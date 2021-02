Potsdam

Obwohl Brandenburg noch keine offizielle Regelung zur Impfung von Lehrerinnen und Erzieherinnen erlassen hat, wurden an mehrere Pädagogen bereits Impftermine vergeben. Die Betroffenen müssen nun damit rechnen, trotz Termin im Impfzentrum wieder weggeschickt zu werden. Passiert ist dies der Michendorfer Grundschullehrerin Jeannine Manthey.

Wie sie gegenüber der MAZ berichtet, hatte sie sich am vergangenen Mittwoch bei der Impfhotline 116 117 nach einer Impfmöglichkeit erkundigt. Denn just zu Mittwoch hatte das Bundesgesundheitsministerium die Impfverordnung geändert. Mit der Aktualisierung rücken Pädagogen damit in die Priorisierungsstufe 2 („hohe Priorität“) und können theoretisch mit dem Mittel von Astrazeneca geimpft werden. Praktisch aber noch nicht: In mehreren Bundesländern, so in Berlin und Brandenburg, wird die Impfung von Lehrern und Erziehern erst noch vorbereitet.

Termin für 12.05 Uhr war ausgemacht

„Ich war fassungslos, da man sich auf die Aussage am Telefon des Impfzentrums verlassen hatte, dass Grundschullehrer nun auch einen Impftermin erhalten. So wurde es ja auch in den Medien kommuniziert“, sagte Lehrerin Manthey der MAZ. Die Pädagogin war davon ausgegangen, dass mit der geänderten Bundesverordnung nun auch in Brandenburg der Weg für Erzieher und Lehrerinnen für eine Impfung mit Astrazeneca frei wäre.

Und offenbar ging auch der Mitarbeiter im Callcenter der KVBB davon aus. Jeannine Manthey erhielt kurzfristig einen Termin für Freitag, 26. Februar. Um 12.05 Uhr war ihr Termin im Potsdamer Impfzentrum gebucht. Mitzubringen hatte sie laut Terminbestätigung, die der MAZ vorliegt, Personalausweis, Impfpass, Versichertenkarte sowie eine Kopie der Bestätigungsmail inklusive des Vermittlungscodes.

An der Impfstraße war Schluss

Die Sicherheitsschleuse konnte die Grundschullehrerin noch passieren, aber an der Impfstraße war dann Schluss: Die ersehnte Spritze wurde ihr verweigert mit der Begründung, dass Erzieher und Grundschullehrer in Brandenburg noch nicht freigegeben seien. Die Fahrt mit dem Bus von Michendorf nach Potsdam war vergebens. Jeannine Manthey musste ungeimpft wieder nach Hause fahren.

Ihren Kolleginnen könnte es nun ähnlich ergehen. Vier weitere Lehrerinnen der Grundschule hätten für kommende Woche ebenfalls Impftermine erhalten. Aber wie konnte es dazu kommen?

KVBB: Impfzentrum hat richtig gehandelt

Christian Wehry, Sprecher der für die Impfzentren und die Hotline zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung (KVBB) sprach auf MAZ-Anfrage von einem bedauerlichen Callcenter-Irrtum: „Die Termine hätten nicht vergeben werden dürfen“, erklärte er.

Auch wenn es für die Betroffenen ärgerlich sei, habe das Personal im Impfzentrum richtig gehandelt. Die Impfberechtigung von Pädagogen in Brandenburg werde derzeit in Brandenburg erst vorbereitet. Dazu liefen Gespräche zwischen dem Gesundheitsministerium und dem Bildungsministerium. Ohne Berechtigung dürften die Impfwilligen nicht behandelt werden.

Auch das Gesundheitsministerium geht von einem Irrtum des Callcenters aus. Die Mitarbeiter hätten wissen müssen, dass Lehrer und Erzieher noch nicht impfberechtigt seien. Das Impfzentrum habe also richtig gehandelt, hieß es.

Wichtig sei bei der Wahrnehmung von Impfterminen: Die Berechtigung werde immer vor Ort im Impfzentrum geprüft. Bei berechtigten Berufsgruppen sei also immer eine Arbeitgeberbescheinigung vorzulegen, für Impfberechtigte mit schweren Vorerkrankungen ein ärztliches Attest.

Von Torsten Gellner