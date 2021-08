Laubeneinbrüche nahe der Kirschallee in Potsdam

Bornstedt

Am Donnerstag zeigte der Pächter einer Parzelle den Einbruch in seine und eine weitere Gartenlaube an. Die Gartensparte befindet sich in der Nähe der Kirschallee. Unbekannte Täter verschafften sich in beiden Fällen gewaltsam Zutritt, einmal durch Aufbrechen einer Tür, einmal durch Einschlagen eines Fensters. Die Innenräume der Lauben wurden jeweils nach wertintensiven Gegenständen durchsucht. Eine Übersicht der Beute und der entstandenen Schäden liegt noch nicht abschließend vor. Es wurden Anzeigen aufgenommen und eine Spurensuche betrieben.

Von MAZonline