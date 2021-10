Jägervorstadt

Der Brandenburgische Lehrerverband (BLV) beruflicher Schulen e.V. will das bedrohte Oberstufenzentrum (OSZ) I Technik in Potsdam unbedingt im Stück erhalten. „Eine Filetierung ist keine Option“, so der Verbandsvorsitzende Thomas Pehle am Donnerstag. „Bei Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung erwarten wir, dass sich die Parteien, die im Land regieren, ... an die Beschlüsse des Koalitionsvertrages des Landes und des im September unterschriebenen Ausbildungskonsens zwischen Landesregierung und Wirtschaft zum Erhalt aller Oberstufenzentren im Land halten.“

Die Pläne der Stadt zur Zerschlagung des Oberstufenzentrums 1 (OSZ) sind umstritten. In der kommenden Woche sollen die Stadtverordneten die Zerlegung beschließen. Das OSZ muss dann seinen Platz in der Garde Ulanen-Kaserne an der Jägerallee räumen, um Platz für die Gesamtschule am Schloss zu machen. Die Bildungsgänge sollen auf andere Einrichtungen verteilt werden, darunter eine Oberschule.

Der BLV hat am Donnerstag ein Papier vorgelegt, wie sich die Potsdamer in der beruflichen Aus- und Weiterbildung zukunftsfähig aufstellen könnten. Kernpunkte sind eine berufliche Ausbildung im dualen System, ein berufliches Gymnasium ab der 11. Klasse zur Erlangung der Studierfähigkeit und eine Technikerschule. Alle Ausbildungsgänge müssten vor Ort bleiben; eine Verlagerung an andere Standorte führe im Endeffekt zu einer „Zerschlagung der funktionierenden Ausbildungsstrukturen des eigenständigen OSZ I“.

Ersatzweise neues Haus für das OSZ gefordert

Falls die Suche nach einem neuen Standort durch die Stadtverordneten gewollt ist, weil eine Gesamtschule in die Jägerallee einziehen soll, muss nach Ansicht des Verbandes ein neues Gebäude in Potsdam für das OSZ gefunden werden. Das biete die Chance, ein Innovationszentrum Technik für die berufliche Bildung aufzubauen. „Das kann der Potsdamer und der Brandenburgischen Wirtschaft nur entgegenkommen“, so der Lehrerverband. Nur eine gut funktionierende Ausbildung und eine nachfolgende Studierfähigkeit oder Meister- und Technikerausbildung könnten für die nötige Gewinnung von Fachkräften sorgen. Alle drei Oberstufenzentren Potsdams leisteten dazu eigenständige Beiträge und passten ihr Ausbildungsangebot ständig an.

Einen besonderen Schwerpunkt soll das OSZ I durch die Einrichtung eines beruflichen Gymnasiums und die Wiederbelebung der Fachschule Technik bekommen. Durch das Gymnasium werde der hohen Nachfrage nach einer Ausbildung zur Studierfähigkeit entsprochen, so der Verband. Die Potsdamer Abiturienten können so auf Kurswahlen zurückgreifen, die eine technische Studienausrichtung befördern, aber auch allgemeine Studienrichtungen zulassen.

Wiederbelebung der Fachschulen Bau- sowie Fotos- und Medientechnik

Ebenso sollen für den beruflichen Führungskräftebedarf die Fachschulen Bau- sowie Foto- und Medientechnik wiederbelebt werden für junge Erwachsene, die sich weiter qualifizieren wollen. Andere zum Profil passende Berufsbilder, wie die Ausbildung zum Bauzeichner oder zum Gerüstbauer, könnten wieder oder neu etabliert und die Abwanderung junger Menschen in andere Bundesländer verhindert werden, erklärt der BLV. Im Jahr 2024 könnten auch Schüler mit Migrationshintergrund das OSZ I als Anlaufpunkt nutzen. Kostenintensive und zeitaufwendige Wanderungsbewegungen von Lehrkräften zwischen entfernt liegenden Standorten sollten vermieden und Krankheitsvertretungen effektiver gelöst werden.

Investitionen nicht gerechtfertigt

Der Standort des OSZ I – Technik Potsdam, die Garde-Ulanen-Kaserne, wurde speziell für die technische Ausrichtung der Schule geplant und baulich umgesetzt, so der Verband: „Wir sehen die Nutzung der Gebäude für Kinder und Jugendliche überwiegend kritisch, weil diese unter pädagogischen Gesichtspunkten einen hohen zusätzlichen Investitionsbedarf erfordern würde.“

Das technische Know-how sei vorhanden und werde kontinuierlich dem Stand der Entwicklung in der Wirtschaft angepasst, heißt es. Beispielhaft sei hier die Installation einer neuen hochmodernen CNC-Maschine für den Fachbereich Holztechnik.

Von Rainer Schüler