Warum stehen so viele Geisterhäuser in Potsdam? Was kann die Stadt tun?

Potsdam

Die Immobilienpreise in Potsdam steigen seit Jahren, die Mieten auch. Mit Wohnraum lässt sich in Potsdam gutes Geld verdienen. Trotzdem stehen in fast allen Stadtteilen und Kiezen einzelne Gebäude leer.

Womöglich spekulieren die Eigentümer auf weiteren Wertzuwachs, vielleicht sind sich Erbengemeinschaften uneins über Investitionen oder aber strenge Auflagen des Denkmalschutzes machen eine Sanierung weitgehend unrentabel.

„Kein Leerstand in nennenswertem Umfang“

Im Rathaus werden die Potsdamer Geisterhäuser nicht als Problem gesehen: „In Potsdam kann nicht von spekulativem Leerstand in nennenswertem Umfang und über nennenswerte Zeit gesprochen werden“, teilt Rathaussprecherin Christine Homann auf MAZ-Anfrage mit. Zahlen oder Auswertungen zum Ausmaß des Leerstande liegen der Verwaltung nach eigenen Angaben nicht vor.

„Etwaige Einzelbeispiele haben eher andere Zusammenhänge und Hintergründe, die aber im Einzelnen jeweils nicht ohne Verletzung privater Belange Dritter öffentlich erörtert werden können“, so die Verwaltung.

Einsicht in Grundbücher verwehrt

Um die Eigentümer von zahlreichen Geisterhäusern mit dem Leerstand zu konfrontieren, wollte die MAZ Einsicht in die Grundbuchakten nehmen – doch das wurde der Redaktion vom Amtsgericht Potsdam verwehrt. Das private Geheimhaltungsinteresse überwiege demnach das Informationsinteresse der Öffentlichkeit.

Verfällt: Das Haus an der Benzstraße 31 in Babelsberg Quelle: Bungert

Manches Gebäude wie die Behlertstraße 36 steht seit Jahrzehnten leer, angekündigte Sanierungspläne wurden nie umgesetzt. Eine bewohnte Villa in der Friedrich-Ebert-Straße 58 wurde 2015 von der Pro Potsdam verkauft, bald darauf zogen die Mieter aus, auch dort hat eine überfällige Sanierung bis heute nicht begonnen.

Ein Wohnhaus in der Feuerbachstraße 36 wurde im Oktober kurzzeitig besetzt: „Wie kann es angehen, dass Häuser spekulativ leer gehalten werden und ihr Verfall in Kauf genommen wird, während fehlender bezahlbarer Wohnraum mittlerweile zum Aushängeschild Potsdams geworden ist?“, fragten die Besetzer damals.

Selbst bei Denkmälern wird Verfall nicht verhindert

Die einzige Handhabe hat die Stadt bei Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen. „Eigentümer haben kein Anrecht darauf, Denkmale verfallen zu lassen“, sagt die Verwaltung. In der Theorie müssen sie Schäden beseitigen oder Schritte zum Schutz vor weiterer Zerstörung unternehmen.

In der Realität wird das aber nicht durchgesetzt. In Ausnahmefällen hat die Stadt selbst die Notsicherung von Denkmalen vorfinanziert und den Eigentümern in Rechnung gestellt – etwa beim Gutshaus Satzkorn.

Die zeitweilige Enteignung mit dem Ziel einer Sanierung, die im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf nun erstmals praktiziert werden soll, lehnt Rathaus allerdings ab: „Das Brandenburgische Zweckentfremdungsverbotsgesetz sieht keinen Verwaltungszwang wie im Falle des Berliner Gesetzes vor. Ein Anwendungsfall, wie für Berlin beschrieben, ist für Potsdam daher nicht denkbar.“

Von Peter Degener