amortisierten sich aber diese Kosten nach einigen Jahren.

Vermieter hat sich dem Klimaschutz verschrieben

Die ProPotsdam ist Mitglied der Initiative EntrepreneursForFuture – ein Zusammenschluss von Unternehmern, Gründen und Selbständigen aus allen Branchen, die Klimaschutz mit ihren Unternehmungen voranbringen oder die davon überzeugt sind, dass schnellere und bessere Klimaschutzmaßnahmen nötig sind. Die Initiative steht nach eigenen Worten für über 5000 Unternehmen, mehr als 300.000 Arbeitsplätze und mehr als 42 Millarden Euro Umsatz. Die Behlerthof-Bewohnerin Angela Kaiser indes sieht das als „Greenwashing: Da schreibt sich jemand Klimaschutz auf die Fahnen, macht es aber gar nicht.“ Sie verweist auf das Verbot der Vogelschutzaktion und ein Verbot zur Anlage von Blumenwiesen in den Behlerthöfen. Dort hatte die Bürgerinitiative Behlerthöfe entlang der Parkplatzflächen Wildblumen ausgesäht als Angebot an Insekten und optische Verschönerung. Das wurde per Schreiben vom 19. November aber untersagt.

Streit um „Blumenwiesen“

Die Pro begründet das mit einer Vernachlässigung der Pflanzflächen entlang der Häuser, die man den Mietern zur Gestaltung überlassen hatte. Die Flächen seien ungepflegt und würden nur durch einige wenige Mieter überhaupt genutzt. Pflanzen ragten in den Wegebereich, es gebe „unerwünschte Wildkräuter“. Naturverjüngungen und abgestorbene Pflanzen würden nicht entfernt. Zudem hätten die Mieter auf frischen Rasenflächen und in Gehölzpflanzungen Blumensamen ausgebracht, die man aber dort belassen habe. Doch seien neue Gehölze komplett überwuchert worden. Die mit der Pflege beauftragte Firma sei deshalb aus ihrer Gewährleistungspflicht ausgetreten, schreibt die Pro. Man könne die mieterseitigen Maßnahmen also nicht mehr dulden.

Rotkehlchen-Fall zieht Kreise

Unterdessen zieht der Rotkehlchenfall seine Kreise durch die deutsche Medienlandschaft. Nach dem MAZ-Bericht produzierte der rbb-Sender Antenne Brandenburg einen Rundfunkbeitrag und RTL-Explosiv einen Fernsehbericht. Zuletzt sagte sich das Kasseler Medienunternehmen blup für einen Dreh an, ließ sich aber von der ProPotsdam davon abhalten mit dem Argument, man sei an dem Thema dran und mit den Mietern in Kontakt. Angela Kaiser: „Mit mir ist keiner im Kontakt.“

Ein Fall für das Fernsehen

RTL hatte das nächtliche Vogelzwitschern und die Mülltütenaktion dokumentiert, Anwohner befragt und einen Experten für Lichtverschmutzung zu Wort kommen lassen: Manuel Philipp zeigte sich sicher, dass helles Nachtlicht die Vögel nachhaltig in ihrer Lebensweise stören kann. Deshalb erklärte Angela Kaiser, die Verdunklungsaktionen sollten wiederholt werden.

