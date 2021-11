Potsdam

Mehr als 20 Monate Pandemie liegen hinter ihr – doch die womöglich schlimmsten Wochen hat Potsdams Amtsärztin Kristina Böhm noch zu bewältigen. Seit dem Auftreten der ersten Corona-Fälle in Potsdam hat die Leiterin des Gesundheitsamtes oft über die Krise gesprochen. Selten waren ihre Worte so klar wie in dieser alle Rekorde brechenden vierten Welle.

Frau Böhm, wir haben Rekord-Inzidenzen, die Krankenhäuser laufen wieder voll, wir kommen mit den Impfungen nicht hinterher. Dabei war beim Blick auf die Infektionszahlen spätestens Ende Juli klar: Die vierte Welle rollt. Warum sind wir nicht besser vorbereitet?

Kristina Böhm: Gute Frage. Wir haben schon im Sommer darauf hingewiesen, dass es deutlich mehr Infektionen gibt als im Sommer 2020. Und wir haben immer wieder betont, was uns im Herbst erwartet. Trotzdem ist die Dynamik durch die Bank weg unterschätzt worden. Stattdessen hat sich eine gewisse Entspanntheit und vermeintliche Normalität eingeschlichen, wir sind anders als 2020 alle hungrig in den Urlaub gefahren - und das hat genau das bewirkt, was wir befürchtet haben: Das Infektionsgeschehen hat sich im Kontext Kita, Hort und Grundschulen schneller demaskiert, als wir das zu glauben gewagt hatten.

Corona-Krise bringt Potsdams Gesundheitsamt ans Limit

Sie haben mit einer vierten Welle gerechnet – und sind trotzdem nicht vorbereitet.

Dass wir nicht vorbereitet sind, möchte ich an der Stelle nicht so unterschreiben. Wir haben im Gesundheitsamt zu keinem Zeitpunkt das Arbeiten eingestellt. Aber ja, wir haben in den Zeiten mit deutlich niedrigerem Fallaufkommen die anderen Aufgaben wieder in den Fokus genommen und uns auf ein kleineres Corona-Kernteam beschränkt. Das konnte das aktuelle Geschehen auch bearbeiten, bis es plötzlich zu dieser sehr schnellen Zunahme an Fällen gekommen ist. Da kamen wir dann mit dem Personalaufwuchs nicht schnell genug nach.

Sie haben inzwischen wieder Unterstützung aus der Bundeswehr. Gelingt die Kontaktnachverfolgung wieder?

Nein. Es wäre gelogen zu sagen, wir schaffen das vollumfänglich. Wir haben eine deutliche Zeitverzögerung bei der Nachverfolgung und müssen priorisieren. Dabei fokussieren wir uns explizit auf die Gemeinschaftsunterkünfte wie Schulen, Kitas und Horte, denn dort gibt es die stärkste Dynamik im Infektionsgeschehen. Und wir schauen natürlich auf die Pflegeeinrichtungen, wo das Risiko schwerer Verläufe deutlich höher ist. Dort ist es Gott sei Dank deutlich ruhiger als im letzten Jahr. Das heißt: Wir versuchen zuallererst Infektions-Cluster aufzulösen. Der Einzelne steht hintenan.

Und trotzdem melden wir täglich neue Rekord-Infektionszahlen. Wie schlimm wird es noch, Frau Böhm?

Ich glaube, dass wir noch lange nicht im schlimmsten Modus sind. Die Kurve ist einfach viel zu steil, als dass man annehmen könnte, dass es in ein, zwei Wochen eine Umkehr gibt. Eine harte Umkehr würden wir nur erreichen, wenn wir den Mobilitätsfaktor einschränken. Und wenn endlich über die Breite der Bevölkerung die Erkenntnis reift, dass wir das nur gemeinsam hinbekommen. Und dazu gehören alle. Aber zurück zu ihrer Frage: Ich glaube, dass wir noch ziemlich harte Wochen vor uns haben und es braucht nicht viel Fantasie, um zu wissen, dass Weihnachten auch in diesem Jahr für viele kein schönes Fest werden wird.

Sind die Potsdamer zu Weihnachten im Lockdown?

Was heißt das konkret? Werden wir Weihnachten im Lockdown verbringen?

Die Koalitionsparteien haben sich klar geäußert, dass es den Lockdown im eigentlichen Sinne nicht geben wird. Aber Österreich ist inzwischen das erste Land, das einen Lockdown für Ungeimpfte umsetzen wird – und es mehren sich auch in Deutschland die Stimmen, die genau das fordern. Doch unabhängig davon, was angeordnet wird, werden sich diejenigen, die sich dem Ernst der Lage bewusst sind, die sich und ihre Lieben schützen wollen, vermutlich zurückziehen. Und dann wird es tatsächlich ein sehr einsames Weihnachten.

Sie selbst haben den Lockdown angesprochen. Braucht es diesen harten Einschnitt?

Was wir brauchen, ist für eine kurze Zeit eine harte Einschränkung unserer Mobilität. Wenn wir uns nicht einschränken, werden wir die Weiterverbreitung des Virus nicht unterbinden. Und wir müssen ernsthaft überlegen, was wir jetzt wollen. Uns rennt die Zeit davon, es muss endlich etwas passieren. Das funktioniert aber nicht auf lokaler Ebene, schon gar nicht in Potsdam mit den vielen Pendlern und 25 Prozent auswärtigen Schülern.

Also?

Epidemiologen fordern einen harten Lockdown für sieben bis zehn Tage. In diese Richtung sollte man denken. Nur so können wir die Welle noch brechen. Die Erwartung, dass es hilft, mehr Impf- und Testkapazitäten zu schaffen, muss ich enttäuschen. Das wäre alles nicht schnell genug.

MAZ-Lokalchefin Anna Sprockhoff im Interview mit Amtsärztin Dr. Kristina Böhm. Quelle: Julius Frick

Was passiert, wenn diese harten Einschnitte nicht zeitnah erfolgen?

Es werden sich immer mehr Menschen infizieren. Und je mehr Menschen sich infizieren, desto mehr schwere Fälle wird es geben, die sich dann mit einem Zeitverzug von 14 Tagen, drei Wochen im Krankenhaus und auf den Intensivstationen wiederfinden. Und wenn man sich jetzt die Entwicklung der Zahlen anschaut – da reden wir über eine Verdopplung, Verdreifachung in kurzer Zeit – dann braucht es nicht viel Fantasie, um zu wissen, was das bedeutet. Hinzu kommt, dass die Patienten auf den Intensivstationen dieses Mal viel, viel jünger sind, sich deren Behandlung viel länger hinzieht. Das macht die Situation umso dramatischer. Denn Patienten werden in andere, weit entferntere Krankenhäuser verlegt werden müssen, die ersten Besuchsverbote gibt es schon wieder, Menschen werden sterben – und zwar einsam. Und zum Weihnachtsfest Menschen, Angehörige zu verlieren, das macht emotional noch viel, viel mehr mit einem.

Die vierte Welle in Potsdam: Auswirkungen werden alle tragen

Dabei wäre es zu verhindern gewesen.

Das ist vielleicht das Schlimmste an dieser vierten Welle. Alle Beteiligten wissen, es hätte vielleicht eine Chance gegeben, das, was jetzt geschieht, zu verhindern. Das ist nicht das Versagen des Einzelnen, sondern da haben wir als Gesellschaft an der Stelle die Kurve nicht gekriegt. Und die Auswirkungen werden wir alle tragen müssen.

Wenn Sie, wenn die Verantwortlichen auf Landes- und Bundesebene früher erkannt hätten, was auf uns zukommt. Was hätte anders laufen müssen?

Ich glaube, dass gewisse Mechanismen früher an den Start gemusst hätten. Wir hätten auf die Maskenpflicht an den Grundschulen in Brandenburg nicht nach 14 Tagen verzichten dürfen, das hatte ich auch damals schon klar gefordert. Ich halte auch eine FFP2-Pflicht im ÖPNV für dringend geboten, auch wenn das Land diese Pflicht in der aktuellen Eindämmungsverordnung nicht festgeschrieben hat. Und ich hätte im Gesundheitsamt meine Leute schon früher noch mal anders einschwören können. Denn eins muss man ganz klar sagen: Es hätte niemand damit gerechnet, dass wir mit der vierten Welle trotz Impfungen und Test-Möglichkeiten alles toppen, was wir vorher erlebt haben.

Und was hätten Bund und Land anders machen müssen?

Ich glaube, die größten Probleme, mit denen wir kämpfen, sind die Ausmaße des Föderalismus. Das blockiert einfach an zahlreichen Stellen schnelles Durchgreifen. Wir haben darauf gesetzt, dass jeder für sich eine gute Entscheidung zum Impfschutz trifft und haben dabei aus den Augen verloren, dass wir in Deutschland eine sehr heterogene Gesellschaft sind und deswegen eben nicht mit Israel, Spanien oder Frankreich vergleichbar sind. Wir hätten auf das Thema Impfen viel mehr Kraft verwenden müssen – und zwar auf allen Ebenen. Das kann eine Säule allein einfach nicht schaffen.

Impfzentren in Potsdam und Brandenburg zu schließen, war ein Fehler

Stattdessen sind die Impfzentren geschlossen, die Tests kostenpflichtig gemacht worden. Ein Fehler?

Ja. Die Impfzentren zu schließen, ist kontraproduktiv gewesen. Und die Idee, Menschen über kostenpflichtige Tests zum Impfen zu bewegen, hat nicht funktioniert. Dafür hat uns das Nicht-Testen eine verdeckte Riege an Infektionen beschert. Die sind viel zu spät aufgefallen, sodass schon etliche Kontakte und Neuinfektionen stattgefunden haben – befeuert durch die deutlich ansteckendere Delta-Variante. Hätten wir das im Sommer anders angepackt, würden wir heute besser dastehen.

Aber auch heute stehen wir beim Impfen nicht gut da, wenn wir auf stundenlange Wartezeiten bei den mobilen Impf-Angeboten schauen.

Ja, die Durchführung der Impfungen ist eine offene Flanke. Die Hausärzte sind eifrig dabei, aber solange das Verfahren für die Impf-Dokumentation so kompliziert ist und die Covid-Impfstoffe nicht in Einzeldosen erhältlich sind, können die Hausärzte einfach nicht die Masse impfen. Da sind aktuell also die mobilen Impf-Angebote die einzigen Stellen, die große Mengen an Leuten impfen können. Doch auch da staut es sich schon wieder und wir werden auf mehreren Ebenen daran arbeiten müssen, um das Problem zu lösen.

Potsdams Amtsärztin Kristina Böhm: „So wie sich das jetzt anfühlt, ist das der schlimmste Moment dieser Pandemie.“ Quelle: Julius Frick

Wünschen Sie sich mehr Unterstützung vom Land?

Ich würde mir vor allem wünschen, dass die Prozesse und Abstimmungen schneller gehen. Dass man bestimmte Dinge schneller in die Umsetzung bekommt. Viel darüber reden bringt noch keinen Erfolg, wir müssen endlich mal machen.

Was denn konkret?

Erstmal würden große Impfzentren nicht schaden. Aber wir brauchen auch die mobilen Angebote – und zwar nicht nur in Potsdam, sondern auch in der Fläche. Momentan stehen bei uns in den Impfschlangen viele, viele Menschen, die nicht aus Potsdam kommen. Die impfen wir natürlich alle mit, aber ich frage mich schon: Warum legt Potsdam an dieser Stelle so vor und im Umland gibt es kaum Angebote? Doch Potsdam ist nicht das Land Brandenburg. Potsdam ist Landeshauptstadt und eine kreisfreie Stadt – da muss jetzt auch mal woanders was passieren. Und zwar jetzt.

2G+ in Potsdam: Stadt prüft, wo die Regel gelten könnte

Eine weitere viel diskutierte Maßnahme ist die Einführung von 2G+, das heißt, für einen Restaurant- oder Theaterbesuch muss man nicht nur genesen oder geimpft, sondern auch negativ getestet sein. Warum führen Sie das nicht in Potsdam ein?

Es gibt Veranstaltungen, da ist 2G+ geboten. Wir prüfen für Potsdam gerade, wo wir das überall einführen können. Dabei konzentrieren wir uns auf unsere eigenen Veranstaltungshäuser wie HOT, Nikolaisaal oder MBS-Arena.

Warum nicht auch in Bars und Restaurants?

Das ist schwierig. Ich bin keine Juristin und maße es mir nicht an, da eine Aussage zu treffen, die dann womöglich wieder kassiert wird. Wir prüfen, wo es geht, müssen aber die Vorgaben berücksichtigen. Aber für sinnvoll halte ich das Modell.

Besonders rasant breitet sich das Virus in Schulen und Kitas aus. Eine Kinderärztin aus Teltow sprach kürzlich davon, dass dort in vier Wochen 70 Prozent der Kinder durchseucht sind. Stimmen Sie dem zu?

Ich kann das weder valide bestätigen noch ablehnen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Virus unter Kindern durchsetzt, ist sehr wahrscheinlich. Wir haben inzwischen Klassenverbände, in denen ein, zwei Fälle auftreten und innerhalb kurzer Zeit sind 13 und mehr Kinder infiziert. Wenn das in den Grundschulen erstmal drin ist, dann verbreitet sich das relativ schnell über alle Klassenstufen. An den 70 Prozent will ich mich nicht festhalten, aber das Virus wird da durchlaufen.

Was können Eltern tun, was können Sie tun, um die Kinder zu schützen?

Es gibt leider nicht viele Maßnahmen, die uns zur Verfügung stehen. Der Mund-Nasen-Schutz zumindest in Hort und Grundschule. Dann haben wir in Potsdam das Freitesten nach fünf Tagen untersagt, weil wir gesehen haben, dass da zahlreiche Infektionen übersehen werden. Und alle, die ein Kind im Privaten umgeben, sollten einen hohen Impfstatus aufweisen – das schützt auch das Kind mit. Und auch wenn man mit dieser Argumentation vorsichtig sein muss, ist es Fakt, dass Kinder und Jugendliche häufig einen milden Verlauf haben. Kinder brauchen Sozial-Kontakte auch um den Preis, dass sie vielleicht die Infektion erleiden. Und damit sie Oma und Opa nicht anstecken, ist ein tagesaktueller Test auch für Kinder sinnvoll, um den Besuch zu ermöglichen. Das sind die Optionen, die ich anbieten kann. Das ist nicht sehr erbaulich und ich würde mir mehr wünschen, aber mehr haben wir nicht.

Persönliche Drohungen Alltag in Potsdams Gesundheitsamt

Ist das aktuell der schlimmste Moment in der Pandemie, den Sie erleben?

So wie sich das jetzt anfühlt, ist das der schlimmste Moment. Ich weiß nicht, was noch kommen wird, aber nach 20 Monaten Kampf gehen mir langsam die Ideen aus, wie ich meine Mitarbeiter noch motivieren soll. Die Hilflosigkeit, dass sie trotz all der Arbeit und Sieben-Tage-Dienst in der Woche an diesen Punkt gekommen sind, das macht uns allen enorm zu schaffen. Dazu kommt die Stimmungslage in der Gesellschaft und das, was uns tagtäglich entgegengebracht wird. Da ist das Glas momentan eher halb leer, als dass es halb voll ist.

Sind auch Sie persönlich schon bedroht worden?

Ja. Was genau in den Mails und Briefen steht, möchte ich allerdings nicht wiederholen.

Wie gehen Sie damit um?

Das müssen Sie meine Mitarbeiter fragen. Es gibt Phasen, da kann man das ziemlich gut wegstecken. Aber manchmal ist die Zündschnur sehr, sehr kurz. Da muss man schon aufpassen, dass man die Contenance wahrt – und die ist zu wahren, das ist unstrittig. Aber es macht ja was mit einem. Ich soll Leute motivieren, auch unter den gegebenen Bedingungen weiterzumachen und werde gleichzeitig täglich von Bürgern damit konfrontiert, dass alles, was wir tun, für die Mülltonne ist. Das ist schon hart.

„Es sind alle dünnhäutig geworden“

Wird Sie das als Mensch verändern?

Ich glaube, das hat es schon. Wie ich mit Sachen umgehe, da ist innerlich schon was passiert. Da wird man im Nachgang das eine oder andere aufzuarbeiten haben. Das ist im Hier und Jetzt gar nicht möglich. Und ich glaube, dass ich an der einen oder anderen Stelle durchaus vorsichtiger geworden bin. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ängstlich durch die Welt gehe, aber ich bin durchaus vorsichtiger und respektvoller, was den Umgang mit dem einen oder anderen angeht. Das wird, glaube ich, nicht wieder weggehen. Bei 20 Monaten und dem, was da noch kommt, wird sich der Nachhall-Effekt entsprechend ausbreiten.

Was würden Sie sich von den Bürgern dieser Stadt wünschen?

Mehr Verständnis. Unser Auftrag ist es, die Bevölkerung zu schützen und deswegen muss ich das große Ganze im Blick haben. Aber der Einzelne ist teilweise in seiner Betroffenheit so eingeschränkt, dass er bei 100 Fällen und mehr, die wir täglich reinbekommen, immer noch erwartet, dass jeder Einzelne seinen persönlichen Anruf bekommt. Dieses „Fünfe gerade sein lassen“, was sich jetzt sehr salopp anhört, das ist momentan niemandem mehr gegeben. Es sind alle dünnhäutig und springen sehr schnell darauf an, wenn die persönliche Komfortzone betroffen ist. Da würde ich mir wünschen, dass wir da ein bisschen abschichten, sonst kriegen wir das nicht gut bewältigt – auch emotional für alle Beteiligten.

Schauen wir auf den Herbst 2022. Wird es nochmal ein böses Erwachen geben?

Ich hoffe sehr, dass der Schuss jetzt sitzt. Wenn wir das jetzt als Gesellschaft nicht zum Anlass nehmen, eine Kehrtwende zu vollziehen, dann weiß ich auch nicht. Und nein, ich erwarte kein böses Erwachen, sondern will doch sehr hoffen, dass wir im Sommer nächsten Jahres so tief durchatmen, dass wir wieder eine Normalität erreichen, die an Vor-Corona erinnert. Wenn ich die Hoffnung nicht hätte, dann wäre das jetzige Arbeiten de facto nicht mehr möglich.

Von Anna Sprockhoff