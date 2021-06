Jägervorstadt

Als Bankrotterklärung bezeichnet der Berufsschullehrerverband die Planung der Potsdamer Stadtverwaltung, das Oberstufenzentrum I an der Jägerallee aufzulösen und die Ausbildungszweige an andere Einrichtungen zu verlagern. „Die berufliche Bildung steht offenbar nicht im Fokus von Potsdam“, erklärte Verbandspräsident Thomas Pehle am Mittwoch gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung. „Wenn man die Berufe verlagert, macht man den Laden zu. Wir kicken die berufliche Bildung in Potsdam ins Aus.“

Appelle der Wirtschaft ignoriert

Die dringenden Appelle der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer, des Wirtschaftsrates sowie des Brandenburgischen Lehrerverbandes beruflicher Schulen hätten keinen Stimmungsumschwung für die in der kommenden Woche stattfindenden Stadtverordnetenversammlung einleiten können, bedauert Pehle.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Vorschlag des Ausschusses für Bildung und Sport sieht vor, dass im Schuljahr 2021/2022 der Umzug der Gesamtschule „Am Schloss“ vorbereitet und zum Schuljahr 2022/2023 vollzogen werden soll. Die Bildungsgänge des OSZ I - Technik Potsdam sollen an die umliegenden OSZ der Stadt und der Landkreise verteilt werden.

Pehle: „Das ist die Auflösung des OSZ“

„Offiziell wird von Verlagerung gesprochen, aber jedem sollte klar sein, dass dieser Beschluss einer Auflösung des OSZ gleichkommt.“ Die Ansicht dass „Technikberufe nun langfristig in andere Standorte integriert (...) werden und es also nicht um eine kurzfristige Komplettschließung gehe“, sei „Augenwischerei. Warum wird die berufliche Bildung ohne weiteres Abwägen von Alternativen aufgegeben und der Dreiklang der OSZ - Gesundheitsberufe, Verwaltung und Technik - von der Landeshauptstadt nicht erhalten? Warum wird nicht intensiv an einem neuen Standort geplant?“

Es ist für Pehle „absolut unverständlich, warum nicht ernsthaft geprüft wird, das OSZ I - Technik an einen neuen zukunftssicheren Standort, ausgerüstet mit den neuesten Ausbildungsräumen, mit einem den Mindeststandards entsprechendem Wohnheim und breit gefächerten Bildungsgängen, gern mit integriertem zweitem Bildungsweg unterzubringen. Für Gesamtschulen oder Gymnasien gelingt das.“

Thomas Pehle, Vorsitzender des Berufsschullehrerverbandes Brandenburg. Quelle: Verband

Die Potsdamer Politik müsse erkennen, dass berufliche Bildung nicht das fünfte Rad am Wagen ist, sondern ein klarer „Bildungsauftrag“ besteht, „dem man sich so nicht leichtfertig entziehen kann.“ Oberstufenzentren stehen nach Pehles Worten für Durchlässigkeit zum Studium: „Dieser Weg muss garantiert werden.“ 70 Prozent aller Zehntklässler würden zur Ausbildung an Oberstufenzentren gehen, sagte Pehle der MAZ: „Selbst Abi-Leute sitzen in unseren Klassen.“

Die rund 1000 Jugendlichen und Azubis des OSZ I - Technik Potsdam hätten „naturgemäß keine so starke Elternlobby“ und müssten sich umorientieren. Das OSZ I sei aber das einzige in Potsdam mit drei verschiedene Bildungsgängen im Bereich Grundbildung, die besonders Schüler mit starkem Unterstützungsbedarf zum erfolgreichen Schulabschluss führen. Jugendliche mit Flucht- und Migrationshintergrund würden ebenso profitieren.

Der Berufsschullehrerverband erwartet ein klares Bekenntnis der Landespolitik und der Ministerin Britta Ernst zur beruflichen Bildung und zur Standortsicherung der OSZ im ganzen Land Brandenburg. Immerhin habe Frau Ernst versprochen, dass kein Oberstufenzentrum aufgegeben wird.

CDU spricht von Filetierung

Die Christdemokraten begrüßten am Mittwoch zwar, dass die Linken, die Grünen und die SPD „endlich den Wert eines Gymnasiums erkannt“ hätten, doch zeige das Votum vom Dienstag, „dass wir das OSZ I für diesen Gesamtschulkompromiss filetieren“, so Vizefraktionschef Clemens Viehrig: „Unter der verkündeten Stärkung der beruflichen Bildung stelle ich mir etwas Anderes vor.“

Drei Fraktionen sind sich einig

Zufrieden mit der städtischen Lösung zeigen sich dagegen die Linken, die Grünen und die SPD. In einer gemeinsamen Erklärung vom Mittwochmittag ist die Rede von einer „Lösung, mit der wir gegenüber der Schule am Schloss Wort halten können, deren Verbleib im Quartier gesichert und ein schneller Umzug an den endgültigen Standort in der Jägerallee ermöglicht wird.“ Gleichzeitig betont der Bildungsausschussvorsitzende Stefan Wollenberg von den Linken, man wolle den Verbleib der beruflichen Bildungsgänge in Potsdam sichern. Man dürfe nicht Angebote schließen, sondern müsse „Ressourcen und natürlich auch Standorte durch eine Neustrukturierung so gut wie möglich nutzen.“

SPD: Keine Vorgaben machen!

Daniel Keller von der SPD will den Schülern die Entscheidung überlassen, welchen Weg sie ab der 7. Klasse gehen, den einer Gesamtschule oder den eines Gymnasiums. Dies dürfe man nicht per Verknappung von Gymnasialplätzen am Willen der Eltern und Schüler vorbei beschließen.

Für die Grünen begrüßt Wiebke Bartelt die „nun gefundene Variante, mit der die bestehende Gesamtschule und der Gymnasialbedarf nicht länger gegeneinander ausgespielt werden.“ Mit den Überlegungen zum Oberstufenzentrum I sehen die Grünen die Chance, durch die Integration einzelner Bildungsgänge in eine neue Förderschule Angebote für eine begleitete Ausbildung zu schaffen.

Von Rainer Schüler