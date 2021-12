Potsdam

Der Weihnachtsmarkt ist nach 2020 auch in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Was fehlt sind die vielen Leckereinen - auf die man aber nicht gänzlich verzichten muss. Viele leckere Advents- und Weihnachtsklassiker kann man aber auch zu Hause herstellen.

Für die MAZ haben im vergangenen Jahr drei Experten ihre Geheimrezepte verraten: Der Chefkoch der Villa Kellermann, Christopher Wecker, kocht Grünkohleintopf, der auch bei klirrender Kälte richtig warm macht. Zum Dessert reicht der Vater des Potsdamer Oberbürgermeisters Mike Schubert, Manfred Schubert, seinen traditionellen Weihnachtsstollen. Den perfekten Begleiter für die Erwachsenen bildet weißer Glühwein nach dem Rezept von Sven Marquardt und Sandra Nitsche aus dem Weinwerk, seit 2003 die Spitzenadresse im Holländischen Viertel für europäische Weine vom Weißburgunder bis zum Champagner.

Norddeutscher Durchwärmer: Grünkohl

Der Chefkoch der Villa Kellermann, Christopher Wecker, hat sein Handwerk in einem kleinen Gasthaus nahe Paderborn gelernt. Die gutbürgerliche Küche beherrscht der kürzlich zum zweiten Mal mit 16 Punkten des Feinschmeckerführers Gault&Millau ausgezeichnete Spitzenkoch bis heute, wie sein Rezept für Grünkohleintopf beweist.

Für vier Personen brauchen Sie:

500 Gramm frischen, geputzten Grünkohl,

eine Zwiebel,

je 100 Gramm durchwachsenen Speck und Kasselernacken,

200 Gramm fein gewürfelte Kartoffeln,

300 Mililiter Gemüsebrühe,

je zwei Esslöffel Butter und Gänseschmalz,

drei Pinkelwürste,

Salz,

Pfeffer,

Lorbeer und

Piment.

Christopher Wecker kocht in der Villa Kellermann auf Weltklasseniveau. Quelle: Varvara Smirnova

Den Grünkohl in gut gesalzenem Wasser blanchieren und anschließend in Eiswasser abschrecken. Danach gut abtropfen lassen und grob hacken. Zwiebeln und Speck fein würfeln und in dem Gänseschmalz und der Butter schmoren. Anschließend die Kartoffelwürfel dazu geben und ein paar Minuten mitbraten.

Den Grünkohl in den Topf geben und unterrühren. Mit der Gemüsebrühe auffüllen und eine halbe Stunde köcheln lassen. Mit Piment, Lorbeer, Pfeffer und Salz abschmecken. Anschließend den Kasselernacken und die Pinkelwürste klein schneiden und für 15 Minuten mitgaren. Bei Bedarf noch etwas Brühe dazugeben.

Süßer Gruß aus Sachsen: Weihnachtsstollen

Für den Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) ist klar, wer den besten Weihnachtsstollen backt: Sein Vater Manfred, 86. „Dass an Heiligabend die Familie zusammenkommt und gemeinsam den Stollen anschneidet, war für uns immer Tradition“, sagt Mike Schubert. Doch die Corona-Pandemie ändert das. „In diesem Jahr werden wir zum ersten Mal nicht gemeinsam feiern.“

Vor dem Bestäuben mit reichlich Puderzucker stehen viele Schritte, aber die Arbeit lohnt sich. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild

Vater Schubert produziert Stollen in großer Menge.

Einkaufsliste für acht Stollen:

2,5 Kilo Mehl,

ein Pfund Zucker,

acht Würfel Hefe,

30 Gramm Salz,

750 Gramm Butterschmalz,

250 Gramm Butter,

250 Gramm Schweineschmalz,

1,8 Kilo Rosinen,

500 Gramm Zitronat,

100 Gramm Orangeat,

500 Gramm gemahlene Mandeln,

50 Gramm Bittermandeln,

fünf Eigelb,

fünf Tütchen Vanillezucker,

die abgeriebene Schale von drei Zitronen,

0,3 Liter Rum,

ein Fläschchen Rum- und zwei Fläschchen Butter-Vanille-Aroma,

etwa ein Liter Milch,

200 Gramm Marzipanmasse,

250 Gramm Puderzucker und

extra Butter zum Bestäuben.

Eigentlich schneidet Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes einen Riesenstollen für die Bürger an – in diesem Jahr nicht. Quelle: Friedrich Bungert

Zu geht die Zubereitung: Rosinen mit Rum mischen. Mehl in eine Schüssel oder auf die Arbeitsfläche sieben, eine Kuhle mit den Händen bilden und dort die Hefe hineinbröseln. Eine halbe Tasse Milch erwärmen, auf die Hefe geben und etwas Mehl darunter mischen. Diesen Vorteig nun abdecken und eine halbe Stunde an einem warmen Ort gehen lassen.

Alle Zutaten, auch Mandeln, Orangeat und Zitronat sowie die Zitronenschale, bis auf Puderzucker und die zusätzliche Butter hinzugeben und mindestens zehn Minuten gut kneten, dabei die restliche Milch nach und nach zugeben. Zum Schluss die Frucht-Rum-Mischung einarbeiten. Abdecken und erneut mindestens 30 Minuten gehen lassen. Nun wird geformt: Teigmasse in acht Stücke teilen und mit den Händen und dem Nudelholz in die typische Stollenform bringen, auf ein Backblech geben, noch einmal ruhen lassen und dann bei 160 Grad im Backofen 60 bis 70 Minuten goldbraun gebacken.

Die noch heißen Stollen mit flüssiger Butter bestreichen und mit Puderzucker bestreuen. Ausgekühlt einzeln verpacken und kühl lagern, je länger sie ziehen, umso besser schmecken die Stollen.

Traubes Bester: Weißer Glühwein

Sven Marquardts Herz schlägt für gute Weine. Dem 45-jährigen Inhaber des Weinwerks am Holländischen Viertel haben es besonders die stillen, unbekannten Winzer angetan, bei denen Handwerk, Kreativität und der besondere Geschmack die beste Werbung sind. Gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Sandra Nitsche hat Marquardt für die MAZ-Leser ein Rezept für weißen Glühwein entwickelt.

Sven Marquardt und Sandra Nitsche haben ihr Rezept exklusiv für die MAZ-Leser kreiert. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ein weißer Traubensaft wird aufgekocht und mit der selben menge Grauburgunder – Sven Marquardt empfiehlt einen aus dem Hause Beck – aufgefüllt. Zwei Zimtstangen, die heiß abgewaschenen Schalen je einer Bio-Orange und Bio-Zitrone, einige Scheiben Ingwer, je eine Muskatblüte und ein Sternanis sowie einige Fenchelsamen und Kardamomkapseln in der heißen Flüssigkeit ziehen lassen. Nicht mehr kochen, sondern genießen.

Von Saskia Kirf

