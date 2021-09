Leerstand trotz Wohnungsnot in Potsdam: Die Scheinmieter der Jägerstraße

Innenstadt

Zwei Klingelschilder gibt es an der Jägerstraße 23 und 23a. Eines für das frisch sanierte Denkmal zur Straße und ein zweites für den Neubau im Hof. Von den elf Namen darauf ist allerdings nur ein einziger echt. Die anderen sind ausgedacht. Hier wohnen kein Herr Madsen und auch keine Familie Roeder-Sturm. Die Wohngemeinschaft „Korell / Levi“? Reine Fantasie. Mandel, Lackow, Milos, Cakir, Graf? Was wie ein Querschnitt durch die deutsche Gesellschaft klingt, hat in der Jägerstraße 23 und 23a keine echte Adresse.

Langer Leerstand von Wohnungen muss in Potsdam genehmigt werden

Nachbarn haben die MAZ darauf aufmerksam gemacht, wie hier ein Immobilieneigentümer Leerstand verschleiert. Seit Monaten, womöglich sogar seit über anderthalb Jahren stehen die frisch sanierten und neu errichteten Wohnungen leer. Andauernder Leerstand gilt in Potsdam allerdings seit April als Zweckentfremdung von Wohnraum, die genehmigt werden muss. Die Wirkung der entsprechenden Satzung ist bislang jedoch noch gering. Wohnraum konnte nicht zurückgewonnen werden, erklärt das Rathaus auf Anfrage. 50 Anträge auf Genehmigung einer Zweckentfremdung wurden von Immobilieneigentümern gestellt. Es gab zudem zehn Hinweise von Bürgern auf mögliche Zweckentfremdung. Bußgelder wurden bislang weder angedroht oder erhoben.

Das Haus Jägerstraße 23 wurde denkmalgerecht vom Eigentümer saniert. . Quelle: Peter Degener

Elf Wohnungen in Potsdams Jägerstraße – nur eine Altmieterin lebt dort

Dass die Namen im Fall Jägerstraße falsch sind, ist eindeutig: Im Gegensatz zum Klingelschild sind die Briefkästen und die Schilder an den Wohnungstüren im Treppenaufgang nicht beschriftet. Kein Fahrrad steht an der Reihe der Fahrradständer. Der Sandkasten wurde scheinbar noch nie benutzt, denn es wächst bereits Gras darin. Im Verschlag für die Mülltonnen steht nur je eine kleine Tonne für Restmüll und Plastik – zu wenig für elf echte Haushalte. Auch die Balkone im Hof sind leer. Kein Stuhl, kein Blumentopf, kein Sichtschutz. Die Fenster sind ohne Gardinen, alle Rollos im Erdgeschoss heruntergelassen. Zugleich ist der Rasen gepflegt, wird sich um den Schmetterlingsflieder gekümmert. Regelmäßig kommen nicht nur Gärtner, sondern auch ein Hausverwalter, der Fenster und Terrassentüren öffnet, um zu lüften – so berichten es Nachbarn.

„Wir wissen alle um die Wohnungsknappheit. Es ist deprimierend und eine Frechheit, dass so etwas leer steht. Wir alle wissen, wie schwer es ist, in Potsdam eine Wohnung zu finden“, sagt ein Anwohner, der über den Hof einen guten Blick auf den Neubau und das Vorderhaus hat. „Ich gehe von Spekulation aus. Mir wurde von einem, der dort die Fenster aufgerissen hat, selbst gesagt, dass sie nicht wissen, ob sie verkaufen oder vermieten sollen. Das heißt für mich: Sie warten ab und spekulieren, wo das meiste Geld zu holen ist.“ In der Nachbarschaft resigniere man, wenn man diesen Leerstand vor der Nase sieht.

Der Neubau im Hof. Im Erdgeschoss sind die Rolläden zu, die vier Balkone darüber zeigen kein Leben. Quelle: Peter Degener

Nur im Vorderhaus, dem fein sanierten Denkmal mit fünf großzügigen Wohnungen, gibt es einen Unterschied. Im Erdgeschoss erblickt man durch die Fenster nur blanke Dielen und nackte Räume, doch darüber in der großen Obergeschoss-Wohnung hängen Gardinen an den Fenstern. Dort lebt eine Altmieterin, die sich nicht vergraulen ließ. Schon im unsanierten Zustand lebte sie über Jahre allein im Haus. Als das Vorderhaus saniert wurde, lebte sie zeitweilig im Neubau im Hof. Im Dezember 2019 zog sie zurück nach vorne. Nachbarn habe es im Neubau und im sanierten Denkmal nie gegeben. Mehr will sie nicht sagen.

Wo gibt es Leerstand in Potsdam? Wegen der Wohnungsnot in Potsdam regelt eine „Zweckentfremdungsverbotssatzung“, dass eine übermäßige gewerbliche Nutzung von Wohnraum oder der Leerstand über sechs Monate hinaus genehmigungspflichtig sind. Zur Durchsetzung der Satzung ist die Stadt auf Hinweise angewiesen, die man unter zweckentfremdung@rathaus.potsdam.de geben kann. Besonders dreiste Fälle können Sie auch der MAZ schildern. Wir konfrontieren Eigentümer damit. Schreiben Sie uns unter potsdam-stadt@maz-online.de.

Eigentümer ist das Berlinre Unternehmen Thamm & Partner

Die beiden Häuser gehören dem Berliner Immobilienunternehmen Thamm & Partner, das in Potsdam für gelungene Denkmalsanierungen an vielen Orten in der Innenstadt bekannt ist. Geschäftsführerin Angela Thamm verteidigt den Leerstand. Man warte auf die Bescheinigung der Teilung des Hauseigentums in elf Eigentumswohnungen. „Es geht auf der Behörde nichts vorwärts und dann steht das Haus leer, wir können nicht handeln“, erklärt sie. Man wolle auch nicht vermieten, sondern die Wohnungen verkaufen, vermutlich bereits diesen Herbst. Diese Kritik ist der Stadt neu. Dort heißt es auf Anfrage, „dass die Verfahren im Einvernehmen mit der Antragstellerin vonstatten gehen, Beschwerden wurden nicht an uns gerichtet“. Zugleich erklärt die Verwaltung, dass „die Innutzungnahme“ der leeren Wohnungen ungeachtet der Verfahren möglich sei.

Der Eigentümer sagt, die Fake-Namen sollen gegen Einbrüche schützen

Dass es in Potsdam mittlerweile eine Zweckentfremdungssatzung gibt, wusste die Immobilienentwicklerin Angela Thamm nach eigenen Angaben nicht. Auch die Darstellung des bis 2019 zurückreichenden Leerstands weist sie zurück. Laut Thamm ist der Neubau im Hof im Sommer 2020, das Vorderhaus im Frühjahr 2021 fertiggestellt worden. Das steht allerdings nicht nur im Widerspruch zu den Aussagen der einzigen Altmieterin. Selbst die regelmäßig erscheinende Projektbroschüre „BlickPunkt“ von Thamm & Partner widerspricht den Aussagen der Geschäftsführerin. Schon im Oktober 2018 wird darin gemeldet: „Der Neubau des Ensembles in der Jägerstr. 23/23a ist in den letzten Zügen!“ und auch das Vorderhaus ist demnach nicht erst im Frühjahr 2021, sondern spätestens im September 2020 „in enger Abstimmung mit dem Denkmalamt“ fertiggestellt worden.

Der Sandkasten ist unbenutzt. Die Fahrradstände ebenfalls. Allein der Balkon des Vorderhauses (links) zeigt an, das dort jemand wohnt. Eine alte Dame ist die einzige Nutzerin der insgesamt elf Wohnungen. Quelle: Peter Degener

Warum aber stehen seit einigen Wochen falsche Namen an der Klingel zur Straße? „Damit da keiner einbricht. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme“, sagt Angela Thamm. Wer aber in eine klar erkennbar unbewohnte Wohnung ohne Namen am Klingelschild überhaupt einbrechen würde, kann sie nicht erklären. Das Potsdamer Rathaus wertet die Praxis mit den gefälschten Namen auf dem Klingelschild und die Anfrage der MAZ als Hinweis. „Wir werden nun eine Prüfung vornehmen“, erklärt eine Sprecherin.

Von Peter Degener