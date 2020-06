Bornstedter Feld

Mehr als 500 Bewohner des Bornstedter Felds haben sich in den vergangenen drei Wochen an einer Bürgerbefragung zur Evaluation der Entwicklungsmaßnahme beteiligt. Das hat der für das Potsdamer Wohngebiet zuständige Entwicklungsträger mitgeteilt.

Noch bis zum 19. Juni können demnach sowohl digital als auch auf dem Postweg ausgefüllte Fragebögen eingereicht werden.

Ziel der großen Haushaltsbefragung sei es in Erfahrung zu bringen, was die Menschen an ihrem Bornstedter Feld besonders mögen. Dafür hätten alle Haushalte im Bornstedter Feld einen Fragebogen zugeschickt bekommen.

Je mehr ausgefüllte Fragebögen der Entwicklungsträger Bornstedter Feld erhalte, desto aussagekräftiger und repräsentativer würden die Antworten ausfallen. Die Teilnahme an der Umfrage erfolge anonym; die Ergebnisse würden in die Evaluierung der Entwicklungsmaßnahme einfließen.

Die allgemeine Befragung der Haushalte soll laut Entwicklungsträger zudem durch persönliche Einzelinterviews ergänzt werden, um tiefergehende Einblicke in die Ansichten der Menschen zum Stadtteil zu erhalten.

Die Entwicklung des Bornstedter Feldes zu einem Wohngebiet mit bis zu 10.000 Einwohnern auf einer früheren Militärfläche ist konfliktreich und wird immer wieder von Kritik begleitet.

Bemängelt werden unter anderem zu wenige Einkaufsmöglichkeiten, fehlende Begegnungsmöglichkeiten, Freizeitangebote und Treffpunkte für Jugendliche.

„Die Stadt mit dem Entwicklungsträger sollte stadtplanerisch tätig werden, bevor es zu spät ist und nicht nur an den zu erlösenden Gewinn aus dem Verkauf von Grundstücken denken“, hieß es in einem Vorschlag zum jüngsten Bürgerhaushalt: „Das Entwicklungsgebiet darf nicht nur Schlafstadt bleiben, sollte einen sozialen Mittelpunkt anbieten.“

Permanenter Streitfall ist der weitere Umgang mit der Biosphärenhalle. Aktueller Konflikt ist der Streit um eine weitere Verkleinerung des Volksparks für Wohnungsbau.

Von Volker Oelschläger