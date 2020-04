Demo ohne Demonstranten vor dem Landtag

Potsdam

Die Gastronomen der Landeshauptstadt leiden unter den anhaltenden Schließungen ihrer Gaststätten. Um auf ihre prekäre Situation aufmerksam zu machen, haben sich am Freitag viele von ihnen an der Aktion „Leere Stühle“ beteiligt. Bis zu zehn leere Stühle stellten die Betreiber pro Café, Restaurant oder Gaststätte auf, um auf ihre Verluste durch die Corona-Pandemie hinzuweisen.

Damit schlossen sich die Potsdamer einer bundesweiten Protestbewegung an, die am 17. April in Dresden ihren Anfang genommen hat. Organisiert wurde die Aktion unter anderem von dem Gastronomen René Dost, der so viele Kollegen wie möglich mitreißen wollte.

Anzeige

So lange die Schließungen anhalten, wollen die Gastronomen ab jetzt regelmäßig vor dem Landtag protestieren. Die nächste „Leere Stühle“-Aktion soll am 1. Mai stattfinden.

Weitere MAZ+ Artikel

Zur Galerie Potsdamer Gastronomen leiden unter den coronabedingten Schließungen. Mit einer Protestaktion vor dem Landtag haben sie auf ihre prekäre Situation aufmerksam gemacht.

Von Hannah Rüdiger